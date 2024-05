Tổng kết Met Gala 2024: Một bữa tiệc thời trang theo kiểu "eat clean" thiếu gia vị

Met Gala 2024 đã chính thức trôi qua, để lại cho khán giả cảm xúc bất ngờ có nhưng nuối tiếc cũng có. Chủ đề năm nay là “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” (tạm dịch: Người đẹp ngủ: Đêm thức tỉnh thời trang) cùng với dresscode “The garden of time” (tạm dịch: Khu vườn thời gian). Đây là một đề bài được đánh giá là tương đối dễ giải, tuy nhiên để thực sự nổi bật thì còn phụ thuộc vào sức sáng tạo của khách mời và đội ngũ đi kèm.

Nhiều tín đồ thời trang đánh giá sự kiện "Oscar thời trang" năm nay rất đẹp nhưng cũng rất dễ quên và chưa thực sự để lại nhiều ấn tượng, thiếu những khoảnh khắc khiến khán giả phải "Wow". Vậy, đêm tiệc đánh thức những "người đẹp say ngủ" trong "khu vườn thời gian" Met Gala 2024 đọng lại những gì?

Những điểm sáng tạm có thể chấp nhận

Met Gala 2024 có thể gọi là John Galliano Gala 2024

Có thể nói NTK John Galliano - "Gã điên Anh Quốc" mới chính là tâm điểm sự kiện Met Gala của năm nay. Dù vẫn còn nhiều ồn ào xoay quanh "vết nhơ" từ quá khứ của mình nhưng chắc chắn không thể phủ nhận được ông là một nhà thiết kế nên được đặt lên hàng huyền thoại, sánh ngang với Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen, Christian Lacroix...

Những tác phẩm của ông trong 4 thập kỷ ở hàng loạt nhà mốt khác nhau đều được các ngôi sao lớn diện tại Met Gala năm nay.

Đánh thức "những người đẹp đang say ngủ" hay cũng chính là "đánh thức" những kiệt tác thiết kế của John từ quá khứ đến hiện tại. Từ những khoảnh khắc thưở ban đầu ở Givenchy, hay 14 năm trên thời kì đỉnh cao cùng Dior rồi đến hành trình hiện tại của ông tại Maison Margiela, tất cả đều được những ngôi sao lớn top đầu sự kiện tái hiện lại trên thảm đỏ Met Gala 2024.

Chiến thắng đầu tiên dành cho Maison Margiela khi đã có đến 2/4 co-host diện trang phục của hãng đến đường đua thời trang này. Bad Bunny diện một thiết kế mang đậm dấu ấn thương hiệu với những viền chỉ nổi. Zendaya thì diện một chiếc váy do John Galliano thiết kế lấy cảm hứng từ chính tác phẩm mà ông đã từng thực hiện năm 1999 khi còn làm Giám đốc sáng tạo cho Dior.

Tiếp tục câu chuyện với Margiela, nàng thơ mới nhất của thương hiệu Gwendoline Christie, nam diễn viên Adrien Brody và người mẫu Natasha Poonawalla cũng diện trang phục của hãng.

Kim Kardashian diện một mẫu váy Maison Margiela được làm riêng bởi John Galliano. Mẫu váy này lấy cảm hứng từ chính thiết kế nằm trong BST Haute Couture Thu Đông 1997 của nhà mốt Dior. Một lần nữa, John Galliano đã làm mới lại những thiết kế từ thời vàng son nhưng đầy đau buồn của mình trong quá khứ với Dior.

Cặp bài trùng stylist Law Roach và diễn viên Zendaya kết thúc thảm đỏ bằng một mẫu váy archive nằm trong BST Thu Đông 1996 của nhà mốt Givenchy thời John Galliano làm giám đốc sáng tạo của thương hiệu.

Chưa hết, nhà sản xuất phim Fabiola Beracasa Beckman diện một thiết kế lưu trữ trong BST Haute Couture Thu Đông 1999 của nhà mốt Dior.

