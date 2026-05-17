Suốt nhiều năm, căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh của thành phố Oviedo (Tây Ban Nha) gần như không có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào. Cửa luôn đóng kín. Rèm cửa che kín không kẽ hở. Không tiếng trẻ con nô đùa. Không ai thấy gia đình này đi dạo, mua sắm hay giao tiếp với hàng xóm.

Thế nhưng, có một điều kỳ lạ khiến những người sống quanh đó bắt đầu bất an.

Mỗi tuần, trước căn nhà lại xuất hiện từng túi rác lớn chứa đầy bỉm trẻ em cỡ lớn. Rất nhiều bỉm. Nhiều tới mức bất thường. Điều khó hiểu là chẳng ai từng nhìn thấy một đứa trẻ nào bước ra khỏi ngôi nhà ấy.

Căn biệt thự bí ẩn và người đàn ông chỉ xuất hiện để nhận đồ ship

Theo truyền thông Tây Ban Nha, gia đình này chuyển tới sống tại căn biệt thự ở vùng Asturias từ cuối năm 2021. Người cha là Christian Steffen, một tiến sĩ triết học người Đức. Người mẹ mang hai quốc tịch Đức - Mỹ.

Sau đại dịch Covid-19, họ gần như cắt đứt hoàn toàn liên hệ với thế giới bên ngoài. Người đàn ông hiếm khi xuất hiện. Nếu có, ông chỉ nhanh chóng bước ra nhận hàng giao tận nơi rồi lập tức quay vào nhà. Không ai nghe thấy tiếng nói chuyện. Không ai biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Cho tới ngày hàng xóm quyết định báo cảnh sát.

Cảnh tượng phía sau cánh cửa khiến cảnh sát chết lặng

Tháng 4/2025, cảnh sát Tây Ban Nha phá cửa bước vào căn nhà.

Thứ đầu tiên họ ngửi thấy là mùi hôi thối nồng nặc. Rác chất thành từng đống cao sát cầu thang. Thuốc men vứt khắp nơi. Không khí ẩm mốc và ngột ngạt tới mức các điều tra viên phải đeo thiết bị bảo hộ.

Nhưng cảnh tượng phía sau mới thực sự khiến tất cả chết lặng. Ba đứa trẻ xuất hiện trong căn nhà tối tăm ấy: một bé trai 10 tuổi, cặp song sinh 8 tuổi. Dù đã lớn, các em vẫn mặc bỉm. Ngủ trong cũi trẻ em. Không biết giao tiếp bình thường. Theo hồ sơ điều tra, những đứa trẻ này gần như bị nhốt trong nhà suốt nhiều năm trời.

Các sĩ quan tham gia giải cứu kể rằng khoảnh khắc ám ảnh nhất xảy ra khi họ đưa bọn trẻ ra ngoài. Những đứa trẻ đứng sững trước ánh nắng. Chúng cúi xuống chạm tay vào cỏ. Hít không khí thật sâu. Một em nhỏ nhìn thấy con ốc sên bò trên mặt đất rồi reo lên đầy kinh ngạc như vừa phát hiện thứ gì đó kỳ diệu.

“Các bé phản ứng như thể chưa từng được nhìn thấy thế giới này” , một điều tra viên kể lại.

Theo phía công tố, suốt gần 4 năm, các em không được đến trường, không gặp người thân và gần như bị tách biệt hoàn toàn khỏi xã hội. Việc phải mặc bỉm quá lâu khiến các em gặp vấn đề trong kiểm soát bài tiết. Sống quá lâu trong không gian chật hẹp cũng khiến cơ thể các bé phát triển bất thường, đi lại khó khăn và lưng khom xuống.

Sự thật về ông bố Tiến sĩ

Điều khiến dư luận Tây Ban Nha sốc hơn cả là thân phận của người cha. Christian Steffen không phải người thất học hay sống ngoài xã hội. Ông là một tiến sĩ triết học có học vấn cao. Nhưng sau đại dịch Covid-19, nỗi sợ bệnh tật được cho là đã biến thành ám ảnh cực đoan.

Theo điều tra, cặp vợ chồng tin rằng thế giới bên ngoài vô cùng nguy hiểm và quyết định “cách ly tuyệt đối” các con khỏi xã hội. Chính nỗi sợ ấy cuối cùng lại biến căn biệt thự thành một “nhà tù” đúng nghĩa đối với ba đứa trẻ.

Bản án gây chấn động

Ngày 13/5/2026, tòa án Tây Ban Nha tuyên phạt mỗi người 2 năm 10 tháng tù giam với các tội danh: bỏ bê gia đình, gây tổn hại tâm lý cho trẻ em. Ngoài ra, cặp đôi còn: bị tước quyền nuôi con, cấm tiếp cận các con, phải bồi thường hàng chục nghìn euro phục vụ điều trị tâm lý và phục hồi chức năng cho trẻ.

Hiện cả 3 đứa trẻ đang được cơ quan bảo trợ xã hội chăm sóc đặc biệt. Còn với người dân Tây Ban Nha, vụ việc này vẫn giống như một câu chuyện khó tin, giữa thời hiện đại, ngay trong một khu dân cư yên bình, đã từng tồn tại một căn nhà nơi tuổi thơ của ba đứa trẻ bị chính bố mẹ ruột nuôi nhốt nhiều năm trời.

Nguồn: Independent