Top 5 bỉm "quốc dân" 3K cho bé: Khô thoáng, không tràn, không hăm

Chọn bỉm phù hợp cho bé tưởng dễ nhưng lại khiến nhiều mẹ bỉm “đau đầu”, bởi mỗi bé có cơ địa, mức độ vận động và độ nhạy cảm khác nhau. Để tìm được loại bỉm lý tưởng, mẹ cần chú ý trước hết đến độ thấm hút – yếu tố quyết định bé có được khô thoáng cả ngày hay không. Một chiếc bỉm tốt phải thấm nhanh, giữ chất lỏng hiệu quả và chống tràn tốt, đặc biệt trong những giờ bé ngủ đêm. Tiếp theo, độ mềm mại và an toàn cũng rất quan trọng. Da bé vốn mỏng manh, nên mẹ hãy ưu tiên các loại bỉm có bề mặt mềm, thoáng khí, không chứa hương liệu hay chất gây kích ứng để hạn chế hăm đỏ.

Ngoài ra, độ vừa vặn của bỉm cũng là tiêu chí mẹ không nên bỏ qua. Bỉm quá chật sẽ khiến bé khó chịu, để lại vết hằn; bỉm quá rộng lại dễ xộc nước, gây tràn. Mẹ nên chọn đúng size theo cân nặng và quan sát dáng người của bé để điều chỉnh phù hợp. Cuối cùng, hãy cân nhắc đến mức độ vận động của con: bé hiếu động nên chọn bỉm quần ôm chắc; bé còn nhỏ và ít cử động có thể dùng bỉm dán tiết kiệm hơn. Khi hiểu rõ nhu cầu của bé và thử vài thương hiệu uy tín, mẹ sẽ dễ dàng chọn được loại bỉm phù hợp, giúp con thoải mái cả ngày dài.

Dưới đây là các deal bỉm hấp dẫn dịp sale lớn cuối năm, mẹ nhanh tay vào săn cho bé yêu nào!

