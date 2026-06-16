Trẻ hay cãi, nói nhiều, lì lợm khiến cha mẹ đau đầu lại dễ thành công hơn khi trưởng thành

Theo khảo sát với nhiều người thành công, một điều khá thú vị xuất hiện: không ít người thành công lại từng là những đứa “không dễ bảo” trong mắt gia đình.

Họ từng có vài đặc điểm khiến cha mẹ khó chịu và tìm cách uốn nắn. Nhưng nếu sửa sai một cách cực đoan, cha mẹ có thể vô tình kìm hãm cá tính và làm tổn thương mối quan hệ với con.

Nếu con bạn có những biểu hiện dưới đây, điều quan trọng không phải là “dập tắt”, mà là hướng dẫn đúng cách để con phát huy ưu điểm, tiến bộ từng ngày.

1. Trẻ hay “cãi lại”: Dấu hiệu của tư duy độc lập

Nhiều cha mẹ cảm thấy bị thách thức khi con tranh luận. Phản ứng phổ biến là quát mắng hoặc khiến con cảm thấy có lỗi. Tuy nhiên, bản chất của việc “cãi lại” thường không phải là chống đối, mà là dấu hiệu cho thấy trẻ bắt đầu hình thành chính kiến.

Trẻ dưới 6 tuổi thường tin tuyệt đối vào cha mẹ. Nhưng khi lớn hơn, đặc biệt từ tuổi tiểu học, trẻ tiếp xúc với nhiều góc nhìn và bắt đầu đặt câu hỏi

Ví dụ, khi cha mẹ nói: “Không học hành thì sau này sẽ không thành công”, một đứa trẻ lớn hơn có thể phản biện bằng trải nghiệm thực tế: “Nhưng con thấy có người không học nhiều vẫn sống tốt”.

Đây không phải là hỗn, mà là quá trình phát triển tư duy phản biện.

Nếu cha mẹ luôn yêu cầu con im lặng, trẻ có thể dần mất khả năng suy nghĩ độc lập và phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

Thay vì áp đặt, bạn hãy hướng dẫn: “Điều con nói là một trường hợp, nhưng đa số mọi người vẫn cần học tập để có nhiều cơ hội hơn. Ngay cả những người không học trường lớp cũng vẫn phải học theo cách khác.”

Thậm chí, cha mẹ có thể biến “cãi lại” thành cơ hội học hỏi bằng các cuộc trao đổi hoặc tranh luận nhẹ trong gia đình.

2. Trẻ nói nhiều, dễ mất tập trung: Lợi thế về giao tiếp và xã hội

Không ít phụ huynh lo lắng khi con “quá nhiều lời”, hay xen ngang, hoặc khó tập trung khi học. Họ tìm mọi cách để “sửa” bằng lớp học rèn luyện tập trung, nhưng thường không hiệu quả.

Thực tế, những đứa trẻ này thường có: Phản xạ nhanh, khả năng quan sát xã hội tốt, dễ kết nối và xây dựng mối quan hệ... Quan sát trong môi trường học đường, nhóm trẻ “nói nhiều” thường là những đứa có nhiều bạn bè, biết cách hòa nhập và đọc vị người khác.

Trong tương lai, đây lại là những kỹ năng quan trọng trong quản lý, lãnh đạo và kinh doanh, nơi giao tiếp đôi khi quan trọng không kém chuyên môn.

Điều cha mẹ nên làm không phải là “bịt miệng”, mà là dạy con cách giao tiếp đúng: Biết lắng nghe, nói đúng lúc và quan trọng nhất là giữ sự chân thành khi trao đổi với con.

Sự chân thành giúp trẻ xây dựng các mối quan hệ bền vững, đồng thời học cách phân biệt người phù hợp để gắn bó.

3. Trẻ “mặt dày”: Nền tảng của khả năng phục hồi

Nhiều cha mẹ lo lắng khi con “lì”, không dễ bị tổn thương hay không quá sợ bị phạt. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, việc kỷ luật bằng đòn roi không còn hiệu quả như trước, thậm chí dễ gây phản tác dụng.

Điều quan trọng hơn là xây dựng “khả năng phục hồi” (resilience) cho trẻ, tức là: Không dễ gục ngã trước thất bại, biết cách đứng dậy sau khó khăn, luôn tin rằng mình có thể cải thiện

Ví dụ: Khi con gặp bài khó, thay vì giải hộ, hãy hỏi: “Con đã thử hết các cách chưa?”. Khi con thi kém, thay vì trách mắng, hãy giúp con nhìn ra bài học và cách cải thiện

Mục tiêu giáo dục lúc này không phải là tránh thất bại, mà là giúp trẻ hiểu rằng thất bại là một phần của quá trình trưởng thành. Những đứa trẻ có khả năng phục hồi tốt thường đi xa hơn trong cuộc sống, bởi chúng không bị đánh bại bởi khó khăn.

Theo Aboluowang