Trẻ càng bị giục càng lề mề? Đừng vội trách con, lỗi có khi là tại bố mẹ đấy!

Xin chào các bậc phụ huynh!

Có lẽ nhiều cha mẹ đều từng trải qua tình huống quen thuộc này: Càng giục con thì con càng chậm. Giục dậy đi học, giục ăn sáng, giục làm bài tập, giục chuẩn bị cặp sách... Trong khi người lớn sốt ruột, thậm chí nổi nóng vì sợ muộn giờ, thì đứa trẻ vẫn thong thả như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí càng bị thúc ép, trẻ càng chống đối.

Nhiều phụ huynh thường kết luận rằng con mình lười biếng, thiếu ý thức hoặc quá chậm chạp.

Tuy nhiên, sau nhiều năm nghiên cứu về giáo dục trẻ em, nhiều chuyên gia cho rằng phần lớn thói quen "câu giờ" của trẻ không phải bẩm sinh mà được hình thành dần từ chính cách cha mẹ tương tác với con.

Trẻ bị giục quá nhiều dễ hình thành tâm lý phụ thuộc

Từ nhỏ, nhiều đứa trẻ được cha mẹ sắp xếp mọi thứ: Mấy giờ thức dậy, mấy giờ ăn, mấy giờ học, mấy giờ đi ngủ... Mọi việc đều có người nhắc nhở và theo sát. Khi đó, trẻ không cần tự lập kế hoạch, không cần quản lý thời gian và cũng không phải chịu trách nhiệm nếu mọi việc chậm trễ.

Lâu dần, trẻ hình thành suy nghĩ: " Dù sao cũng sẽ có người nhắc mình, vậy thì cần gì phải vội?". Kết quả là cha mẹ càng sốt ruột, con càng thản nhiên.

Bởi lúc này, việc hoàn thành nhiệm vụ không còn là trách nhiệm của đứa trẻ nữa mà vô tình trở thành trách nhiệm của người lớn.

Không phải lúc nào trẻ chậm cũng vì lười

Một nguyên nhân khác thường bị bỏ qua là khả năng của trẻ chưa theo kịp kỳ vọng của người lớn. Khả năng phối hợp vận động, tập trung chú ý hay tốc độ xử lý thông tin của trẻ nhỏ vốn chưa thể so sánh với người trưởng thành.

Điều mà người lớn có thể hoàn thành trong vài phút đôi khi cần nhiều thời gian hơn đối với trẻ.

Vì vậy, đôi khi vấn đề không nằm ở việc trẻ quá chậm, mà ở việc người lớn đang vô thức lấy tiêu chuẩn của mình để đánh giá con. Việc liên tục thúc ép trẻ tăng tốc có thể khiến các em căng thẳng, mất tự tin và hình thành tâm lý chống đối.

Muốn con bớt chần chừ, đừng chỉ biết nhắc nhở

Theo các chuyên gia giáo dục, thay vì liên tục giục giã, cha mẹ có thể thử những cách sau:

1. Đưa ra thời gian cụ thể thay vì nhắc đi nhắc lại

Những câu như: "Nhanh lên!" ; "Con còn chậm nữa à?"; "Đừng câu giờ nữa!". .. thường không mang lại nhiều hiệu quả. Thay vào đó, hãy nói rõ: "Con có 10 phút để chuẩn bị, sau đó cả nhà sẽ xuất phát". Cha mẹ cũng có thể sử dụng đồng hồ đếm ngược hoặc bộ hẹn giờ để trẻ tự theo dõi thời gian.

Khi "mẹ đang thúc" được thay bằng "thời gian đang nhắc", trẻ thường ít phản kháng hơn và bắt đầu học cách tự quản lý công việc của mình.

2. Cho trẻ trải nghiệm hậu quả tự nhiên

Nếu trẻ dậy muộn, hãy để trẻ hiểu cảm giác bị trễ giờ. Nếu trẻ ăn quá chậm, bữa ăn có thể kết thúc đúng thời gian quy định. Nếu trẻ trì hoãn việc học, các em sẽ phải tự sắp xếp thời gian để hoàn thành nhiệm vụ.

Khi cha mẹ liên tục giải quyết mọi hậu quả thay con, trẻ sẽ không có cơ hội học cách chịu trách nhiệm.

Nhiều kỹ năng tự giác chỉ được hình thành khi trẻ thực sự cảm nhận được hệ quả từ hành vi của mình.

3. Ghi nhận sự tiến bộ thay vì chỉ nhìn vào khuyết điểm

Thay vì luôn nói: "Con vẫn chậm lắm". Hãy thử chú ý đến những thay đổi nhỏ: "Hôm nay con chuẩn bị nhanh hơn hôm qua rồi đấy."

Được công nhận và khích lệ đúng lúc sẽ giúp trẻ có thêm động lực cải thiện.

Ngược lại, những đứa trẻ thường xuyên bị phê bình hoặc so sánh dễ rơi vào tâm lý buông xuôi vì cho rằng dù cố gắng thế nào cũng không được ghi nhận.

Mỗi đứa trẻ đều có nhịp độ trưởng thành riêng

Trong hành trình nuôi dạy con, việc liên tục thúc ép hay trách móc thường không mang lại hiệu quả lâu dài.

Mỗi đứa trẻ đều phát triển theo tốc độ riêng. Có em nhanh nhẹn, có em cần thêm thời gian để thích nghi và hoàn thiện kỹ năng.

Điều quan trọng không phải là ép con chạy nhanh hơn người khác, mà là giúp con từng bước học cách tự quản lý bản thân.

Khi cha mẹ bớt lo lắng và biết kiên nhẫn hơn, trẻ cũng có nhiều cơ hội để phát triển tính tự giác và sự tự tin.

Đôi khi, thứ con cần không phải là một lời giục giã nữa, mà là thêm một chút thời gian để trưởng thành theo nhịp của chính mình.

Nguồn: Sohu