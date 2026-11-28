Bác sĩ tư vấn xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội

Không ít trẻ được cha mẹ chăm sóc kỹ lưỡng, ăn đủ bữa, uống sữa đều đặn nhưng vẫn chậm tăng cân, thường xuyên mắc bệnh vặt. Theo BSCKI Phan Thị Lan Hương, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn (Hà Nội), tình trạng này có thể liên quan đến chất lượng khẩu phần ăn, sự mất cân đối dinh dưỡng hoặc khả năng hấp thu của cơ thể.

Vi chất dinh dưỡng như sắt, kẽm, vitamin D và canxi đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo máu, tăng trưởng, phát triển hệ thần kinh, hệ xương và duy trì miễn dịch. Khi thiếu hụt, trẻ có thể biếng ăn, mệt mỏi, chậm tăng cân hoặc dễ mắc bệnh hơn.

Một số dấu hiệu phụ huynh cần lưu ý gồm: trẻ ăn uống kém đa dạng, chậm tăng cân hoặc chiều cao, thường xuyên mệt mỏi, ít vận động, giảm tập trung, xanh xao, tóc dễ gãy rụng, móng tay yếu. Tuy nhiên, đây không phải những biểu hiện đặc hiệu của thiếu vi chất mà còn có thể liên quan đến bệnh lý tiêu hóa, nhiễm khuẩn hoặc các vấn đề sức khỏe khác.

Theo bác sĩ, trẻ chậm tăng cân, đứng cân trong nhiều tháng, thường xuyên ốm hoặc có biểu hiện bất thường cần được đưa đi khám. Bác sĩ sẽ đánh giá tiền sử ăn uống, thói quen sinh hoạt, tình trạng tăng trưởng và triệu chứng đi kèm để xác định nguyên nhân. Xét nghiệm vi chất chỉ được chỉ định khi cần thiết, tùy tình trạng cụ thể của từng trẻ, không phải trường hợp nào cũng cần thực hiện.

Đáng lưu ý, phụ huynh không nên tự ý mua vitamin, sắt, kẽm, canxi hoặc các sản phẩm tăng đề kháng cho trẻ sử dụng. Việc bổ sung không đúng nhu cầu, quá liều hoặc kéo dài có thể gây tác dụng không mong muốn. Một số sản phẩm như sữa, vitamin tổng hợp, siro bổ sung có thể chứa cùng loại vi chất, dẫn đến nguy cơ sử dụng chồng chéo.

Khi xác định trẻ thiếu hụt vi chất, bác sĩ sẽ hướng dẫn loại dưỡng chất, liều lượng và thời gian bổ sung phù hợp. Nếu chưa có bằng chứng thiếu hụt, phụ huynh nên ưu tiên điều chỉnh chế độ ăn đa dạng, cân đối, thay đổi thực phẩm thường xuyên và phù hợp với độ tuổi.

Bên cạnh dinh dưỡng, trẻ cần được ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và theo dõi chiều cao, cân nặng định kỳ. Khi trẻ chậm tăng trưởng hoặc thường xuyên có biểu hiện bất thường, gia đình nên đưa trẻ đi khám để được đánh giá và tư vấn phù hợp, tránh nóng vội tìm cách tăng cân bằng các sản phẩm bổ sung.