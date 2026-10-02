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Tory Burch Bunny Knot: Nâng niu "thủ công" cùng nhà mốt Mỹ

PV,
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Giữa lúc thời trang xa xỉ tìm về chân giá trịcủa chất liệu, kỹ nghệ và những đường nét hoànthiện bằng bàn tay con người, Tory Burch cũng không đứngngoài xu hướng khi giới thiệu chiếc Bunny Knot - mẫu túimang đậm cảm hứng thủ công lấy cảm hứng từ chiếcghế Chesterfield cổ kính.

Trong nhiều năm, những chiếc túi xa xỉ thường đượcnhận diện bằng các dấu hiệu dễ nhận biết: phom dángbiểu tượng, khóa kim loại đặc trưng hay logo nổi bật.Thế nhưng, khi giới mộ điệu ngày càng đề cao chiềusâu thiết kế hơn những tuyên ngôn phô trương, sự chúý lại hướng về những giá trị tinh tế hơn: chấtliệu, kỹ thuật chế tác và những chi tiết hoàn thiệnbằng bàn tay con người. Từ những đường chần mềm mạiđến một nút thắt nhỏ được xử lý khéo léo, các dấuấn thủ công đang trở thành ngôn ngữ mới của sự sang trọng.

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Thiết kế Bunny Knot được Tory Burch xây dựng từ chính cách tiếp cận đó. Bộ sưu tập bắt nguồn từ một chi tiết nhỏ trên chiếc ghế da cổ điển trong ngôi nhà của Tory Burch tại Antigua, từng thuộc về Rachel “Bunny” Lambert Mellon - một nhà sưu tầm nghệ thuật và nhà từ thiện nổi tiếng người Mỹ. Những điểm thắt nhỏ trên bề mặt ghế tạo nên kết cấu chần nút đặc trưng của nội thất cổ điển, đồng thời trở thành hạt nhân cho ý tưởng thiết kế của Bunny Knot.

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Từ cảm hứng ban đầu ấy, Tory Burch phát triển Bunny Knot thành một bộ sưu tập hoàn chỉnh với nhiềukiểu dáng khác nhau, gồm ví cầm tay, túi đeo vai và túi hình bán nguyệt. Các thiết kế xuất hiện trong chiếndịch TORY STORIES, đồng hành cùng Song Yuqi, Charlene Choi,Melinda Wang, Ma Yili và You Tianyi.

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Trong chiến dịch, Ma Yili lựa chọn Bunny Knot Shoulder Bagnhư một điểm nhấn cho phong cách thanh lịch. Thiết kếgây ấn tượng bởi bề mặt chần ô lớn, tại mỗi giaođiểm là những nút thắt nhỏ tạo chiều sâu thị giácvà gợi nhớ nguồn cảm hứng nội thất của bộ sưu tập.

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Melinda Wang tạo dáng cùng phiên bản runway của mẫutúi Bunny Knot Shoulder Bag, sử dụng quai xách bằng da cổđiển. Kỹ thuật xử lý bề mặt giúp thân túi đạthiệu ứng mềm mại nhưng vẫn giữ được cấu trúc rõ nét, tạo nên nét sang trọng kín đáo thay vì phô trương.

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Ở phiên bản thương mại, chất liệu da mềm đượccân bằng bởi quai xách dây xích ánh vàng hiện đại. Sựđối lập giữa kỹ thuật chần nút giàu tính thủ côngvà chi tiết kim loại bóng sáng mang lại cho thiết kế vẻđẹp giao thoa giữa cổ điển và hiện đại.

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Charlene Choi lựa chọn Bunny Knot Crescent, phiên bản mới nhất trong bộ sưu tập. Trên nền da cừu mềm mại, các ô chần hình quả trám cùng những điểm thắt chữ thập tạo thành nhịp điệu thị giác xuyên suốt, thấp thoáng gợi nhắc biểu tượng Double T của nhà mốt Mỹ.

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Đúng như tên gọi Crescent (Bán nguyệt), thân túi được tạo hình theo đường cong của vầng trăng khuyết. Chất liệu da lộn giúp làm nổi bật hiệu ứng tương phản giữa phần nền và các điểm thắt thủ công trên bề mặt.

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Những nút thắt nhỏ trở thành một phần kết cấu túi thay vì nổi lên như chi tiết trang trí độc lập, gợi nhớ tới món nội thất cổ điển đã khơi nguồn cảm hứng cho toàn bộ bộ sưu tập. Một thiết kế hoài cổ và cá nhân của nhà mốt Mỹ, nhưng lại tìm thấy tiếng nói trong tủ đồ quý cô hiện đại.

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Từ một chi tiết nhỏ trên món nội thất yêu thích, Tory Burch đã phát triển Bunny Knot thành một ngôn ngữ thiết kế riêng. Không dựa vào logo phóng đại hay những xu hướng nhất thời, bộ sưu tập chinh phục người yêu thời trang bằng vẻ đẹp của kỹ nghệ chế tác: những đường chần mềm mại, các điểm thắt được hoàn thiện tỉ mỉ và câu chuyện được kể bằng chính bề mặt chất liệu. Trong thời điểm các giá trị thủ công đang được nhìn nhận như một biểu hiện mới của sự sang trọng, Bunny Knot là minh chứng cho sức hấp dẫn bền bỉ của những chi tiết tưởng như nhỏ bé.

Tại Việt Nam, thương hiệu Tory Burch được phân phốichính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

ToryBurch Union Square

L2-21 Union Square, 171 Đồng Khởi, P. SàiGòn, Tp. Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa: 10:00 – 21:00

Điệnthoại: 028 3620 6983

Email:toryburchusq@tamsonfashion.com


Theo Thanh Niên Việt Copy link 02/10/2026 15:01 (GMT +7)
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