Top 5 item mùa đông là "cạ cứng" của quần jeans, chị em phải biết hết để nâng tầm phong cách

Quần jeans là một trong những món đồ cơ bản và dễ phối nhất trong tủ đồ của bất kỳ ai. Với khả năng linh hoạt và dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau, quần jeans không bao giờ lỗi mốt. Tuy nhiên, để tạo ra một bộ trang phục vừa thoải mái, vừa thời trang, việc lựa chọn những item phù hợp để phối với quần jeans là điều vô cùng quan trọng.

Dưới đây là 5 món đồ mà bạn không thể bỏ qua khi muốn nâng tầm phong cách với quần jeans.

Áo kẻ ngang

Áo kẻ ngang từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự đơn giản nhưng không kém phần ấn tượng. Dù là phong cách cổ điển hay hiện đại, áo kẻ ngang luôn tạo được sự thu hút. Khi phối với quần jeans, chiếc áo này sẽ mang đến cho bạn một vẻ ngoài tươi mới, năng động nhưng vẫn đầy phong cách.

Chất liệu vải cotton hoặc len mềm mại kết hợp với họa tiết kẻ ngang không chỉ giúp bạn tôn lên dáng người mà còn tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu suốt cả ngày dài. Bạn có thể lựa chọn áo kẻ ngang với nhiều màu sắc khác nhau, từ những gam màu trung tính như trắng, đen, xám đến những màu sắc nổi bật như xanh, đỏ để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục. Đây là món đồ lý tưởng cho những ngày cuối tuần, đi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.

Áo khoác vải tweed

Áo khoác vải tweed là một lựa chọn không thể thiếu nếu bạn muốn tạo ra một phong cách thanh lịch nhưng vẫn có phần cá tính. Sự kết hợp giữa quần jeans và áo khoác vải tweed mang đến một vẻ ngoài đầy ấn tượng, vừa mạnh mẽ nhưng không kém phần tinh tế.

Với chất liệu tweed đặc trưng, chiếc áo khoác này không chỉ giúp bạn giữ ấm trong những ngày lạnh mà còn tạo điểm nhấn cho tổng thể bộ trang phục. Bạn có thể kết hợp một chiếc áo khoác tweed màu sắc trung tính như xám, be với quần jeans skinny để tạo nên sự hài hòa và sắc sảo. Một chiếc áo tweed không chỉ giúp bạn nổi bật trong đám đông mà còn thể hiện được gu thẩm mỹ và sự tinh tế của bạn trong thời trang.

Áo len trơn

Vào mùa thu đông, áo len trơn là món đồ không thể thiếu trong bộ sưu tập thời trang của bạn. Phối áo len với quần jeans là một sự kết hợp hoàn hảo, mang đến cho bạn vẻ ngoài ấm áp nhưng vẫn thời thượng.

Áo len trơn có thể được lựa chọn với nhiều kiểu dáng khác nhau, từ áo len cổ lọ, cổ tròn cho đến áo len dài tay, tạo sự thoải mái tối đa cho người mặc. Màu sắc của áo len cũng rất đa dạng, từ các gam màu cơ bản như trắng, đen, xám đến những gam màu nhẹ nhàng như pastel, hoặc màu sắc nổi bật để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục. Để trông thanh lịch hơn, bạn có thể kết hợp áo len trơn cùng với quần jeans ống suông hoặc skinny và giày boots cao cổ.

Áo blazer

Áo blazer là một item cổ điển nhưng luôn mang lại sự tươi mới mỗi khi xuất hiện. Khi phối cùng quần jeans, chiếc blazer không chỉ giúp bạn có một vẻ ngoài sang trọng, mà còn có thể biến hóa linh hoạt từ trang phục công sở đến những buổi dạo phố hay tiệc tối.

Một chiếc áo blazer vừa vặn sẽ giúp tạo ra một vẻ ngoài thanh lịch, đồng thời làm nổi bật những đường cong cơ thể mà không làm mất đi sự thoải mái. Chất liệu vải của blazer cũng rất đa dạng, từ vải tweed đến vải linen hay vải dạ, giúp bạn dễ dàng lựa chọn cho mình phong cách phù hợp. Để tạo nên sự phá cách, bạn có thể mix áo blazer với quần jeans rách hoặc quần jeans ống đứng, kết hợp thêm một đôi giày cao gót mũi nhọn để trông thật thời thượng.

Giày mũi nhọn

Giày mũi nhọn là một trong những món phụ kiện không thể thiếu khi bạn muốn kết hợp với quần jeans. Dù là giày cao gót, giày bệt hay giày slingback, một đôi giày mũi nhọn sẽ giúp tổng thể bộ trang phục của bạn trở nên sang trọng và quyến rũ hơn rất nhiều.

Với quần jeans, giày mũi nhọn giúp tạo ra một sự cân bằng giữa sự năng động và sự thanh lịch. Bạn có thể chọn giày mũi nhọn với màu sắc trung tính để dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục, hoặc lựa chọn những đôi giày có thiết kế độc đáo để tạo điểm nhấn cho bộ đồ. Đây là một lựa chọn lý tưởng cho những dịp cần sự trang trọng nhưng vẫn muốn giữ được sự thoải mái trong di chuyển.

Ảnh: Sưu tầm