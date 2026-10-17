Những đứa trẻ lớn lên vẫn muốn gần gũi bố, phần lớn đều có người bố làm tốt 7 việc này

Trong nhiều gia đình có một hiện tượng khá đặc biệt: Mẹ là người con có thể tâm sự thân tình nhất, còn bố lại giống như một “người lạ quen thuộc” trong nhà.

Nhiều người bố nghĩ rằng cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình chính là tình yêu tốt nhất dành cho con. Còn chơi cùng, trò chuyện, xoa dịu cảm xúc của con vốn là nhiệm vụ của mẹ.

Nhưng ngày tháng trôi qua, con dần lớn lên, khoảng cách giữa con với bố cũng ngày càng xa.

Thực ra, sự gần gũi giữa bố và con gái hay bố và con trai không tự nhiên có sẵn nhờ quan hệ máu mủ.

Những đứa trẻ sau khi trưởng thành vẫn chủ động tâm sự với bố, chuyện gì cũng có thể nói, thường có người bố đã kiên trì làm tốt 7 việc nhỏ này trong suốt thời thơ ấu.

1. Sẵn lòng bỏ xuống vẻ bề trên, dành thời gian ở bên con trọn vẹn

Có những người bố dù ngồi cạnh con cũng không trò chuyện hay chơi cùng, tâm trí vẫn mải mê với chiếc điện thoại.

Kiểu đồng hành “có mặt nhưng không để tâm” ấy, dù kéo dài bao lâu, con cũng khó cảm nhận được tình yêu của bố.

Vậy người bố dành cho con sự đồng hành chất lượng sẽ làm như thế nào?

Họ sẵn lòng bỏ xuống vẻ bề trên của người lớn, về nhà thì toàn tâm toàn ý ở bên con, chẳng hạn cùng chơi trò chơi, cùng đọc sách, cùng vận động.

Trong suốt quá trình ấy, không qua loa, không vừa lướt điện thoại vừa trả lời cho có, để con cảm nhận được rằng lúc này bố đang thực sự chú ý đến mình.

2. Học cách kiên nhẫn lắng nghe, không vội giảng giải

Sai lầm bố dễ mắc nhất chính là vội vàng dạy bảo.

Con vừa mở lời chia sẻ chuyện ấm ức hay một chuyện thú vị, chưa nói hết thì những lời phê bình, những bài giảng đạo lý đã nối nhau kéo đến.

Nhiều lần như vậy, con dần không muốn mở lời, không còn sẵn lòng chia sẻ tâm sự với bố.

Vì thế, khi con tâm sự, trước tiên hãy bình tâm nghe con nói hết. Đón nhận cảm xúc, đồng cảm với những gì con đang cảm thấy trước, chuyện giảng giải để sau.

Đừng tùy tiện ngắt lời con. Dù suy nghĩ của con còn non nớt, chưa chín chắn, cũng hãy đợi con trình bày trọn vẹn rồi cùng trao đổi quan điểm.

3. Biết tôn trọng con, giữ gìn ranh giới

Tôn trọng sở thích của con. Khi có chuyện, chủ động hỏi suy nghĩ của con, chấp nhận những lựa chọn khác với mình.

Khi ở bên ngoài, luôn giữ gìn lòng tự trọng cho con. Có mâu thuẫn hay cần phê bình thì để trao đổi riêng, không trách mắng, chế giễu con trước mặt mọi người.

4. Giữ cảm xúc ổn định, gặp chuyện không nóng nảy quát tháo

Nếu chỉ một chuyện nhỏ bố cũng nổi giận, lớn tiếng quát tháo, trong lòng con sẽ chỉ đầy sợ hãi.

Sợ hãi không đồng nghĩa với gần gũi. Mối quan hệ bố con mang theo sự khiếp sợ rất khó hình thành cảm giác tin cậy, muốn dựa vào bố từ tận đáy lòng.

Vì vậy, khi nhận thấy mình sắp nổi nóng, hãy tạm dừng cuộc trò chuyện. Đợi cảm xúc lắng xuống rồi mới bình tĩnh trao đổi.

5. Giữ lời hứa, trở thành tấm gương đáng tin cậy của con

Niềm tin của con dành cho bố được tích lũy từ từng việc nhỏ.

Dễ dàng hứa hẹn rồi quay lưng đã quên, sau nhiều lần thất vọng, con sẽ không còn tin tưởng bố.

Đừng tùy tiện hứa. Một khi đã nhận lời với con, hãy cố gắng thực hiện. Nếu thực sự không làm được, cũng cần giải thích đàng hoàng với con.

Hãy làm gương bằng chính hành động của mình. Mong con làm được điều gì, bản thân bố phải làm được trước, lời nói và hành động phải nhất quán.

6. Đón nhận cảm xúc của con, không phủ nhận những gì con cảm thấy

Nhiều người bố có thói quen buột miệng nói: “Chuyện bé tí có gì mà khóc”, “Đừng có làm quá lên”.

Khi con tủi thân, sợ hãi, buồn bã mà cảm xúc hết lần này đến lần khác bị phủ nhận, con sẽ dần không còn muốn bộc lộ lòng mình với bố.

Với những người bố sẵn lòng đón nhận cảm xúc, không phủ nhận những gì con cảm thấy, phần lớn trẻ đều muốn gần gũi.

Vì vậy, khi con buồn và khóc, đừng ngăn cản hay phủ nhận cảm xúc của con. Hãy cho phép con bộc lộ niềm vui, sự tức giận, nỗi buồn và những cảm xúc khác.

7. Sẵn lòng thể hiện sự yếu mềm, dám thừa nhận sai lầm

Không ít người bố không thể buông bỏ uy quyền của mình. Dù làm sai, hiểu lầm con, họ cũng không chịu xuống nước xin lỗi.

Luôn muốn duy trì hình ảnh hoàn hảo, không bao giờ mắc lỗi, ngược lại càng kéo giãn khoảng cách giữa bố và con.

Người bố dám nhận sai sẽ không mất đi uy nghiêm mà còn giành được sự tôn trọng của con.

Vì vậy, nếu hiểu lầm con, nói lời quá nặng hay làm sai, hãy chân thành xin lỗi, không cần tìm lý do che đậy.

Không cần cố xây dựng hình ảnh người bố hoàn hảo. Khi bố thể hiện những điều chưa hoàn hảo của mình một cách phù hợp, con sẽ dễ bỏ xuống những e ngại để gần gũi bố hơn.

Những đứa trẻ được bố tận tâm đồng hành, tôn trọng đầy đủ, đối xử dịu dàng và tin tưởng, khi trưởng thành sẽ sẵn lòng chủ động mở lòng với bố hơn.

Bố trong gia đình bạn có thường chủ động dành thời gian ở bên con không? Hãy cùng trò chuyện trong phần bình luận.