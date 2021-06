Trẻ bị mất ngủ, rối loạn giấc ngủ: Bố mẹ chớ coi thường nguyên nhân hàng đầu này

Ngược lại, nếu trẻ xuất hiện tình trạng khó ngủ, hay quấy khóc, vặn mình, ngủ không yên giấc… sức khỏe của trẻ sẽ bị gây ảnh hưởng rõ rệt. Bé sẽ dễ bị mất sức, giảm khả năng nhận thức và đặc biệt là phát triển thể chất (cân nặng, chiều cao) chậm hơn. Đây rõ ràng là điều mà không bậc phụ huynh nào mong đợi.



Bé khó ngủ, rối loạn giấc ngủ, nguyên nhân cốt lõi là gì?

Để tìm ra giải pháp cải thiện, trước hết bố mẹ cần phân tích đúng và đủ nguyên nhân. Bên cạnh yếu tố ngoại quan như môi trường ồn ào, tã bỉm ướt hoặc nguyên nhân quen thuộc khác như bé nổi mề đay, sốt mọc răng…, rất có thể tình trạng khó ngủ, rối loạn giấc ngủ còn bắt nguồn từ 1 nguyên nhân sâu xa khác: trẻ bị thiếu chất, còi xương, hấp thu canxi kém.

Việc thiếu các vi chất dinh dưỡng như kẽm, magie hay sắt khiến trẻ gặp phải tình trạng rối loạn giấc ngủ, hội chứng "chân không yên" gây mệt mỏi, khó ngủ ban đêm. Quan trọng nhất, việc thiếu canxi sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của hệ thần kinh trung ương, hoạt chất làm chậm dẫn truyền thần kinh làm thư giãn não, khiến trẻ hay giật mình, không có giấc ngủ sâu, khi ngủ dễ bị giật mình, bất an. Một số biểu hiện khác như trẻ bị co thắt thanh quản gây khó thở, bị ọc sữa do co thắt dạ dày còn khiến bé thường xuyên quấy khóc, ngủ không ngon giấc.

Cải thiện sức khỏe cho bé hiệu quả nhở Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LineaBon K2 + D3



Ngoài việc xử lý các tác nhân ngoại quan, thay đổi chế độ ăn uống đủ chất cho con, bố mẹ đừng quên bổ sung các sản phẩm chứa vitamin D3, vitamin K2 hỗ trợ hấp thu canxi phù hợp để cải thiện giấc ngủ cho bé hiệu quả.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm chứa bộ đôi vitamin này, trong đó LineaBon D3K2 chính là cái tên nổi bật và được nhắc đến nhiều nhất trong cộng đồng bỉm sữa gần đây.

So với các sản phẩm D3K2 thông thường, LineaBon D3K2 được các bậc phụ huynh Việt ưu ái hơn hẳn nhờ sở hữu bộ đôi vàng D3K2Olive - giúp hỗ trợ hấp thu canxi và hỗ trợ cải thiện mật độ xương hiệu quả vượt trội cho bé trong giai đoạn vàng 1.000 ngày đầu đời.

Thành phần K2Olive là dòng vitamin K2 được sản xuất bằng công nghệ lên men độc quyền, được cấp bằng sáng chế tại 3 thị trường khó tính nhất là EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Thành quả ra đời vượt trội đến mức, dược điển Hoa Kỳ USP đã lấy K2Olive làm chuẩn chất lượng cho các loại K2(MK7) khác vào năm 2015.

Ở K2Olive, toàn bộ các nhược điểm trước đây của K2 (chứa chất hóa học, kém tinh khiết…) đều được khắc phục, đồng thời "kết nạp" thêm nhiều ưu điểm nổi trội mới như hấp thu vào máu nhanh hơn, hoạt tính sinh học cao nhất, đặc biệt là thời gian bán thải lên đến 72h (trước kia là 8h). Phiên bản K2 mới nhất này khi kết hợp với vitamin D trong LineaBon sẽ tạo ra tác động kép vượt trội, hỗ trợ hấp thu canxi vào máu, đồng thời phân bổ chính xác canxi đến xương, răng và các cơ quan khác.

Với thành phần vitamin tinh khiết, lành tính hàng đầu trên thị trường, có nguồn gốc thiên nhiên 100%, LineaBon phù hợp cho cả những trẻ có cơ địa nhạy cảm, kém hấp thu.

Và khi canxi đã được phân bổ đúng chỗ và đủ lượng, những tình trạng thường gặp khi cơ thể bé kém hấp thu canxi như quấy khóc đêm, khó ngủ, rối loạn giấc ngủ… sẽ nhanh chóng được loại bỏ sẽ có khả năng được cải thiện. Với các ông bố bà mẹ, chỉ cần bé ăn ngon, ngủ ngon đã là 1 "đặc ân" rồi. Và nhiều bà mẹ Việt sau khi cho con sử dụng LineaBon đều thở phào nhẹ nhõm vì bé đã ngủ ngon, sâu giấc hơn, đồng thời chiều cao của bé cũng tăng trưởng rõ rệt.

Một số mẹ còn chia sẻ, sau khi dùng LineaBon, bé đã dứt được các tình trạng như ra mồ hôi trộm, rụng tóc vành khăn - những biểu hiện phổ biến khi cơ thể hấp thu canxi kém. sau khi dùng LineaBon K2 + D3 bé đã cải thiện một số biểu hiện phố biến khi cơ thể hấp thu canxi kém

Không chỉ được lòng cộng đồng bỉm sữa Việt nhờ hiệu quả hỗ trợ tăng chiều cao ưu việt cùng

Không chỉ được lòng cộng đồng bỉm sữa Việt nhờ hiệu quả hỗ trợ cải thiện mật độ xương trong quá trình phát triển chiều cao của các bé cùng thành phần lành tính, tinh khiết, LineaBon còn mang lại sự an tâm tuyệt đối cho các bậc phụ huynh nhờ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu với nguồn nguyên liệu chất lượng cao, tương xứng với mức giá.

Khi cho bé sử dụng LineaBon D3K2, bố mẹ cũng không lo bé bị nôn trớ vì sản phẩm không hề có mùi vị, rất dễ uống và phù hợp cho cả trẻ sơ sinh. Dù vậy, các gia đình nên chú ý Lineabon D3+K2 là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.