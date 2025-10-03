Tới lượt Jennie bị chê, chị em BLACKPINK quá khổ với dư luận

Ngày đầu tiên của tháng 10, CR Fashion Book đăng tải bài phỏng vấn cùng bộ ảnh mới của thành viên BLACKPINK - Jennie. Được thành lập bởi biên tập viên thời trang người Pháp Carine Roitfeld và có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, ấn phẩm CR Fashion Book số 27 được dẫn dắt bởi đội ngũ sáng tạo hoàn toàn đến từ thị trường Âu Mỹ. Bên cạnh những chia sẻ sâu sắc về cuộc sống cá nhân và sự nghiệp, Jennie qua ống kính của nhiếp ảnh gia Renell Medrano đã thể hiện được 2 khía cạnh rõ nét trong con người mình: ngọt ngào - quyến rũ và cá tính - độc đáo, tương ứng với mảng màu black & pink.

Shoot hình mới cùng CR Fashion Book lần này chắc chắn không phải lần đầu Jennie "bung xoã", sự phóng khoáng, gợi cảm qua từng dáng pose và ánh nhìn ẩn trong vẻ ngoài mong manh vẫn luôn là sức hấp dẫn rất riêng của Jennie Kim. Thế nhưng sau ngần ấy năm, trong mắt K-net, Jennie vẫn là một "kẻ ngoại đạo", xa rời chuẩn mực của người Hàn.

"Concept gì đây...","Gu thẩm mỹ Pháp là gì vậy?", "Cái bộ trông như nội y kia là sao nữa?", "Thiết kế, cách tạo dáng... Như kiểu trẻ con mặc đồ người lớn. Chả ra làm sao" - là những phản ứng điển hình của netizen Hàn với bộ ảnh mới nhất của nữ rapper 29 tuổi khi cô diện một thiết kế từ Fall/Winter 2025 collection của Marc Jacob. Chín người mười ý là chuyện hiển nhiên, huống hồ là ở vị trí của người có sức ảnh hưởng lớn đến thời trang toàn cầu như Jennie - tranh cãi còn là thước đo cho độ hot.

Trong bài phỏng vấn với CR Fashion Book, những câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ thôi hấp dẫn được Jennie chia sẻ. Cô nói về đam mê bất diệt của mình với thời trang - một tình yêu được truyền từ mẹ:

"Khi còn bé, tôi thường thấy mẹ rất vui khi bà phối đồ mỗi ngày. Điều đó đã gieo cho tôi giấc mơ làm điều tương tự cho chính mình", Jennie chia sẻ. "Tôi thích tự phối đồ, không phải để đi tiệc hay khoe khoang với ai, mà đơn giản là tôi yêu quá trình đó."

Bằng tất cả những trải nghiệm với âm nhạc và phong cách, Jennie dần hoàn thiện bản năng của một nghệ sĩ, thử nghiệm để nhận ra điều gì thuộc về mình.

Khi được hỏi đã bao giờ manifest điều gì trong đời chưa? Người viết tự nhận mình cảm thấy câu hỏi này có phần ngây ngô khi dành cho một siêu sao tầm cỡ. Nhưng Jennie nói có. Thậm chí là mỗi ngày. Bởi đơn giản ở vị trí của mình, cô luôn trong trạng thái phải tiến về phía trước, luôn tự nâng cao tiêu chuẩn của bản thân. Một album hoành tráng như RUBY cũng là ví dụ cho việc manifest thành công. Kể cả những điều nhỏ nhặt, như tìm động lưc để tập thể dục cũng thế:

"Tôi tự nhủ rằng mình nóng bỏng, mình hấp dẫn khi tôi hình dung lại khoảnh khắc tuyệt vời mỗi lúc ngắm mình trong gương sau mỗi buổi tập" - Jennie bày tỏ.

Còn vài ngày nữa Jennie sẽ là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh của bộ tứ BLACKPINK tại Paris Fashion Week Xuân/Hè 2026. Tính đến hiện tại, phản ứng tiêu cực vẫn đang áp đảo những màn xuất hiện của các cô gái với việc Rosé và Jisoo chiếm sóng truyền thông vì "tranh cãi" và "thất vọng". Công chúng toàn cầu và người hâm mộ đang nóng lòng trông đợi cái kết do Jennie đem tới sẽ ra sao. Ở vị trí người hâm mộ sự nghiệp thời trang của Jennie, có lẽ không ít người đang cảm thấy áp lực thay cho nữ idol, bởi sự kỳ vọng của công chúng luôn là con dao 2 lưỡi, mà ví dụ còn nóng hổi nhất đã đến từ vị trí của Jisoo và Dior.