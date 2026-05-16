Để con đeo chiếc yếm này đi siêu thị, mẹ bỉm rùng mình phát hiện ra nguy hiểm chực chờ mà nhiều phụ huynh không ngờ tới

Những món đồ có thêu tên con như yếm, mũ, balo hay bình nước luôn được nhiều ba mẹ yêu thích vì vừa đáng yêu, vừa giúp dễ nhận diện đồ dùng của trẻ. Tuy nhiên, mới đây, chia sẻ của một mẹ bỉm trên mạng xã hội đã khiến nhiều phụ huynh phải suy nghĩ lại về những món đồ tưởng chừng rất đáng yêu này.

Trên trang cá nhân của mình, mẹ bỉm gây chú ý với kênh TikTok "Thạc sĩ nuôi con" đã kể lại trải nghiệm khi con bước vào giai đoạn ăn dặm. Khi đó, cô từng đặt cho con vài bộ yếm và mũ có thêu tên, nhìn rất xinh xắn. Cho đến một lần đi siêu thị, có 3-4 người lạ đi ngang qua và gọi đúng tên của bé con.

"Lúc đó con mình khoảng 8-9 tháng thôi nhưng bé nghe thấy có người gọi tên mình nghe quen thuộc nên bé ngước lên nhìn. Lúc đó tự nhiên mình rùng mình và cảm thấy không an toàn" - người mẹ chia sẻ.

Theo chị, việc để lộ tên con ở nơi công cộng có thể vô tình làm lộ thông tin cá nhân của trẻ. Điều này tạo nên một dạng "thân thuộc giả tạo", bởi trẻ nhỏ chưa đủ khả năng phân biệt đâu là người quen, đâu là người lạ. Khi nghe ai đó gọi đúng tên mình, trẻ có thể dễ nới lỏng cảnh giác hơn.

"Sau này con có đi học, có thể sẽ in hình đặc biệt lên balo, đồ dùng của con, miễn là con biết đó là hình nhận diện là đồ của con là được. Và mình cũng sẽ in khuất ben trong chứ không in lộ liễu ra ngoài để người khác có thể nhìn được.

Hoặc in nguyên cả tên thì mình chỉ in chữ cái đầu thôi, để con có thể nhận biết được, cô giáo cũng có thể nhận biết được đồ của con. Quan trong là ba mẹ dạy cho con biết là dù có người lạ gọi đúng tên con thì cũng chưa chắc là người tốt, nên con không được đi theo người lạ" - cô chia sẻ.

Dưới phần bình luận, nhiều mẹ bỉm bày tỏ sự đồng tình với quan điểm này. Không ít phụ huynh thừa nhận trước đây chỉ nghĩ việc thêu tên con lên đồ dùng là dễ thương và tiện lợi, nhưng sau khi nghe câu chuyện này mới nhận ra vẫn có những nguy cơ tiềm ẩn cần cân nhắc.

Câu chuyện tuy nhỏ nhưng là lời nhắc nhở đáng suy ngẫm dành cho các ba mẹ. Đôi khi, những chi tiết rất đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày cũng có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của trẻ. Việc bảo vệ con không chỉ nằm ở những điều lớn lao, mà còn bắt đầu từ sự cẩn trọng trong những thói quen nhỏ nhất.