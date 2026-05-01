Chia sẻ tại lễ ra mắt cuốn sách "Mẹ thực chiến - Giải mã bệnh lý hô hấp" ngày 16-5, GS-TS-BS Nguyễn Tiến Dũng cho rằng phụ huynh hiện nay đang đối mặt với "ma trận thông tin" về bệnh hô hấp trên mạng xã hội và internet.

Theo ông, nhiều lời khuyên thiếu kiểm chứng khiến không ít gia đình tự điều trị sai cách cho con, đặc biệt là lạm dụng kháng sinh, vitamin và thực phẩm chức năng với tâm lý "tăng đề kháng".

GS Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ tại lễ ra mắt sách về bệnh hô hấp ở trẻ em

Vị chuyên gia nhi khoa cho biết dù y học đã có nhiều tiến bộ, bệnh hô hấp vẫn là nhóm bệnh phổ biến nhất ở trẻ em. Thậm chí, nhiều dịch bệnh mới nổi trong những năm gần đây như COVID-19 hay cúm A/H5N1 đều liên quan đường hô hấp.

Ông cũng cho rằng ô nhiễm không khí là một trong những nguyên nhân khiến trẻ dễ mắc bệnh hơn, nhất là tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM. Tuy nhiên, bên cạnh nỗi lo ô nhiễm, nhiều gia đình hiện lại có xu hướng bao bọc trẻ quá mức, giữ trẻ trong môi trường quá kín và quá sạch.

Không ít gia đình hạn chế cho trẻ ra ngoài vì lo ô nhiễm, nắng nóng hoặc sợ con ốm. "Nhiều trẻ sau khi đi học về gần như chỉ ở trong nhà, bật điều hòa và máy lọc không khí cả ngày. Nhưng miễn dịch không thể mạnh nếu trẻ bị "cách ly" khỏi môi trường" - GS Dũng nhận định.

Theo ông, trẻ ít tiếp xúc với vi sinh vật tự nhiên có thể làm giảm sự đa dạng hệ vi sinh có lợi, từ đó ảnh hưởng sức đề kháng. Khi hệ miễn dịch không được "huấn luyện" đầy đủ, trẻ dễ phản ứng quá mức với các tác nhân thông thường như bụi nhà hay phấn hoa. Đây cũng là một trong những lý do khiến tỉ lệ dị ứng, hen phế quản hay viêm mũi dị ứng ở trẻ có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.

"Tôi vẫn thường khuyên phụ huynh cho trẻ ra ngoài nhiều hơn, vận động, tiếp xúc với thiên nhiên và ánh nắng phù hợp thay vì ở mãi trong không gian kín" - ông nói.

Đồng thời, vị chuyên gia cũng khuyến cáo phụ huynh nên theo dõi chỉ số chất lượng không khí để lựa chọn thời điểm phù hợp cho trẻ ra ngoài vận động và tiếp xúc tự nhiên.

Trẻ mắc bệnh hô hấp có xu hướng gia tăng

Bên cạnh đó, GS Dũng cảnh báo tình trạng lạm dụng vitamin và thực phẩm chức năng đang ngày càng phổ biến, nhất là sau dịch bệnh.

Theo ông, nhiều cha mẹ hiện hiểu chưa đúng về vai trò của vitamin D, vitamin C hay các vi chất tăng đề kháng. Phần lớn nghiên cứu về hiệu quả vitamin được thực hiện trên nhóm thực sự thiếu hụt vi chất, có xét nghiệm xác định rõ ràng, chứ không áp dụng cho tất cả trẻ em. "Không phải cứ thấy vitamin D giúp tăng đề kháng là tất cả trẻ đều phải uống" - ông nói.

Theo GS Dũng, trong điều kiện khí hậu nhiều nắng như Việt Nam, việc tiếp xúc ánh sáng tự nhiên hợp lý cũng rất quan trọng. Ông cũng khuyến cáo cần tỉnh táo trước "ma trận" quảng cáo thực phẩm chức năng trên mạng xã hội, tránh tâm lý thấy người khác dùng là mua theo.

Từ thực tế khám chữa bệnh, GS Nguyễn Tiến Dũng cùng bác sĩ Vũ Thị Mai thực hiện cuốn sách "Mẹ thực chiến - Giải mã bệnh lý hô hấp", cung cấp kiến thức về các bệnh hô hấp thường gặp ở trẻ như ho, viêm phế quản, viêm phổi hay bệnh theo mùa.

Cuốn sách đồng thời hướng dẫn phụ huynh nhận diện sớm dấu hiệu bệnh, xử trí phù hợp và hạn chế lạm dụng thuốc, thực phẩm chức năng.