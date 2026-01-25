Làm sao để chọn sữa vừa tăng cân lại tăng đề kháng đường ruột cho bé yêu?

Làm mẹ, có lẽ không ít lần bạn trăn trở trước kệ sữa dài bất tận và tự hỏi: làm sao chọn được loại sữa vừa giúp con tăng cân đều, lại vừa tăng cường đề kháng đường ruột? Bởi với trẻ nhỏ, tăng cân không chỉ là con số trên cân nặng, mà quan trọng hơn là tăng khỏe, ăn ngon, tiêu hóa tốt và ít ốm vặt.

Nhiều bé uống sữa tăng cân nhanh nhưng lại hay táo bón, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa; ngược lại, có loại sữa mát nhưng con lại chậm lớn, khiến mẹ càng thêm lo lắng. Vì thế, ngày càng nhiều mẹ bắt đầu quan tâm đến sức khỏe đường ruột – “trung tâm miễn dịch” của cơ thể. Một hệ tiêu hóa khỏe sẽ giúp bé hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, từ đó tăng cân tự nhiên và bền vững.

Khi chọn sữa, mẹ nên ưu tiên những công thức có chất xơ hòa tan, lợi khuẩn (probiotics), đạm dễ tiêu và hạn chế đường khó hấp thu. Đồng thời, sữa cần phù hợp với độ tuổi và thể trạng riêng của từng bé, không chạy theo trào lưu “tăng cân thần tốc”.

Bởi sau cùng, điều mẹ mong muốn nhất không phải là con mũm mĩm trong chốc lát, mà là một em bé khỏe ruột, vững đề kháng và lớn lên mỗi ngày trong sự an tâm của mẹ.

Dưới đây là gợi ý cho các dòng sữa hỗ trợ tăng cân và tăng đề kháng đường ruột mẹ có thể chọn cho bé yêu.

1. [Tặng 4 Lốc RTD 180ml] Bộ 2 Lon Sữa Bột Friso Gold 4 1400g/lon (cho trẻ từ 2-6 tuổi)

Sữa bột Friso Gold 4 là dòng sữa dành cho trẻ từ 2–6 tuổi, được sản xuất theo công nghệ LockNutri® độc quyền giúp bảo toàn dưỡng chất trong quá trình chế biến. Sữa cung cấp DHA, vitamin A, C, D, cùng chất xơ GOS và HMO hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường đề kháng đường ruột. Đạm sữa được xử lý ở nhiệt độ thấp, dễ hấp thu – mát – hạn chế táo bón, giúp bé ăn ngon và tăng trưởng khỏe mạnh. Friso Gold 4 phù hợp với các bé đang trong giai đoạn hoàn thiện thể chất, phát triển trí não và cần nền tảng miễn dịch vững vàng để khám phá thế giới xung quanh.

2. Thùng sữa bột pha sẵn GrowPLUS+ suy dinh dưỡng - Hỗ trợ tăng cân tăng chiều cao (48 hộp x 110ml)

Thùng sữa bột pha sẵn GrowPLUS+ cho trẻ suy dinh dưỡng là giải pháp dinh dưỡng tiện lợi, được thiết kế dành riêng cho trẻ nhẹ cân, thấp còi hoặc có nguy cơ suy dinh dưỡng. Sản phẩm cung cấp năng lượng cao, giàu đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp bé tăng cân, tăng chiều cao và phục hồi thể trạng hiệu quả. Công thức còn bổ sung chất xơ hòa tan và vi chất hỗ trợ tiêu hóa, giúp bé hấp thu tốt, hạn chế rối loạn tiêu hóa. Dạng sữa pha sẵn tiện lợi, dễ uống, phù hợp cho bé dùng hằng ngày hoặc mang theo khi đi học, đi chơi.

3. Sữa Vinamilk Optimum Gold 4 850g (2-6 tuổi)

Sữa Vinamilk Optimum Gold 4 là sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 2–6 tuổi, nổi bật với công thức 6 HMO hỗ trợ nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, tăng cường đề kháng tự nhiên. Sữa cung cấp DHA, lutein, vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp phát triển trí não, thị giác và thể chất toàn diện. Đạm sữa chất lượng cao, dễ tiêu hóa, vị thanh nhạt, phù hợp cho bé uống mỗi ngày để lớn khôn khỏe mạnh và thông minh.

4. Sữa bột Similac 2+ 1.6kg đột phá dinh dưỡng 5G mới cho trẻ từ 2-6 tuổi (Bao bì thay đổi theo từng đợt nhập hàng)

Sữa bột Similac 2+ là sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 2–6 tuổi, nổi bật với công thức Eye-Q Plus hỗ trợ phát triển trí não và thị giác. Sữa bổ sung DHA, lutein, vitamin và khoáng chất thiết yếu, cùng HMO và lợi khuẩn giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh. Công thức không chứa dầu cọ, dễ hấp thu, vị nhạt tự nhiên, phù hợp cho bé uống hằng ngày để phát triển toàn diện cả thể chất lẫn trí tuệ.

5. Sữa bột Nestlé NAN SUPREMEPRO 3 800g nhập khẩu Đức đạm thủy phân 1 phần, 5HMO ngừa mẫn cảm

Sữa bột Nestlé NAN SUPREMEPRO 3 là dòng sữa cao cấp dành cho trẻ từ 1–3 tuổi, nổi bật với đạm thủy phân một phần OPTIPRO® giúp bé dễ tiêu hóa và hấp thu. Sữa bổ sung 2’FL HMO hỗ trợ tăng cường đề kháng đường ruột, cùng DHA, ARA, vitamin và khoáng chất giúp phát triển trí não và thể chất. Công thức nhẹ bụng, phù hợp cho bé có hệ tiêu hóa nhạy cảm, hỗ trợ bé lớn khỏe mỗi ngày.