Mặc dù vậy, trong một số bức ảnh do trang chủ của Miss Intercontinental đăng tải, chiều cao của Bảo Ngọc lại gây tranh cãi. Nhìn cô bị lùn hơn nhiều so với chiều cao thực. Nhiều fan bày tỏ ý kiến do nhiếp ảnh gia của ban tổ chức chưa biết chọn góc đẹp nên đại diện Việt Nam bị "dìm hàng".