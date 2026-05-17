Những ngày gần đây, cậu con trai nổi tiếng của Elon Musk - bé X Æ A-Xii (thường được gọi là “Lil X”) – tiếp tục trở thành cái tên gây chú ý trên mạng xã hội mỗi lần xuất hiện cùng bố.

Tuy nhiên, chắc nhiều người chưa quên rằng từ năm mới chỉ 4 tuổi, “quý tử” nhà Elon Musk đã từng có màn “đại náo” Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng khiến truyền thông quốc tế khi đó gần như bị cậu bé "hút hồn".

Sự việc diễn ra vào ngày 11/2/2025, trong cuộc gặp giữa Elon Musk và ông Donald Trump tại Phòng Bầu dục. Khi đó, giới truyền thông đang tập trung theo dõi những phát biểu do Elon Musk phụ trách.

Bất ngờ, nhân vật được chú ý nhất hôm ấy lại không phải hai người đàn ông quyền lực, mà là cậu bé tóc vàng mới 4 tuổi đi theo bố.

Ngay từ đầu buổi gặp, ông Trump đã vui vẻ giới thiệu “Lil X” với báo giới và gọi cậu bé là “một cậu nhóc tuyệt vời có IQ rất cao”.

Trong suốt buổi làm việc, con trai Elon Musk liên tục có những hành động ngộ nghĩnh khiến bầu không khí nghiêm túc tại Phòng Bầu dục nhiều lần trở nên đầy tiếng cười.

Có lúc Elon Musk phải bế con trai lên vai trong khi trả lời báo chí, nhưng cậu bé lại tò mò nghịch tai bố khiến vị tỷ phú công nghệ bật cười ngay tại chỗ.

“Xin lỗi mọi người nhé. Bình thường tôi sẽ thấy chuyện này khá thú vị, nhưng khi thằng bé bắt đầu chọc tay vào tai tôi thì…” , Elon Musk nói đùa trước hàng loạt phóng viên.

Không chỉ vậy, “Lil X” còn liên tục chạy quanh căn phòng lịch sử, làm biểu cảm hài hước và bắt chước từng động tác của bố.

Những khoảnh khắc tự nhiên ấy nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội và trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi suốt nhiều ngày.

Một trong những hình ảnh gây chú ý nhất là khi cậu bé tựa người lên chiếc bàn Resolute nổi tiếng trong Phòng Bầu dục. Khoảnh khắc này khiến nhiều người liên tưởng đến bức ảnh kinh điển năm 1962 của John F. Kennedy Jr. chơi đùa bên dưới chính chiếc bàn này khi cha ông còn là Tổng thống Mỹ.

Nhà Trắng sau đó cũng đăng tải video ghi lại hình ảnh “Lil X” xuất hiện cùng bố và ông Trump. Trong video, cậu bé mặc áo khoác nâu, đeo dây chuyền cá tính và tỏ ra vô cùng tự nhiên trước dàn máy quay.

X Æ A-Xii sinh năm 2020, là con trai của Elon Musk và nữ ca sĩ Grimes. Dù còn nhỏ, cậu bé đã nhiều lần xuất hiện cùng bố trong các sự kiện công khai và luôn thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài lanh lợi cùng cái tên đặc biệt.

Cho tới hiện tại, màn xuất hiện đáng yêu tại Phòng Bầu dục đó của “Lil X” vẫn thường xuyên được cư dân mạng đào lại mỗi khi cậu bé xuất hiện trước truyền thông. Nhiều người thậm chí còn gọi đây là một trong những khoảnh khắc “đáng yêu hiếm hoi” từng diễn ra tại nơi vốn nổi tiếng bởi sự nghiêm túc và quyền lực bậc nhất nước Mỹ.

Nguồn: ABC news