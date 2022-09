Trải nghiệm cắm trại qua đêm và những lưu ý cho gia đình có trẻ nhỏ

Với mong muốn được khám phá, hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng những kỳ quan trọn vẹn và tự nhiên nhất, nhiều gia đình hiện nay có xu hướng đi du lịch trải nghiệm với hình thức cắm trại qua đêm. Chị Trần Trang, bà mẹ 2 con có đam mê xê dịch luôn coi những chuyến đi cắm trại giống như một chuyến đi chơi, chỉ là chuyển nơi nấu ăn, chốn đi ngủ từ chỗ thân quen của mình tới một nơi khác mà thôi.

Đặc biệt hơn, khi đi cắm trại, cả gia đình vẫn có thể nấu những món quen thuộc như cơm, canh, thức ăn, tráng miệng hoa quả mát lạnh. Điều thích nhất đó là không khí trong lành, bờ suốt mát rượi, thiên nhiên ở ngay trước mắt.

Chuyến cắm trại cực "chill".

Theo chị Trang, khi đi cắm trại, chị sẽ chuẩn bị đồ ăn cần thiết sẵn từ tối hôm trước, sáng hôm khởi hành để đồ vào thùng đá là lên đường được ngay. Địa điểm lần này của gia đình bà mẹ trẻ là suối Đá Trắng ở Thái Nguyên, ngay dưới chân núi Tam Đảo. Suối siêu to, siêu đẹp và sạch, chắc chắn sẽ khiến cả người lớn lẫn các bé mê mệt.

Trải nghiệm siêu mê cho cả gia đình. Ngủ dậy sau một đêm, mở cửa ra là thấy suối mát lành và tiếng chim kêu.

"Tới nơi là bố nhận nhiệm vụ dựng lều, mẹ nấu bữa trưa cho cả nhà. Xong rồi cứ thế lội suối chơi cả chiều, tối đến lại nấu ăn và nướng kẹo rồi ngủ một giấc thật thoải mái. Nhà mình đi cắm trại qua đêm thì thường sẽ đi khu dịch vụ để có điện và đảm bảo an toàn. Sáng hôm sau, nấu đồ ăn sáng xong nhà mình lại tiếp tục lội suối rồi dọn dẹp đi về.

Nhà mình thường thích tự nấu ăn và không sử dụng những đồ dùng 1 lần nên đồ đạc khá nhiều nhưng dọn cũng chỉ 1 tiếng là xong. Trên đường về thì ghé qua Thác Ngao. Ở đây có một chiếc hồ dưới thác quá là đẹp và mát lạnh như nước đá. Đường trèo lên cheo leo nhưng các em bé cũng vẫn đi lên được. Mọi người khi đi chơi những nơi có thác có suối nên sắm cho mỗi người một đôi giày chèo sup bằng cao su để tránh trơn trượt và bị đá cứa vào chân nha", chị Trang bật mí.

Lội suối mãi không chán, nước trong veo và lạnh ngắt

Những đồ dùng nên mang theo khi đi cắm trại qua đêm

- Vì ngủ qua đêm nên chiếc lều phải chắc chắn, chống được mưa gió thất thường của thiên nhiên, đồng thời cũng khiến cả gia đình an tâm hơn trong chuyến đi cắm trại của mình. Trên thị trường có nhiều mức giá khác nhau, bạn nên chú ý mua hoặc thuê lều chất lượng. Lều to hơn so với số lượng người đi, vì đồ đạc cắm trại đêm cũng nhiều hơn bình thường.

- Khi màn đêm buông xuống thì đèn chiếu sáng là điều rất cần thiết. Bạn có thể chuẩn bị sẵn một chiếc đèn tích điện an toàn cho trẻ nhỏ.

- Thuốc chống côn trùng cắn cũng không thể thiếu được. Không chỉ đi cắm trại ban đêm mà bất cứ hoạt động ngoài trời nào cũng cần sử dụng. Dĩ nhiên ban đêm côn trùng hoạt động năng nổ hơn nên dùng để bảo vệ trẻ, vì côn trùng nơi rừng tự nhiên rất độc và gây kích ứng da nghiêm trọng.

Những món ăn tự nấu siêu ngon.

- Hộp thuốc y tế gồm một số loại thuốc hạ sốt, giảm đau và thuốc tiêu hóa cùng băng gạc, nước muối sinh lý.

- Khi đi chơi những nơi có thác có suối nên sắm cho mỗi người một đôi giày bằng cao su để tránh trơn trượt và bị đá cứa vào chân.

Những lưu ý cho chuyến đi cắm trại thành công

- Chọn địa điểm phù hợp với trẻ nhỏ, hạn chế leo trèo, nhiều đá, trơn trượt nguy hiểm cho bé. Với những chỗ khó di chuyển, bố mẹ có thể hỗ trợ con.

- Theo dõi thời tiết trước khi đi, thời gian phù hợp để đi cắm trại thường là vào mùa xuân hoặc mùa thu, thời tiết dễ chịu, mát mẻ.

Nhà chị Trang đi đâu cũng chuẩn bị đệm hơi, túi ngủ, quạt mát sẵn sàng. Thích nhất là ra suối ngồi ngâm chân, cảm nhận nước chảy qua chân mình mát lạnh, nghe tiếng suối và không nghĩ gì cả.

- Nên chọn chỗ cắm trại ở suối càng gần đầu nguồn càng tốt, lý do là nước sẽ trong, sạch và đá không bị rêu trơn.

- Nếu đi cắm trại qua đêm nên chọn đi khu dịch vụ để có điện và đảm bảo an toàn.

- Không để đồ ăn bên ngoài, tránh thu hút động vật. Chia người ra canh gác đề phòng hỏa hoạn hay thời tiết xấu.

- Khi lội suối, những chỗ nông và nước êm thì các bạn nhỏ tự đi. Đoạn xiết thì nên có bố mẹ hỗ trợ. Và cũng nên chọn những đoạn suối có nước chảy, tránh nước quá êm sẽ dễ có đỉa, vắt và đá trơn.

Hy vọng các gia đình sẽ có chuyến đi thật vui vẻ và an toàn nhé.

Ảnh: NVCC