Ariana Grande sau khi kết thúc thảm đỏ cũng diện 2 outfit được chính NTK người Anh này thiết kế cho phần biểu diễn của cô trong sự kiện Met Gala.

Những thiết kế từ các chất liệu độc đáo lên ngôi

Met Gala 2024 chứng kiến rất nhiều mẫu thiết kế được làm từ chất liệu đa dạng. Những thiết kế này vừa giúp cho những ngôi sao trở nên nổi bật trên thảm đỏ vừa show ra tài năng trong tầm nhìn sáng tạo, kĩ thuật và cách xử lý chất liệu tài tình của những nhà thiết kế.

Ariana Grande diện một mẫu váy với phần thân trên được làm từ ngọc trai và xà cừ của Loewe. Taylor Russell cũng diện một thiết kế có form dáng khá tương tự từ Loewe nhưng phần thân trên được làm từ chất liệu da cứng và được các nghệ nhân sơn vẽ thêm lên.

Amelia Gray diện một thiết kế mô phỏng một vườn ươm bằng kính được chế tác từ mica và resin của NTK Jun Takahashi.

Tyla diện chiếc váy làm từ cát của Balmain cũng là điểm nhấn chính của Met Gala năm nay.

Dàn sao nam đã đầu tư chất xám vào trang phục của mình hơn thay vì diện sơ mi cắm thùng cùng suit

Vẫn biết rằng Met Gala được ngầm hiểu là sân chơi thời trang của hội chị em và "cánh đàn ông" đa phần chỉ diện những bộ suit thật bảnh bao và đến dự sự kiện là xong. Tuy nhiên năm nay, bên cạnh những bộ suit tẻ nhạt (đặc biệt là người có vị trí co-host Chris Hemsworth) thì cũng có nhiều sao nam đã đầu tư chất xám vào trang phục lẫn sự xuất hiện của mình hơn để nâng tầm "chặt chém". Chưa bàn tới xấu - đẹp nhưng đây cũng là một tín hiệu đáng mừng và mang hi vọng cho những mùa Met Gala sau giới mộ điệu sẽ được nhìn thấy thêm nhiều màn "kèn cựa" thú vị hơn.

Bữa tiệc "lành mạnh", ít chiêu trò

Sau một vài lần "sang chấn tâm lý" vì những màn lên đồ được đánh giá là "thiếu nghiêm túc" của các năm trước thì thảm đỏ năm nay cũng có một điểm khác biệt, đó là (hầu như) không còn nhiều chiêu trò nữa.

Điển hình là Lil Nas X sau những lần xuất hiện khiến người xem "ngại dùm" vì biến Met Gala thành "Gala cười" thì năm nay sự xuất hiện của anh được xem như cũng khá ổn so với mặt bằng chung các sao nam.

Người hiếm hoi tung chiêu là Doja Cat cùng thương hiệu Vetements nhưng có vẻ họ vừa không mang lại được nhiều hiệu ứng truyền thông vừa khiến cô lọt thẳng vào top sao mặc xấu của nhiều tạp chí.

Vậy điều gì khiến cho Met Gala 2024 vẫn là một sự kiện được netizen đánh giá là không được đáng nhớ cho lắm?

Sân chơi của các "Tay săn đồ cổ" nhưng vẫn chưa đủ ấn tượng

Đánh thức các người đẹp say ngủ cũng chính là chủ đề mà Met Gala muốn tôn vinh những bộ trang phục cũ, mang dấu ấn thời gian. Nhiều trang phục được trưng bày trong viện bảo tàng đã cũ và sờn đến nỗi chúng phải được đặt nằm trong tủ kính chứ không thể mặc vào mannequin. Chủ đề này cũng mở ra một sân chơi thời trang cho những tay săn đồ cổ nhưng ngược lại với nhiều kì vọng của người hâm mộ, sân chơi này có vẻ "vắng như chùa bà đanh".

Không có quá nhiều mẫu thiết kế Archive được "đánh thức".



Kendall Jenner với đồ Givenchy 1997 thiết kế bởi Alexander McQueen tại thảm đỏ và đồ Givenchy 1999 (diện tại buổi tiệc after party)

Zendaya với thiết kế Givenchy Haute Couture 1996 cùng đoá hoa đội đầu trong BST Alexander Mcqueen Xuân Hè 2007

Ngoài ra thì những thiết kế Vintage từ những BST cũ của Atelier Versace cũng được Emily Ratajkowski, Iris Law diện tại thảm đỏ

Một số mẫu váy được làm lại như một màn tri ân gửi đến những kiệt tác trong quá khứ. Đơn cử như Nicole Kidman diện váy Haute Couture Balenciaga mang cảm hứng từ một thiết kế của nhà sáng lập thương hiệu hay Emma Chamberlain tri ân đến Jean Paul Gaultier trong BST Couture 2003, và Lana Del Rey diện thiết kế thần rừng mang đậm dấu ấn của BST Thu Đông Alexander McQueen 2006.

Tuy nhiên vậy là chưa đủ, rất nhiều mẫu thiết kế từ những bộ sưu tập mang cảm hứng về sinh vật, thực vật có tính biểu tượng của các nhà mốt vẫn bị "ngủ quên" trong kho lưu trữ, khiến cho tín đồ thời trang cảm thấy hụt hẫng.



Có thể kể đến như Alexander Mcqueen với BST "Voss" 2001 với những thiết kế mang cảm hứng chim muông

Nguyên một BST về hoa của Alexander McQueen năm 2007 chỉ được mỗi mình Zendaya diện phần headpiece

Thierry Mugler Haute Couture 1997 cũng có nhiều item hay ho đáng để người ta "đánh thức"

BST Dior Haute Couture 2007 mang cảm hứng khu vườn Nhật Bản đáng lẽ sẽ là nét chấm phá thú vị trong Met Gala 2024

Hay BST Haute Couture 2010 với một vườn hoa phong phú mà John Galliano thiết kế cũng vẫn đang "say giấc nồng" trong kho lưu trữ của Dior.

Phần lớn trang phục được đánh giá là an toàn và thiếu sáng tạo

Cũng khó mà tránh khỏi những sự lựa chọn an toàn của các ngôi sao hạng A bởi có lẽ tâm lý của nhiều người chỉ cần mình mặc đẹp lên thảm đỏ là được. Ranh giới xấu-đẹp khi diện một trang phục mạo hiểm, táo bạo là rất mong manh. Để xoá nhoà rủi ro, có lẽ nhiều ngôi sao chỉ cần mặc đúng theme hoặc nếu "vội" hơn thì có thể cài tạm một vài bông hoa hay xách theo giỏ hoa lên thảm đỏ là có thể tạm coi là hợp chủ đề "khu vườn thời gian".



Tuy nhiên giới mộ điệu lại muốn được nhìn thấy những ngôi sao trong thiết kế phá cách, điên rồ. Đương nhiên rồi, ĐÂY LÀ MET GALA một sân chơi thời trang... "điên nhất có thể" chứ không phải thảm đỏ của các sự kiện thông thường.



Biệt đội châu Á vẫn không có phong độ ổn định

Dù là những ngôi sao hạng A không chỉ với thị trường khán giả trong khu vực mà còn ở cả thị trường công chúng quốc tế nhưng "team" sao Châu Á một lần nữa vẫn bị đánh giá là khá mờ nhạt tại đấu trường thời trang này.

Jennie (BLACKPINK) mở màn cho những đại diện Châu Á khi diện một thiết kế của nhà mốt Alaia do NTK Pieter Mulier làm riêng cho cô. Có lẽ việc Jennie lựa chọn Alaia là thương hiệu để cô mặc tại Met Gala chính là một quyết định mạo hiểm và táo bạo của cô nàng khi bước ra khỏi "vòng tròn an toàn Chanel". Tuy nhiên, thương hiệu này trong vài BST gần đây mang đậm dấu ấn "quiet luxury" khi muốn để cho kĩ thuật may điêu luyện làm điểm nhấn chính cho trang phục. Điều này được thể hiện rõ trong màn xuất hiện của Jennie.



Chiếc váy rất đẹp nhưng lại không có điểm nhấn, nhiều người cũng đang tự hỏi không biết chủ đề "khu vườn thời gian" được thể hiện ở đâu qua thiết kế này? May sao thần thái của Jennie vẫn rất slay và tự tin trên thảm đỏ. Jennie cũng được nhiều tạp chí như Vogue, WWD,... đưa vào list sao mặc đẹp, nhưng có vẻ quyết định này gây nhiều tranh cãi trong lòng các tín đồ thời trang. Dù sao thì vẫn hoan hô Jennie đã bước ra khỏi vùng an toàn!

Greta Lee diện thiết kế xuyên thấu được đính kết hoa của Loewe. Thiết kế trang phục rất đẹp nhưng layout makeup và làm tóc của cô có vẻ vẫn là dấu hỏi lớn cho người hâm mộ.

Một câu hỏi nữa về việc "mặc đúng dresscode ở đâu" được người hâm mộ đặt ra khi nhìn thấy sự xuất hiện của nữ diễn viên Châu Á đầu tiên giành giải Oscar hạng mục nữ, đó là Dương Tử Quỳnh trong bộ đầm ball-gown "nhăn như giấy bạc trong lò nướng" của nhà Balenciaga.

Nhà báo đến từ HongKong Eva Chen diện thiết kế couture của nhà thiết kế Châu Á - Robert Wun rất đẹp và đúng chủ đề. Có lẽ trong đội hình những khách mời châu Á có mặt trên thảm đỏ Met Gala 2024, cô là người mặc đẹp nhất.

Người mẫu xứ Trung Liu Wen diện chiếc váy đen Saint Laurent cực thanh lịch nhưng chẳng ai nhớ đến. Bên cạnh đó, nữ ca nhạc sĩ Laufey xuất hiện trong thiết kế váy cưới màu hồng may bằng vải tulle của Prabal Gurung cũng đẹp, cũng đúng chủ đề hoa lá nhưng mỗi tội dễ quên và thiếu điểm nhấn.

3 mỹ nhân gốc Ấn Độ cũng có màn "chặt chém" tương đối tốt tại Met Gala 2024 và lọt vào danh sách sao mặc đẹp của một số tạp chí. Tuy nhiên không biết vì sao mà truyền thông vẫn đang "ngó lơ" họ khá nhiều. (Từ trái sang: Alia Bhatt trong trang phục thương hiệu Sabyasachi; Mona Patel trong trang phục Iris Van Herpen; Mindy Kaling trong trang phục Gaurav Gupta)

Hội các anh tài gây thất vọng vì trang phục dính lời nguyền "sao nam auto mặc cắm thùng với suit" của mọi mùa Met Gala. Nhóm nhạc Stray Kids (trong trang phục Tommy Hilfiger) cùng với Bright (trong trang phục Burberry) giống như đang đi dự Prom cuối cấp còn tài tử Steven Yeun (trong bộ suit lịch lãm của Thom Browne) thì trông như "phụ huynh" của họ vậy.

Lời kết

Nhìn chung, Met Gala 2024 không phải là một năm quá tệ (nhất là khi so sánh với 3 năm gần đây 2021, 2022, 2023). Với đề bài dễ của chủ toạ Anna Wintour đưa ra, hầu hết các ngôi sao đều mặc được đúng (hoặc ít nhất có chút liên quan) tới theme của sự kiện. Tuy nhiên, ngoài 2 bộ đồ của Zendaya, bộ váy nhà mốt Balmain làm từ cát được Tyla diện và hàng loạt thiết kế của NTK John Galliano ra thì có lẽ sự kiện không để lại dấu ấn gì đặc biệt trong lòng người hâm mộ.

Chất "điên" và sự mạo hiểm vốn là DNA của Met Gala lại có chút mờ nhạt, khiến người ta lại phải tặc lưỡi đoái hoài về thời huy hoàng năm 2018.

Met Gala 2018 sau bao năm vẫn là một "tượng đài" trong lòng người hâm mộ thời trang.

