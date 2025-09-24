Trai đẹp toàn cầu nhạt nhất show Gucci

Tuần lễ thời trang Milan tiếp diễn với show Gucci Xuân Hè 2026, quy tụ dàn sao đình đám như Jin (BTS), Mai Davika, Park Gyu Young, Alex Consani... Đặc biệt, dàn khách mời cũng khiến giới mộ điệu xôn xao khi đồng loạt khoác lên mình những thiết kế mới mẻ của giám đốc sáng tạo Demna Gvasalia, mang đến loạt sắc màu độc đáo và đầy khác lạ cho Gucci. Trong đó, Jin – đại sứ toàn cầu của thương hiệu tiếp tục chiếm sóng cõi mạng nhờ ngoại hình bảnh bao, thần thái cuốn hút. Tuy nhiên, outfit của thành viên BST có vẻ quá an toàn, chưa bứt phá như kỳ vọng, khiến anh trông lép vế đôi chút so với các khách mời khác.

Dàn sao đổ bộ event Gucci.

Với show diễn lần này, Jin lựa chọn một set đồ gam màu đen - trắng tối giản. Anh diện sơ mi trắng cổ điển, cài hờ vài khuy áo, kết hợp cùng quần đen suông có chút loe nhẹ ở ống. Phụ kiện của nam idol tinh giản, gọn gàng nhất có thể. Tuy nhiên, cũng chính vì sự đơn giản mà outfit của Jin trông khá casual, an toàn và không có sự phá cách. Dẫu vậy, sức hút của nam đại sứ toàn cầu vẫn đủ để anh trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau show diễn.

Trang phục không mấy ấn tượng nhưng bù lại, ngoại hình điển trai và khí chất lãng tử của Jin vẫn đủ sức "đốn tim" người hâm mộ.

Jin chưa ra được vẻ phóng khoáng, chất chơi so với nguyên bản set đồ của Gucci.

Mai Davika chiếm spotlight trong chiếc áo lông xanh cobalt đồ sộ. Chiếc áo khoác khổng lồ với phần lông xù mềm mại bao phủ toàn thân mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, khiến cô trông như một "nữ thần" bước ra từ sàn runway. Lối trang điểm sắc sảo với son đỏ quyền lực, mái tóc chải gọn càng làm bật lên thần thái kiêu kỳ, sang chảnh của ngôi sao Thái Lan.

Outfit vô cùng nổi bật, lộng lẫy như nữ hoàng của Mai Davika tại show Gucci.

Khung hình gấp đôi visual và quyền lực của 2 đại sứ Gucci tại show diễn.

Park Gyu Young gây chú ý với chiếc áo khoác dạ dáng dài màu xanh nhạt, được nhấn nhá bằng phần lông vũ ở cổ áo và vai. Thiết kế có phần cầu vai oversized đúng chất Demna, đồng thời vẫn giữ được nét nữ tính nhờ kết hợp cùng phụ kiện tinh tế như túi xách trắng và găng tay da, giày cao gót. Có thể nói, bộ cánh này là sự lựa chọn đầy phá cách, khó nhằn của minh tinh xứ Hàn.

Outfit phá cách, cá tính của Park Gyu Young.

Nghê Ni khoe trọn vóc dáng nuột nà, mảnh mai trong mẫu váy mini dress ôm sát phối cùng quần tất ren gợi cảm. Mỹ nhân Cbiz phối cùng áo khoác lông cầm tay, các phụ kiện ton sur ton tạo nên tổng thể sành điệu, sang chảnh. Kiểu tóc xoăn uốn nhẹ nhàng kết hợp cùng lối makeup mắt sắc càng tôn lên khí chất cuốn hút của "tiểu Thư Kỳ".

Lần này, Nghê Ni lựa chọn hình tượng quý cô sang chảnh.

Tống Uy Long cũng gây bất ngờ với outfit không hề "dễ cân". Nam thần Cbiz diện jacket da đen ôm sát cùng quần đen ống suông, điểm nhấn là chi tiết khóa belt đầy cá tính. Tổng thể toát lên phong thái gai góc, đậm chất bad boy, song vẫn giữ được sự lịch lãm.

Visual đẹp như tạc tượng cùng hình thể chuẩn model giúp Tống Uy Long cân được bộ cánh kén dáng.