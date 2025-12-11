Mách mẹ bí quyết chọn sữa giúp con phát triển toàn diện Cân nặng - Chiều cao - Trí tuệ

Việc chọn đúng loại sữa cho con trong giai đoạn vàng phát triển từ 1–6 tuổi đóng vai trò quan trọng không kém gì chế độ ăn hay giấc ngủ. Để giúp con tăng cân khỏe mạnh, mẹ nên ưu tiên các sản phẩm có đạm chất lượng cao, dễ hấp thu và phù hợp với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Với mục tiêu phát triển chiều cao, hãy chọn những loại sữa giàu canxi, vitamin D và K2, bộ ba hỗ trợ vận chuyển và hấp thu canxi tối ưu vào xương, giúp con phát triển khung xương chắc khỏe.

Bên cạnh đó, các dưỡng chất vàng cho não bộ như DHA, ARA, Choline, Taurine là yếu tố quan trọng giúp bé tăng khả năng ghi nhớ, tập trung và phát triển trí tuệ. Mẹ cũng nên ưu tiên sữa có lợi khuẩn và chất xơ hòa tan để hỗ trợ tiêu hóa, giúp con hấp thu dưỡng chất tốt hơn, tránh tình trạng táo bón hay đầy bụng.

Điều quan trọng là mẹ hãy chọn sữa phù hợp với độ tuổi, nhu cầu và thể trạng của con, có nguồn gốc rõ ràng và đạt chuẩn an toàn dinh dưỡng. Khi kết hợp đúng loại sữa cùng chế độ ăn cân đối và thói quen sinh hoạt lành mạnh, bé sẽ phát triển toàn diện về cân nặng – chiều cao – trí tuệ.

Dưới đây là các deal sữa hấp dẫn dịp sale lớn cuối năm, mẹ nhanh tay vào săn cho bé yêu nào!

1. [Hỏa tốc - 0Đ] Sữa bột Aptamil Profutura Kid Cesarbiotik New Zealand số 3 - Synbiotic độc quyền dành cho bé từ 2 đến 6 tuổi

Sữa bột Aptamil Profutura Kid Cesarbiotik New Zealand số 3 – Synbiotic là dòng sữa công thức cao cấp, thiết kế đặc biệt cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi. Với công thức Synbiotic độc quyền, sản phẩm kết hợp hàm lượng đạm chất lượng cao, canxi, vitamin D và các vi chất thiết yếu giúp hỗ trợ phát triển xương chắc khỏe, chiều cao cân đối, đồng thời giàu dưỡng chất thiết yếu giúp bé tăng cân khoẻ mạnh.

Ngoài ra, sữa cung cấp các thành phần hỗ trợ hệ tiêu hóa và hệ vi sinh đường ruột — giúp bé tiêu hoá tốt, hấp thu dinh dưỡng tối ưu, từ đó hỗ trợ phát triển toàn diện cả thể chất và trí tuệ trong giai đoạn tăng trưởng quan trọng.

Deal cuối năm: Giá sale: 656.000 - Giảm 5,07% Mua tại: Lazada - Sữa bột Aptamil Profutura Kid Cesarbiotik New Zealand số 3

2. [Tặng 4 Lốc RTD 180ml] Bộ 2 Lon Sữa Bột Friso Gold 4 1400g/lon (cho trẻ từ 2-6 tuổi)

Dưới đây là phần giới thiệu ngắn gọn về sản phẩm bạn yêu cầu:

Friso Gold 4 là sữa bột công thức dành cho trẻ từ khoảng 2 tuổi trở lên, được thiết kế nhằm hỗ trợ phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Với thành phần chứa đạm chất lượng cao, chất béo, vitamin và khoáng chất quan trọng như canxi, vitamin D - giúp phát triển xương và răng chắc khỏe, chiều cao phát triển thuận lợi.

Sữa còn cung cấp dưỡng chất quan trọng cho não bộ và hệ miễn dịch, giúp trẻ tăng sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất một cách tối ưu. Nhờ đó, Friso Gold 4 là lựa chọn phù hợp nhằm giúp bé phát triển ổn định, khỏe mạnh trong giai đoạn sau mốc 2 tuổi.

