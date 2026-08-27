Trẻ có phúc không nằm ở ngoại hình, mà ở 3 lợi thế bẩm sinh này

Nhiều người khi nhìn một em bé thường thích nhận xét: “Bé này trán cao, mặt sáng, nhìn là có số sướng” hay “Đứa trẻ này lớn lên chắc chắn có phúc”.

Thế nhưng, nếu nhìn từ góc độ khoa học và nuôi dạy trẻ, điều làm nên nền tảng vững chắc cho tương lai của một đứa trẻ lại không nằm ở ngoại hình. Thứ thực sự đáng quý là những lợi thế bẩm sinh về sức khỏe và sự phát triển mà bé mang theo ngay từ khi chào đời.

Dưới đây là 3 dấu hiệu thường được xem là những khởi đầu thuận lợi của trẻ.

1. Cân nặng sơ sinh ở mức vừa phải

Nhiều gia đình cho rằng em bé càng nặng cân càng khỏe mạnh. Tuy nhiên, các bác sĩ sản khoa cho biết cân nặng sơ sinh không phải càng lớn càng tốt.

Những em bé có cân nặng trong khoảng 3–3,5kg thường được xem là có khởi đầu khá thuận lợi. Bé không quá nhỏ để gặp khó khăn trong việc bú mẹ hay duy trì thể trạng, đồng thời cũng không quá lớn gây nhiều áp lực cho quá trình sinh nở và thích nghi sau sinh.

Đây thường là nhóm trẻ có nhịp độ phát triển ổn định hơn trong những tháng đầu đời.

2. Tiếng khóc đầu đời vang và khỏe

Khoảnh khắc em bé cất tiếng khóc đầu tiên luôn khiến cha mẹ xúc động. Không chỉ là tín hiệu báo tin con đã chào đời an toàn, tiếng khóc còn cho thấy bé đang bắt đầu thích nghi với môi trường bên ngoài tử cung. Khi khóc, phổi của trẻ được mở rộng để thiết lập nhịp thở độc lập.

Một tiếng khóc vang, rõ và mạnh thường là dấu hiệu tích cực cho thấy bé có khả năng thích nghi tốt sau sinh. Ngược lại, nếu trẻ khóc yếu hoặc phản ứng kém, bác sĩ sẽ cần đánh giá kỹ hơn để bảo đảm sức khỏe của bé.

3. Tò mò và thích khám phá

Một lợi thế bẩm sinh khác thường bị bỏ qua chính là sự tò mò.

Ngay từ những tháng đầu đời, có những em bé rất thích quan sát. Bé chăm chú nhìn người đối diện, quay đầu theo âm thanh, thích chạm vào đồ vật mới và hứng thú với mọi thứ xung quanh.

Sự tò mò là động lực giúp trẻ học hỏi. Khi chủ động quan sát, lắng nghe và khám phá, não bộ của trẻ cũng được kích thích phát triển nhiều hơn.

Điều quan trọng là cha mẹ nên tạo điều kiện để con được trải nghiệm an toàn, trò chuyện cùng con nhiều hơn và khuyến khích con khám phá thế giới theo cách phù hợp với lứa tuổi.

Điều quý giá nhất vẫn là sức khỏe

Thực tế, không có đặc điểm ngoại hình nào có thể dự đoán tương lai hay "số phận" của một đứa trẻ.

Điều mà hầu hết cha mẹ mong muốn không phải là con sau này giàu có đến đâu, mà là con khỏe mạnh, thông minh, có khả năng thích nghi tốt và lớn lên trong tình yêu thương.

Những lợi thế bẩm sinh có thể giúp trẻ có một khởi đầu thuận lợi, nhưng hành trình phía trước vẫn cần sự đồng hành, chăm sóc và giáo dục từ gia đình.

Bởi với cha mẹ, phúc khí lớn nhất của một đứa trẻ đơn giản là được lớn lên bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày.