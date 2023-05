Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 Giáng My khoe vòng eo 55 cm

Trưởng thành từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, người đẹp Phạm Giáng My được nhận xét thăng hạng về ngoại hình. Giáng My sinh năm 2004, là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Kết quả chung cuộc, Giáng My lọt vào top 10 thí sinh xuất sắc nhất.

Nửa năm kể từ ngày tham gia đấu trường nhan sắc, Giáng My cho biết cô tự thấy bản thân chín chắn, trưởng thành trong cách suy nghĩ. Về ngoại hình, người đẹp quê Ninh Bình cho biết nhờ tập luyện yoga đều đặn, cô có ba vòng săn chắc.

"Sau cuộc thi, tôi muốn làm mới bản thân. Tôi muốn mang hình ảnh của một Giáng My quyến rũ, tự tin về cơ thể của mình. Tôi nghĩ dù diện trang phục táo bạo nhưng gương mặt của tôi vẫn đúng tuổi, mãi mãi tuổi 18", Giáng My chia sẻ.

Hiện tại, số đo ba vòng của Giáng My là 80-55-90. Cô là một trong những thí sinh có vòng eo nhỏ nhất ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Với người đẹp 19 tuổi, cô cho rằng đây là lợi thế của bản thân.

Hiện tại, ngoài việc học ở Đại học Văn hoá Hà Nội, Giáng My làm thêm những công việc khác như người mẫu. Người đẹp gốc Ninh Bình cho biết nhờ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cô thấy bản thân tìm kiếm được nhiều cơ hội mới. "Hoa hậu Việt Nam đã mở ra cho tôi chân trời mới. Đây là ký ức tôi trân trọng và gìn giữ đến mãi sau này", cô bày tỏ.

Thời gian tới, Giáng My cho biết cô tập trung trau dồi kỹ năng mềm, đồng thời chăm chỉ tập luyện để có vóc dáng cân đối. Với Giáng My, người con gái đẹp là người con gái biết tự tin vào bản thân và phát huy những thế mạnh vốn có, đồng thời nỗ lực cải thiện những điểm chưa hoàn thiện. Vì thế, Giáng My luôn cố gắng từng ngày để trở thành người con gái hiện đại, dám nghĩ, dám làm và yêu bản thân.