3. Combo 2 thùng Sữa Nước Pha Sẵn Nutifood Sweden GrowPLUS+ Cao lớn vượt trội - Hỗ trợ phát triển chiều cao - Trên 1 tuổi - 24 hộp x 110ml

Nutifood Sweden GrowPLUS+ Cao lớn vượt trội (sữa nước pha sẵn) là sản phẩm được thiết kế dành cho trẻ từ trên 1 tuổi trở lên với mục tiêu hỗ trợ phát triển chiều cao vượt trội và phát triển toàn diện. Sữa cung cấp canxi, vitamin D, các khoáng chất thiết yếu và dưỡng chất quan trọng giúp xương và răng chắc khỏe, hỗ trợ phát triển chiều cao.

Bên cạnh đó, sữa kết hợp đầy đủ protein chất lượng, chất béo, vitamin và vi chất thiết yếu để hỗ trợ năng lượng, phát triển cơ thể, trí não và tăng sức đề kháng. Với dạng nước pha sẵn tiện lợi, sản phẩm phù hợp khi mẹ cần sự nhanh gọn, đảm bảo bé nhận đủ dinh dưỡng mỗi ngày mà không mất thời gian chuẩn bị.

4. Lon sữa bột Pediasure B/A hương vani 1.6kg

Pediasure B/A hương vani - sữa bột công thức được nghiên cứu đặc biệt cho trẻ em, thường dùng khi bé cần bổ sung dinh dưỡng toàn diện, hỗ trợ phát triển cân nặng, chiều cao và sức khỏe chung. Sản phẩm cung cấp đạm, vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp bé phát triển cơ bắp, xương và hệ miễn dịch. Hương vani dễ uống, phù hợp với trẻ biếng ăn hoặc khó ăn, giúp mẹ dễ dàng bổ sung dinh dưỡng mỗi ngày cho con.

5. Sữa bột Nestlé NAN INFINIPRO A2 bước 3 800g cho bé 2 - 6 tuổi nhập khẩu Thụy Sĩ với công thức đầu tiên chứa đạm A2, 6HMO & Lợi khuẩn kép

Nestlé NAN INFINIPRO A2 số 3 800g là sữa bột công thức cao cấp dành cho trẻ từ 2–6 tuổi, được phát triển bởi Nestlé (Thụy Sĩ). Sản phẩm nổi bật nhờ đạm A2 tinh khiết - dễ tiêu hóa và ít gây rối loạn tiêu hóa hơn sữa thường, cùng phức hợp 5HMO + lợi khuẩn Bifidus giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh.

Sữa cũng bổ sung đầy đủ dưỡng chất thiết yếu như canxi, DHA/ARA, vitamin và khoáng chất để hỗ trợ phát triển chiều cao xương và răng, tăng cân ổn định, đồng thời phát triển não bộ và hệ thần kinh. Với công thức toàn diện như vậy, NAN INFINIPRO A2 số 3 phù hợp để trở thành lựa chọn dinh dưỡng bổ sung, giúp bé phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ.

Cuối năm đã đến, không khí lễ hội lan tỏa khắp nơi và Lazada 12.12 mang đến không gian mua sắm sôi động nhất để khép lại năm đầy hứng khởi: Trợ giá đến 12 triệu đồng Deal chớp nhoáng giảm đến 90%, hàng ngàn deal đồng giá 12K Voucher thương hiệu đến 30%, freeship toàn sàn Giảm thêm với Xu, săn deal hời đến 70% tại trang Xu và khi xem LazLive Thời gian sale có hạn, đừng bỏ lỡ! Nâng tầm nghiệm mua sắm với giao diện app Lazada tinh gọn và cá nhân hóa hơn, giúp bạn dễ dàng săn deal, thu thập voucher ở mọi bước mua hàng, không lo sót ưu đãi! Mở app Lazada ngay, chốt đơn liền tay! Độc giả có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết tại ĐÂY



