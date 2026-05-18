Khoảnh khắc đáng yêu của hai cha con Elon Musk: Điều giản dị mà người cha giàu nhất hành tinh luôn làm với cậu con trai út

Elon Musk có thể là một trong những tỷ phú bận rộn nhất thế giới, nhưng bên cạnh hình ảnh ông chủ Tesla, SpaceX hay xAI, công chúng còn quen thuộc với một hình ảnh rất khác: Musk bế con, kiệu con trên vai và đưa cậu bé Lil X đi cùng trong nhiều sự kiện lớn nhỏ.

Lil X, tên thật là X Æ A-Xii, sinh tháng 5/2020, là con trai của Elon Musk và ca sĩ Grimes. Dù Musk được cho là có tới 14 người con, Lil X lại là cậu bé thường xuyên xuất hiện bên cạnh cha nhất. Từ các sự kiện giải trí, công nghệ, những buổi gặp gỡ ngôi sao Hollywood cho đến các cuộc gặp mang màu sắc chính trị, hình ảnh hai cha con đi cùng nhau đã trở nên quen thuộc.

Cậu con trai út Lil X là "người trợ lý tinh thần" cho vị tỷ phú giàu nhất hành tinh

Với Musk, Lil X không chỉ là con trai mà còn là điểm tựa cảm xúc. Trên tạp chí Business Insider tý phú Elon Musk từng gọi cậu con trai út của ông là "emotional support human" (người trợ lý tinh thần). Lil X thường xuyên "bắt chước" lại những hành động, cử chỉ của cha bằng một biểu cảm cực kỳ đáng yêu.

Cách gọi này phần nào lý giải vì sao cậu bé lại thường xuyên đồng hành cùng cha đến vậy. Với Musk, Lil X không chỉ là con trai, mà còn là một nguồn an ủi, một người bạn nhỏ luôn ở cạnh trong những thời điểm áp lực.

Và một trong những đều khiến Lil X đặc biệt hơn trong mắt cha là cậu bé được Musk nhìn nhận như một "phiên bản tí hon" của mình. Lil X có thể ngồi yên trong các cuộc họp, chăm chú theo dõi những sự kiện phóng tên lửa, gặp gỡ các chính trị gia... và tỏ ra điềm tĩnh, thích thú khác thường so với nhiều đứa trẻ cùng tuổi. Chính sự tập trung ấy khiến Musk càng thêm yêu chiều và đặt nhiều kỳ vọng vào con trai.

Có lẽ vì vậy, Musk thường đưa con theo trong những hành trình lớn, từ gặp gỡ các nhân vật nổi tiếng đến xuất hiện tại các sự kiện có sự tham dự của nguyên thủ quốc gia. Vừa qua, tỷ phú Elon Musk cũng đưa con trai Lil X xuất hiện tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh trong một hội nghị cấp cao Mỹ - Trung khiếp MXH toàn cầu phải dậy sóng.

Có là tỷ phú giàu nhất hành tinh thì cũng là ông bố bỉm sữa chăm con, yêu chiều con hết mực

Dù Elon Musk là tỷ phú giàu có và bận rộn bậc nhất thế giới, những khoảnh khắc bên Lil X cho thấy một khía cạnh gần gũi hơn của ông: một người cha thích đưa con đi cùng, kiên nhẫn để con quan sát thế giới công việc của mình, và dành cho cậu bé sự yêu chiều đặc biệt.

Hình ảnh quen thuộc nhất trong những lần 2 cha con xuất hiện cùng nhau, chính là Elon Musk kiệu con trai trên vai và Lil X tha hồ ngắm nhìn, tương tác với mọi người xung quanh với góc nhìn từ trên bờ vai vững chắc, kiên cố của cha mình.

Hình ảnh ấy khiến một trong những người đàn ông bận rộn nhất thế giới bỗng trở nên gần gũi, ấm áp hơn bao giờ hết. Không chỉ là ông chủ Tesla, SpaceX hay xAI, mà còn là một "ông bố bỉm" chăm chút con nhỏ rất cẩn thận và yêu chiều con hết mực.

Ông không ngại bế con, đưa con theo, chăm sóc con trong những sự kiện trang trọng. Những khoảnh khắc ấy khiến công chúng thấy rằng phía sau một doanh nhân nổi tiếng quyết liệt vẫn là một người cha yêu con, thích đồng hành cùng con và tận hưởng vai trò "ông bố bỉm" theo cách rất riêng.

Trong mắt công chúng, Lil X vì thế không chỉ là "cậu con trai nổi tiếng nhất" của tỷ phú giàu nhất hành tinh Elon Musk, mà còn là mỏ neo cảm xúc nhỏ bé, luôn xuất hiện bên cha trong những thời khắc đặc biệt nhất.



