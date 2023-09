Trang phục dân tộc của Á hậu Ngọc Hằng tại Hoa hậu Liên lục địa

Tại buổi lễ trao sash Hoa hậu Liên lục địa Việt Nam 2023 cho Á hậu Ngọc Hằng , ban tổ chức đã công bố trang phục dân tộc cho cô tại cuộc thi năm nay.

Theo đó, thiết kế mang tên Cà Kheo của nhà thiết kế Bùi Thế Bảo trở thành trang phục dân tộc chính thức của Á hậu Ngọc Hằng . Thiết kế nổi bật với những hoa văn thổ cẩm đẹp mắt, đầy màu sắc.

Bộ trang phục dân tộc Cà Kheo của Á hậu Ngọc Hằng tại Hoa hậu Liên lục địa 2023.

Đây cũng chính là bộ trang phục mà Á hậu Ngọc Hằng từng biểu diễn trên sân khấu đêm thi National Costume - Trang phục dân tộc thuộc cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023.



Trong đêm diễn, Ngọc Hằng khiến khán giả trầm trồ khi thể hiện kỹ năng đi cà kheo trên sân khấu. Với sự độc đáo, đột phá, Cà Kheo hứa hẹn mang đến sự ngạc nhiên cho khán giả quốc tế theo dõi Hoa hậu Liên lục địa 2023.

Lê Nguyễn Ngọc Hằng sinh năm 2003, đạt danh hiệu Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Trước đó, cô từng vào Top 10 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Ngọc Hằng hiện là sinh viên Đại học Western Sydney của Australia.

Ngọc Hằng gây ấn tượng bởi khả năng tiếng Anh lưu loát và nhiều thành tích học tập, thi đấu ấn tượng. Cô cũng gây chú ý khi tiết lộ đã ăn chay trường mấy năm qua và tiếp tục ăn chay đến cuối đời.

Bên cạnh đó, Ngọc Hằng còn gây chú ý với tài năng ca hát, vũ đạo chuyên nghiệp. Tại buổi lễ nhận sash, Ngọc Hằng gây bất ngờ với khán giả khi vừa nhảy, vừa hát ca khúc You are my destiny của Hồ Ngọc Hà.

Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên trên thế giới, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1971. Cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2023 lần thứ 51 sẽ được tổ chức tại Ai Cập vào tháng 12/2023.

Trước đó, vào năm 2022, đại diện Việt Nam là Á hậu Bảo Ngọc đã đăng quang ngôi vị cao nhất. Bảo Ngọc cũng là đại diện đầu tiên của Việt Nam đăng quang tại cuộc thi này.