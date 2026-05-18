Chỉ cần gửi một tấm ảnh siêu âm thai nhi, AI có thể dựng lại gương mặt tương lai của em bé, thậm chí “đoán giới tính” với độ chính xác cao?

Đây là dịch vụ đang nở rộ trên nhiều nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử tại Trung Quốc, thu hút sự chú ý lớn của các bà mẹ mang thai.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo phần lớn nội dung quảng cáo đều thiếu cơ sở khoa học và có dấu hiệu lợi dụng tâm lý tò mò của phụ huynh để kiếm tiền.

Chỉ từ ảnh siêu âm đã có thể “xem trước mặt con”?

Theo truyền thông Trung Quốc, hiện có rất nhiều cửa hàng online quảng cáo dịch vụ “AI dự đoán ngoại hình em bé”.

Người dùng chỉ cần gửi ảnh siêu âm thai nhi, hệ thống sẽ tạo ra hình ảnh mô phỏng gương mặt của em bé sau khi chào đời.

Chi phí cho mỗi lần tạo ảnh dao động từ vài chục nghìn đến gần 200.000 đồng. Một số tài khoản được cho là đã nhận hàng chục nghìn đơn đặt dịch vụ.

Nhiều cửa hàng quảng cáo sử dụng công nghệ AI hiện đại, có thể “khôi phục chính xác” diện mạo tương lai của trẻ, thậm chí khẳng định có liên kết với cơ sở y tế.

Không ít phụ huynh tỏ ra thích thú khi nhận được những bức ảnh em bé có đôi mắt to, làn da trắng và đường nét dễ thương do AI tạo ra.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người sau khi sinh con đã để lại bình luận cho rằng hình ảnh AI dựng lên “khác hoàn toàn ngoài đời”.

Bác sĩ sản khoa: “Chủ yếu mang tính giải trí”

Các bác sĩ sản khoa cho biết chức năng chính của siêu âm thai, đặc biệt là siêu âm 4D, là hỗ trợ theo dõi sự phát triển và phát hiện dị tật thai nhi chứ không phải dự đoán chính xác ngoại hình sau sinh.

Theo chuyên gia, gương mặt thai nhi trong bụng mẹ có thể thay đổi rất nhiều sau khi chào đời nên việc dùng AI để “dự đoán tương lai” gần như không có cơ sở khoa học rõ ràng.

Một bác sĩ nhận định: “Những hình ảnh này chỉ nên xem như nội dung giải trí. Không có công nghệ nào hiện nay có thể xác định chính xác diện mạo tương lai của em bé chỉ dựa vào ảnh siêu âm.”

Xuất hiện cả dịch vụ “đoán giới tính thai nhi bằng AI”

Điều gây lo ngại hơn là một số nơi còn quảng cáo dịch vụ “xem giới tính thai nhi bằng AI”, với mức phí cao hơn và cam kết hoàn tiền nếu dự đoán sai.

Theo giới luật sư tại Trung Quốc, việc xác định giới tính thai nhi khi không phục vụ mục đích y tế là hành vi vi phạm pháp luật.

Một số chuyên gia cho rằng việc núp bóng công nghệ AI để thực hiện các dịch vụ nhạy cảm như vậy có thể tạo ra “thị trường xám” khó kiểm soát.

Ngoài yếu tố pháp lý, nhiều ý kiến cho rằng việc quảng cáo AI có thể “dự đoán chính xác ngoại hình em bé” dễ khiến người tiêu dùng hiểu nhầm về khả năng thực tế của công nghệ.

Các chuyên gia cảnh báo phụ huynh nên tỉnh táo trước những dịch vụ đang được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, đặc biệt là các nội dung đánh mạnh vào sự tò mò và kỳ vọng của cha mẹ trong giai đoạn mang thai.

Bởi trên thực tế, cho đến nay chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh AI có thể tái hiện chính xác gương mặt tương lai của trẻ chỉ từ ảnh siêu âm thai.

Nguồn: Sohu