Top 6 siêu phẩm AHA/BHA: Da thô ráp phải đầu hàng

AHA và BHA là hai loại acid phổ biến trong chăm sóc da, nổi tiếng với khả năng tẩy tế bào chết, làm sáng da, cải thiện kết cấu và hỗ trợ kiểm soát mụn. AHA hoạt động chủ yếu trên bề mặt da, giúp loại bỏ tế bào chết và thúc đẩy làn da mịn màng, trong khi BHA thấm sâu vào lỗ chân lông, làm sạch dầu thừa và ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Mới đây, tạp chí Byrdie đã đánh giá các sản phẩm AHA/BHA từ sữa rửa mặt, seru, miếng pad dưỡng da... Mỗi loại đều nổi bật với công dụng riêng, phù hợp với nhiều loại da khác nhau. Chị em có thể tham khảo danh sách 6 món chứa AHA/BHA để chọn được sản phẩm phù hợp với chu trình skincare của bản thân.

1. Tinh chất tẩy tế bào chết The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Exfoliating Peeling Solution

The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Exfoliating Peeling Solution là sản phẩm tẩy tế bào chết thuộc top bán chạy, nổi bật nhờ hiệu quả vượt trội và giá thành phải chăng. Sản phẩm kết hợp 30% AHA (glycolic acid, lactic acid, tartaric acid, citric acid) và 2% BHA (salicylic acid), giúp loại bỏ tế bào chết, làm thông thoáng lỗ chân lông, cải thiện kết cấu da và làm đều màu da. Chỉ cần để trên da khoảng 10 phút mỗi lần, dùng tối đa 2 lần/tuần, bạn sẽ có làn da sáng mịn, tươi mới. Cần lưu ý da nhạy cảm nên thử trước trên vùng da nhỏ để đảm bảo không bị kích ứng.

2. Miếng pad Face Haus The Radical Reformer

Face Haus The Radical Reformer là miếng pad tẩy da chết mặt tiện lợi, kết hợp AHA và BHA với glycolic acid, lactic acid, salicylic acid và phytic acid. Sản phẩm giúp loại bỏ tế bào chết trên bề mặt da, đồng thời làm thông thoáng lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn và mang lại làn da sáng mịn. Thiết kế miếng pad giúp sử dụng nhanh gọn, phù hợp với cả làn da nhạy cảm.

3. Mặt nạ Herbivore Botanicals Blue Tansy AHA + BHA Resurfacing Clarity Mask

Mặt nạ Herbivore Botanicals Blue Tansy AHA + BHA Resurfacing Clarity Mask kết hợp tinh chất AHA và BHA cùng dầu Blue Tansy giúp làm sạch sâu và tẩy tế bào chết hiệu quả. AHA loại bỏ lớp da chết trên bề mặt, làm da sáng mịn, trong khi BHA thấm sâu vào lỗ chân lông, kiểm soát bã nhờn và ngăn ngừa mụn. Dầu Blue Tansy mang đến khả năng làm dịu da, giảm đỏ và kích ứng, giúp làn da cân bằng, mịn màng và rạng rỡ hơn. Sản phẩm thích hợp sử dụng 1-2 lần mỗi tuần, mang lại làn da sáng khỏe, sạch sẽ mà vẫn nhẹ nhàng, dễ chịu.

4. Serum dưỡng da Drunk Elephant T.L.C. Framboos Glycolic Resurfacing Night Serum

Serum Drunk Elephant T.L.C. Framboos Glycolic Resurfacing Night Serum là sản phẩm chăm sóc da kết hợp AHA và BHA mạnh mẽ, giúp làm sạch sâu và tái tạo bề mặt da. Glycolic acid và lactic acid (AHA) nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết, mang lại làn da mịn màng, tươi sáng, trong khi salicylic acid (BHA) thấm sâu vào lỗ chân lông, làm sạch dầu thừa và ngăn ngừa mụn hiệu quả. Serum này lý tưởng cho những ai muốn vừa làm sáng da, vừa cải thiện kết cấu da và kiểm soát mụn, đồng thời sử dụng dễ dàng trong quy trình dưỡng da ban đêm.

5. Serum làm mịn da Glow Recipe Strawberry Smooth BHA + AHA Salicylic Serum

Glow Recipe Strawberry Smooth BHA + AHA Salicylic Serum là serum dịu nhẹ nhưng hiệu quả, giúp cải thiện kết cấu da mà vẫn phù hợp với làn da nhạy cảm. Sản phẩm kết hợp salicylic acid (BHA) thấm sâu làm sạch lỗ chân lông và giảm dầu thừa, cùng mandelic acid (AHA) tẩy tế bào chết bề mặt một cách nhẹ nhàng. Điểm nổi bật là sự bổ trợ từ azelaic acid và succinic acid, giúp làm dịu da, chống oxy hóa và hỗ trợ loại bỏ tế bào chết tự nhiên. Chiết xuất dâu tây không chỉ mang lại hương thơm dễ chịu mà còn cung cấp dưỡng chất, giúp da sáng mịn và mềm mại hơn.

6. Sữa rửa mặt Dr. Dennis Gross AHA/BHA Daily Cleansing Gel

Dr. Dennis Gross AHA/BHA Daily Cleansing Gel là sữa rửa mặt dạng gel chuyển bọt, kết hợp AHA (Lactic Acid, Glycolic Acid) và BHA tự nhiên từ chiết xuất vỏ cây liễu (Willow Bark). Công thức này giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, loại bỏ dầu thừa và tế bào chết, đồng thời cải thiện kết cấu da và làm sáng da. Sản phẩm lý tưởng cho da dầu, da dễ bị mụn hoặc da muốn cải thiện tone da, mang lại làn da sạch sẽ, mềm mịn và tươi sáng mỗi ngày.

