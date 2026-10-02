Tory Burch Bunny Knot: Nâng niu "thủ công" cùng nhà mốt Mỹ
Giữa lúc thời trang xa xỉ tìm về chân giá trịcủa chất liệu, kỹ nghệ và những đường nét hoànthiện bằng bàn tay con người, Tory Burch cũng không đứngngoài xu hướng khi giới thiệu chiếc Bunny Knot - mẫu túimang đậm cảm hứng thủ công lấy cảm hứng từ chiếcghế Chesterfield cổ kính.
Trong nhiều năm, những chiếc túi xa xỉ thường đượcnhận diện bằng các dấu hiệu dễ nhận biết: phom dángbiểu tượng, khóa kim loại đặc trưng hay logo nổi bật.Thế nhưng, khi giới mộ điệu ngày càng đề cao chiềusâu thiết kế hơn những tuyên ngôn phô trương, sự chúý lại hướng về những giá trị tinh tế hơn: chấtliệu, kỹ thuật chế tác và những chi tiết hoàn thiệnbằng bàn tay con người. Từ những đường chần mềm mạiđến một nút thắt nhỏ được xử lý khéo léo, các dấuấn thủ công đang trở thành ngôn ngữ mới của sự sang trọng.
Từ cảm hứng ban đầu ấy, Tory Burch phát triển Bunny Knot thành một bộ sưu tập hoàn chỉnh với nhiềukiểu dáng khác nhau, gồm ví cầm tay, túi đeo vai và túi hình bán nguyệt. Các thiết kế xuất hiện trong chiếndịch TORY STORIES, đồng hành cùng Song Yuqi, Charlene Choi,Melinda Wang, Ma Yili và You Tianyi.
Trong chiến dịch, Ma Yili lựa chọn Bunny Knot Shoulder Bagnhư một điểm nhấn cho phong cách thanh lịch. Thiết kếgây ấn tượng bởi bề mặt chần ô lớn, tại mỗi giaođiểm là những nút thắt nhỏ tạo chiều sâu thị giácvà gợi nhớ nguồn cảm hứng nội thất của bộ sưu tập.
Melinda Wang tạo dáng cùng phiên bản runway của mẫutúi Bunny Knot Shoulder Bag, sử dụng quai xách bằng da cổđiển. Kỹ thuật xử lý bề mặt giúp thân túi đạthiệu ứng mềm mại nhưng vẫn giữ được cấu trúc rõ nét, tạo nên nét sang trọng kín đáo thay vì phô trương.
Những nút thắt nhỏ trở thành một phần kết cấu túi thay vì nổi lên như chi tiết trang trí độc lập, gợi nhớ tới món nội thất cổ điển đã khơi nguồn cảm hứng cho toàn bộ bộ sưu tập. Một thiết kế hoài cổ và cá nhân của nhà mốt Mỹ, nhưng lại tìm thấy tiếng nói trong tủ đồ quý cô hiện đại.
Tại Việt Nam, thương hiệu Tory Burch được phân phốichính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
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