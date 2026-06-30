Retinol từ lâu đã được xem là "ngôi sao" trong làng skincare nhờ khả năng cải thiện nếp nhăn, làm đều màu da, hỗ trợ mờ thâm và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào. Nnhiều người thường nghĩ muốn dùng retinol hiệu quả phải đầu tư những sản phẩm đắt tiền. Thực tế, thị trường hiện nay có rất nhiều lựa chọn chất lượng ở mức giá dễ tiếp cận, từ serum đến kem dưỡng, phù hợp với cả người mới bắt đầu lẫn người đã quen dùng hoạt chất. Chỉ với ngân sách dưới 1 triệu đồng, bạn vẫn có thể sở hữu những sản phẩm đến từ các thương hiệu uy tín, sở hữu công thức ổn định, hiệu quả tốt và ít gây kích ứng hơn. Dưới đây là những sản phẩm retinol dưới 1 triệu đồng đáng tham khảo để nâng cấp routine chăm sóc da.

Celimax The Vita-A Retinal Shot Tightening Booster - 460.000 VNĐ/15ml

Nếu muốn bắt đầu với retinal mà vẫn ưu tiên hiệu quả chống lão hóa, Celimax The Vita-A Retinal Shot Tightening Booster là cái tên khá đáng thử. Em này dùng 0.1% nano-retinal kết hợp công nghệ A-Shot giúp hoạt chất thẩm thấu tốt hơn, hỗ trợ làm mờ nếp nhăn, cải thiện độ đàn hồi và lỗ chân lông. Cộng thêm Matrixyl® 3000 và 1% Panthenol nên da vừa được phục hồi, cấp ẩm, vừa căng mịn hơn sau một thời gian sử dụng. Kết cấu lỏng nhẹ, thấm nhanh, không để lại cảm giác bí da.

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PRO-Retinol 0.6 - 680.000 VNĐ/30ml

Dùng retinol, nhiều người muốn "một công đôi việc": vừa chống lão hóa, vừa xử lý thâm mụn. Và kem dưỡng PRO-Retinol 0.6 dường như sinh ra để đáp ứng tốt nhu cầu này. Với retinoid thế hệ mới kết hợp công nghệ DNA Epigen™, em này hỗ trợ thúc đẩy tái tạo da, làm đều màu, mờ thâm và cải thiện nếp nhăn sau khoảng 28 ngày. Chất kem đủ ẩm, sáng dậy không bí da, rất hợp để dùng như bước khóa ẩm cuối trong routine buổi tối.

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OLAY Retinol24 - 549.000 VNĐ/50g

OLAY Retinol24 ghi điểm nhờ công thức cân bằng giữa hiệu quả và độ dễ chịu trên da. Bộ ba Retinol, Retinyl Propionate và Niacinamide cùng hỗ trợ làm mờ nếp nhăn, cải thiện thâm nám, đều màu và tăng độ săn chắc. Chất kem mỏng nhẹ, thấm nhanh, không chứa hương liệu, lại cấp ẩm tốt nên da vẫn mềm mịn sau một đêm. Sản phẩm dùng vào buổi tối và nên bắt đầu với tần suất 1-2 lần/tuần để da làm quen, sau đó tăng dần khi da đã thích ứng.

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Serum Retinol B3 La Roche-Posay - 825.000 VNĐ/30ml

Serum Retinol B3 của La Roche-Posay là cái tên được nhiều người mới tập làm quen với retinol ưu ái nhờ công thức khá "êm". Sự kết hợp giữa Retinol và Niacinamide giúp cải thiện nếp nhăn, tăng độ đàn hồi, đồng thời hỗ trợ làm sáng da và mờ thâm sau mụn. Điểm cộng là kết cấu serum lỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây cảm giác nặng mặt. Sản phẩm phù hợp với hầu hết loại da, kể cả da nhạy cảm, nhưng vẫn nên dùng vào buổi tối và tăng tần suất từ từ để da có thời gian thích nghi với retinol.

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