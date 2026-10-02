Tory Burch Bunny Knot: Nâng niu "thủ công" cùng nhà mốt Mỹ

Từ một chi tiết nhỏ trên món nội thất yêu thích, Tory Burch đã phát triển Bunny Knot thành một ngôn ngữ thiết kế riêng. Không dựa vào logo phóng đại hay những xu hướng nhất thời, bộ sưu tập chinh phục người yêu thời trang bằng vẻ đẹp của kỹ nghệ chế tác: những đường chần mềm mại, các điểm thắt được hoàn thiện tỉ mỉ và câu chuyện được kể bằng chính bề mặt chất liệu. Trong thời điểm các giá trị thủ công đang được nhìn nhận như một biểu hiện mới của sự sang trọng, Bunny Knot là minh chứng cho sức hấp dẫn bền bỉ của những chi tiết tưởng như nhỏ bé.