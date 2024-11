Serum là sản phẩm cần có trong quy trình chăm sóc da hàng ngày. Công thức của serum thường chứa những thành phần hoạt tính đậm đặc, từ đó giúp giải quyết tốt các vấn đề về da như xỉn màu, đốm nâu, nếp nhăn, da khô tróc… Chị em có thể tìm thấy rất nhiều loại serum trên thị trường. Và chưa cần chi quá nhiều tiền, các nàng vẫn sắm được lọ serum chất lượng, giá thành phải chăng khi tham khảo 5 sản phẩm bình dân sau đây.

Neutrogena Hydro Boost Hydrating Serum

Vào những ngày làn da gặp phải tình trạng kích ứng, mẩn đỏ và thiếu ẩm, lọ serum của Neutrogena chính là sản phẩm cần thiết. Thành phần chính của serum nhà Neutrogena chính là hyaluronic acid đóng vai trò tăng cường độ ẩm và giữ nước cho làn da. Không chỉ cung cấp độ ẩm tức thì, tạo độ rạng rỡ, lọ serum còn giúp duy trì độ căng mọng cho da trong thời gian dài. Lọ serum không chứa dầu khoáng, hạn chế tình trạng mụn. Bạn có thể dùng lọ serum này trước khi makeup để tạo nên lớp trang điểm mịn đẹp.

L'Oréal Revitalift 1.5% Pure Hyaluronic Acid Face Serum

Lọ serum của L'Oréal chứa 1.5% hyaluronic acid tinh khiết. Điều này có nghĩa là, lọ serum cấp ẩm mạnh mẽ để da căng mướt và khiến nếp nhăn bị lu mờ. Lọ serum khá đậm đặc nên chị em chỉ cần thoa khoảng 2 - 3 giọt là đủ cho toàn gương mặt và cổ. Sản phẩm thích hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Công thức của lọ serum không chứa dầu khoáng hay hương liệu nhân tạo, không gây bít tắc lỗ chân lông, tạo cảm giác thoải mái khi dùng.

CeraVe Hydrating Hyaluronic Acid Serum

Lọ serum của CeraVe chứa rất nhiều thành phần tốt cho da nhạy cảm, da khô và bị tổn thương. Những hoạt chất nổi bật trong lọ serum bao gồm ceramide, hyaluronic acid, vitamin B5… Các thành phần này sẽ giúp cải thiện hàng rào tự nhiên của làn da, khóa ẩm, chữa lành những tổn thương, từ đó giúp da mịn màng, khỏe khoắn hơn. Dù thẩm thấu nhanh và mỏng nhẹ, lọ serum vẫn góp phần duy trì độ ẩm cho da lên tới 24 giờ. Tuy nhiên, chị em vẫn cần bôi kem dưỡng sau bước thoa serum để khóa ẩm, cải thiện làn da tốt hơn.

Vichy Minéral 89 Prebiotic Recovery & Defense Concentrate

Những thành phần nổi bật trong lọ serum dịu nhẹ nhà Vichy là nước khoáng núi lửa giàu khoáng chất, men vitreoscilla, niacinamide. Nhờ vậy, sản phẩm mang đến hiệu quả hồi sinh làn da mệt mỏi, stress, làm lành những tổn thương và cải thiện hàng rào tự nhiên của làn da. Ngoài hiệu quả cấp ẩm, lọ serum còn góp phần làm mờ nếp nhăn, đồng thời giúp da thêm rạng rỡ, đàn hồi tốt. Sản phẩm có mùi hương dịu dàng, tự nhiên từ chính các thành phần trong công thức.

RoC Multi Correxion Revive + Glow Vitamin C Serum

Cần tìm kiếm một lọ serum vitamin C bình dân nhưng chất lượng cao, chị em nên tham khảo sản phẩm của RoC. Lọ serum này sẽ biến làn da xỉn màu thành căng bóng, rạng rỡ. Thành phần vitamin C trong lọ serum là chất chống oxy hóa đầy hiệu lực, giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường. Ngoài ra, vitamin C còn xóa khuyết điểm, làm sáng da, tăng sinh collagen và ngừa nếp nhăn. Bên cạnh vitamin C, lọ serum có peptide, các chất dưỡng ẩm để tăng cường hiệu quả cải thiện làn da.

