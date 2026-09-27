Túi mây đan nhìn mộc mạc mà cực sang chuẩn "old money", bảo sao hội sành điệu thi nhau diện

Không phải những chiếc túi da đắt tiền hay thiết kế logo phủ kín bề mặt, mùa này, một món phụ kiện mang vẻ đẹp mộc mạc lại đang được nhiều tín đồ thời trang yêu thích. Túi mây đan với kiểu dáng đơn giản, chất liệu mang hơi hướng thủ công và bảng màu đa dạng đang trở thành lựa chọn thú vị cho những ai muốn làm mới phong cách mà không cần đầu tư quá nhiều. Điểm đặc biệt của kiểu túi này nằm ở khả năng thay đổi diện mạo tùy cách phối đồ. Khi kết hợp với sơ mi trắng, quần suông, váy midi hay những gam màu trung tính, túi đan lập tức mang đến cảm giác thanh lịch, cổ điển và có phần "old money". Nhưng chỉ cần lựa chọn một phiên bản màu sắc nổi bật, thêm charm ngộ nghĩnh hoặc phối cùng áo phông, jeans, sneaker, món phụ kiện này lại trở nên trẻ trung và tinh nghịch hơn hẳn.

Túi đan vốn không phải xu hướng hoàn toàn mới. Những thiết kế mang cảm hứng từ làng nghề thủ công, chất liệu tự nhiên hay kỹ thuật đan móc từ lâu đã xuất hiện trong tủ đồ mùa hè của các tín đồ thời trang. Tuy nhiên, thay vì chỉ giới hạn trong những chiếc túi cói màu be hoặc nâu quen thuộc, kiểu túi hiện nay được biến tấu đa dạng hơn về màu sắc, kích thước và kiểu dáng. Chính sự thay đổi này giúp túi đan thoát khỏi hình ảnh chỉ phù hợp với những chuyến du lịch biển. Một chiếc túi có phom đứng, quai xách dài hoặc kích thước đủ rộng hoàn toàn có thể xuất hiện trong những bộ đồ thường ngày.

Như chiếc túi màu xanh non trong hình, bề mặt đan tạo thành những mắt lưới nhỏ đều nhau, mang cảm giác thủ công nhưng không quá mộc mạc. Màu xanh nổi bật khiến thiết kế trông trẻ trung, trong khi phom túi hình chữ nhật và quai xách dài lại giữ được nét thanh lịch. Điểm nhấn là charm hình chú chó nhỏ được gắn phía trước, tạo cảm giác đáng yêu mà không khiến tổng thể trở nên quá trẻ con.

Một trong những lý do khiến túi mây đan được yêu thích là khả năng phù hợp với nhiều phong cách và độ tuổi. Nếu theo đuổi vẻ ngoài old money, người mặc có thể chọn túi màu trắng kem, be, nâu, đen hoặc xanh olive, sau đó kết hợp với sơ mi trắng, áo len mỏng, quần âu, chân váy dài hay váy liền tối giản. Những món trang sức nhỏ như đồng hồ, ngọc trai hoặc thắt lưng da sẽ giúp tổng thể thêm chỉn chu.

Trong khi đó, những cô nàng thích phong cách trẻ trung có thể mạnh dạn chọn túi màu xanh lá, vàng, cam, hồng hoặc xanh dương. Khi phối cùng áo phông, quần jeans, chân váy ngắn hay sneaker, chiếc túi sẽ trở thành điểm nhấn màu sắc giúp bộ đồ bớt đơn điệu. Đặc biệt, những chiếc charm nhỏ cũng đang trở thành cách thú vị để cá nhân hóa túi đan. Một chú thú bông, khăn lụa, móc khóa hay phụ kiện handmade có thể khiến cùng một mẫu túi mang diện mạo hoàn toàn khác.

Nếu trước đây túi đan thường được mặc định là phụ kiện dành cho những chuyến đi biển hoặc kỳ nghỉ, thì các phiên bản hiện đại đã thực tế hơn rất nhiều. Một chiếc túi có kích thước vừa hoặc lớn có thể đựng điện thoại, ví, mỹ phẩm, sổ tay và nhiều vật dụng cá nhân khác. Vì vậy, món phụ kiện này có thể theo người từ quán cà phê, trung tâm mua sắm đến công sở, thậm chí dùng trong những chuyến đi chợ hoặc những buổi dạo phố cuối tuần. Với môi trường công sở, nên ưu tiên những thiết kế có phom dáng gọn gàng, màu trung tính và ít chi tiết trang trí. Ngược lại, khi đi chơi, đây lại là lúc người mặc có thể thử những phiên bản nhiều màu sắc hoặc gắn thêm charm để tạo dấu ấn riêng.

Một ưu điểm khác của túi đan là màu sắc ngày càng phong phú. Từ những tông kinh điển như trắng, kem, be, nâu đến các gam màu nổi bật như xanh lá, vàng, cam hay hồng, người mặc có thể dễ dàng lựa chọn theo cá tính. Với trang phục đã có nhiều màu, một chiếc túi đan màu trung tính sẽ giúp tổng thể cân bằng hơn. Ngược lại, nếu diện trang phục đơn sắc, chiếc túi màu nổi có thể trở thành điểm nhấn giúp bộ đồ trông thời trang và có chủ ý hơn. Đây cũng là cách đơn giản để cập nhật xu hướng mà không cần thay đổi toàn bộ tủ quần áo.

So với nhiều mẫu túi hàng hiệu, túi đan thường có mức giá dễ tiếp cận hơn, trong khi vẫn tạo được hiệu ứng thời trang rõ rệt. Với những thiết kế được hoàn thiện chắc chắn, phần đan và quai túi có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thường ngày nếu được bảo quản đúng cách. Tuy nhiên, người dùng vẫn nên chú ý tránh để túi tiếp xúc lâu với nước, độ ẩm cao hoặc vật sắc nhọn có thể làm ảnh hưởng đến bề mặt đan. Khi không sử dụng, nên giữ túi ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và không đặt quá nhiều đồ nặng bên trong để giữ phom.

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Sau cùng, sức hút của túi mây đan nằm ở chính sự cân bằng: đủ cổ điển để mang nét "old money", đủ nhiều màu sắc để trở nên trẻ trung và đủ tiện dụng để đồng hành trong cuộc sống hàng ngày. Không cần logo lớn hay thiết kế cầu kỳ, chỉ một chiếc túi đan có màu sắc đẹp, phom dáng phù hợp và một chút điểm nhấn cá nhân cũng đủ khiến cả set đồ trở nên thú vị hơn.