Có gì trong chiếc túi thiên nga độc nhất vô nhị, Jisoo là người đầu tiên được diện?

Xuất hiện tại show diễn Xuân Hè 2027 của Dior, Jisoo một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý với vẻ ngoài xinh yêu, nữ tính và đặc biệt là đặc quyền được diện những thiết kế mới nhất của nhà mốt. Trong số đó, chiếc túi hình thiên nga nhanh chóng trở thành món phụ kiện khiến giới mộ điệu tò mò: vừa giống một tác phẩm điêu khắc thu nhỏ, vừa có vẻ đáng yêu đến mức người đẹp liên tục nâng niu, vuốt ve như đang chăm sóc một thú cưng. Không phải một mẫu túi quen thuộc với phom dáng thông thường, thiết kế này xuất hiện cùng bộ sưu tập mới trên sàn diễn Dior và lập tức tạo ấn tượng nhờ hình dáng đặc biệt. Jisoo cũng là một trong những người đầu tiên được mang thiết kế này ra ngoài sàn diễn, biến món phụ kiện vốn đã nổi bật trên runway càng được chú ý hơn.

Điểm thú vị của chiếc túi nằm ở câu chuyện phía sau vẻ ngoài ngộ nghĩnh. Thiết kế gợi liên tưởng tới khung cảnh Vườn Tuileries -một trong những không gian biểu tượng của Paris, nơi những đàn vịt thường xuyên xuất hiện trên mặt nước và đôi khi có cả những chú thiên nga thong thả bơi lội. Nếu những chiếc túi thông thường thường được xây dựng từ logo, họa tiết hoặc những đường nét đặc trưng của thương hiệu, Dior lại lựa chọn biến một hình ảnh rất đời thường của Paris thành một món phụ kiện mang tính nghệ thuật. Thiên nga vốn gắn với vẻ đẹp thanh thoát, cổ điển và có phần kiêu kỳ, vì vậy khi được thu nhỏ thành một chiếc túi, hình tượng này vẫn giữ được nét duyên dáng nhưng được bổ sung thêm cảm giác tinh nghịch.

Đây cũng là tinh thần khá thú vị trong cách Jonathan Anderson tiếp cận Dior. Những mùa gần đây, nhà thiết kế liên tục thử nghiệm cách đưa các ý tưởng đời thường, vật thể quen thuộc và những chi tiết bất ngờ vào ngôn ngữ thời trang cao cấp. Show diễn Dior cũng được mô tả là một không gian giàu tính thị giác, với những ý tưởng về vẻ đẹp tự nhiên và sự không hoàn hảo được đưa vào cách xây dựng hình ảnh.

Nhìn từ bên ngoài, chiếc túi thiên nga gần như không giống một chiếc handbag truyền thống. Phần thân được tạo hình bằng sứ, mang lại cảm giác cứng cáp và giống một món đồ trang trí nghệ thuật hơn là phụ kiện thời trang thông thường. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở đôi cánh bạc lấp lánh. Chất liệu ánh kim khiến hình dáng thiên nga trở nên sống động hơn khi bắt sáng, đồng thời tạo sự tương phản với phần thân trắng. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhiều người có thể nhầm đây là một món đồ sưu tầm được đặt trong tủ kính thay vì một chiếc túi có thể mang theo. Dù ngoại hình cầu kỳ, thiết kế bên trong lại khá tối giản. Túi có một ngăn duy nhất, đủ để chứa những món đồ nhỏ cần thiết. Đây rõ ràng không phải kiểu túi được tạo ra với mục đích đựng thật nhiều đồ dùng hàng ngày. Thay vào đó, giá trị lớn nhất của nó nằm ở tính độc đáo, khả năng tạo điểm nhấn và câu chuyện mà nó mang theo.

Nếu một người bình thường cầm chiếc túi thiên nga trên tay, món phụ kiện này có thể trông khá "kén người". Nhưng khi xuất hiện bên Jisoo, thiết kế lại trở nên vô cùng hài hòa. Nữ đại sứ Dior lựa chọn diện túi cùng bộ trang phục mang tinh thần nữ tính, giúp hình dáng thiên nga không bị lạc lõng mà trở thành một phần của tổng thể. Đặc biệt, thay vì chỉ cầm túi như một món phụ kiện để tạo dáng, Jisoo liên tục vuốt ve, nâng niu và tương tác với nó. Chính những cử chỉ này khiến chiếc túi có cảm giác như đang "sống". Thiên nga không còn đơn thuần là một vật thể bằng sứ mà gần như trở thành một người bạn đồng hành của Jisoo. Những khoảnh khắc cô ôm hoặc nhẹ nhàng chạm vào phần thân túi cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi chúng tạo ra cảm giác rất tự nhiên và đáng yêu. Đáng nói, đây cũng là kiểu hình ảnh đặc biệt phù hợp với Jisoo. Vẻ đẹp ngọt ngào, biểu cảm linh hoạt và phong cách nữ tính của cô khiến một món phụ kiện có phần kỳ quặc vẫn trở nên dễ tiếp cận.

Với các tín đồ thời trang, điều khiến chiếc túi càng đáng chú ý là thời điểm Jisoo xuất hiện cùng nó. Đây không phải một mẫu túi đã được bán rộng rãi hay một thiết kế quen thuộc được lấy lại từ kho lưu trữ, mà là một sáng tạo mới vừa được giới thiệu trong bộ sưu tập. Việc một đại sứ xuất hiện với thiết kế mới ngay trong thời điểm bộ sưu tập trình làng cho thấy vai trò đặc biệt của những ngôi sao như Jisoo trong chiến lược hình ảnh của các nhà mốt. Thay vì chỉ mặc những sản phẩm đã quen thuộc, cô có cơ hội đưa những thiết kế mới nhất đến với công chúng ngay khi chúng vừa xuất hiện trên runway. Dior vốn xem túi xách là một phần quan trọng trong ngôn ngữ thời trang của nhà mốt, với nhiều dòng túi được xây dựng như những biểu tượng riêng. Nhưng chiếc túi thiên nga lại đi theo hướng hoàn toàn khác: không nhấn mạnh vào sự tối giản hay tính ứng dụng, mà gây ấn tượng bằng hình dáng và câu chuyện.

Có lẽ điều thú vị nhất ở chiếc túi thiên nga không nằm ở việc nó đựng được bao nhiêu món đồ, mà ở khả năng khiến người ta phải dừng lại để nhìn thêm một lần. Giữa rất nhiều mẫu túi da, túi logo hay những thiết kế phom dáng quen thuộc, một chiếc túi bằng sứ có hình thiên nga rõ ràng là lựa chọn khác biệt. Nó giống một món đồ nghệ thuật có thể mang trên tay, đồng thời thể hiện cách Dior dưới thời Jonathan Anderson đang thử nghiệm những cách kể chuyện mới thông qua phụ kiện. Và khi được đặt vào tay Jisoo, thiết kế ấy càng trở nên đáng yêu hơn. Cô không chỉ mang chiếc túi đi dự show, mà còn tương tác với nó như một món đồ có cá tính riêng. Chính điều này khiến hình ảnh Jisoo và "bé thiên nga" trở thành một trong những khoảnh khắc thú vị nhất của mùa show.

Có những chiếc túi được sinh ra để chứa cả thế giới của một cô gái. Nhưng cũng có những chiếc túi chẳng cần đựng gì nhiều, chỉ cần xuất hiện thôi đã đủ khiến cả thế giới thời trang phải ngoái nhìn -và chiếc túi thiên nga Dior của Jisoo rõ ràng thuộc về nhóm thứ hai.