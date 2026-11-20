Mùa mốt Thu Đông 2026 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của hai tông màu tím cà (aubergine) và tím mận. Những sắc đỏ pha tím trầm sâu này được giới mộ điệu ví như phiên bản mới mẻ của gam đỏ rượu burgundy truyền thống, mang theo chút nổi loạn, bí ẩn nhưng vẫn giữ được nét trầm ổn, sang trọng đầy tinh tế. Cùng nhịp đập xu hướng đó, loạt mỹ nhân Hàn đình đám thời gian gần đây cũng đồng loạt diện lên tay những thiết kế nail mang sắc đỏ rượu, đỏ cherry đậm hay đỏ ánh tím, biến hóa từ kiểu sơn trơn tối giản đến đính đá, hiệu ứng mắt mèo hút mắt.

Rosé: Đỏ rượu burgundy trầm sâu

Ngay sau sự kiện ra mắt mùa thu của Apple, Rosé đã nhanh chóng gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh selfie cầm trên tay chiếc iPhone 18 Pro phiên bản màu đỏ burgundy mới toanh, đi kèm bộ móng đồng điệu hoàn hảo với sắc máy. Nữ thần tượng lựa chọn tông đỏ rượu trầm sâu kết hợp cùng dáng móng vuông bo góc. Sắc đỏ đậm đặc tự thân đã mang nét quyến rũ bí ẩn, khi đi cùng phom móng gọn gàng, không quá sắc nhọn lại càng tôn lên khí chất thanh lịch, dễ phối đồ và giúp bàn tay trông thon gọn hơn hẳn.

Rosé: Đỏ rượu đính đá viền chân móng

Không chỉ dừng lại ở kiểu sơn trơn, trong quá trình ghi hình cho MV ca khúc mới New Trick, giọng ca chính nhóm BLACKPINK còn thử sức với một tạo hình lộng lẫy hơn. Trên nền sơn đỏ rượu trầm ấm, phần viền chân móng hình trăng khuyết được điểm xuyết thêm những viên đá nhỏ lấp lánh. Sự kết hợp giữa lớp nền tối giản và chi tiết đá bắt sáng tinh xảo giúp đôi tay của Rosé trở nên nổi bật và cực kỳ ăn hình trước ống kính.

An Yujin: Đỏ rượu bóng mượt kết hợp dáng móng hạnh nhân

Thành viên nhóm IVE – An Yujin – cũng vừa nhập hội mỹ nhân mê mẩn nail đỏ rượu khi diện thiết kế sơn trơn phủ bóng trên dáng móng hạnh nhân. Chỉ cần một lớp màu đơn sắc nhưng có độ bóng mướt cao cũng đủ giúp tổng thể đôi tay trở nên sang chảnh và chỉn chu. Dáng móng hạnh nhân thuôn dài đi cùng gam đỏ rượu đậm đà đặc biệt ăn ý với những bộ trang phục tông đỏ hoặc tím đặc trưng của mùa lạnh, tạo nên sự liên kết màu sắc hài hòa từ quần áo xuống tận đầu ngón tay.

Kazuha: Đỏ tím nho trên dáng móng tròn ngắn

Kazuha (LE SSERAFIM) mang đến một gợi ý trẻ trung hơn khi lựa chọn sắc đỏ pha tím nho trên nền móng cắt ngắn, bo tròn tự nhiên. Phom móng gọn gàng kết hợp cùng tông màu trầm ấm tạo nên vẻ ngoài vừa dễ thương, gần gũi lại vẫn đậm không khí Thu Đông. Đây là kiểu làm móng cực kỳ lý tưởng cho những cô nàng yêu thích sự tiện lợi của móng ngắn nhưng vẫn muốn bắt trọn xu hướng màu sắc của năm.

Kazuha: Sơn thạch đỏ rượu dáng hạnh nhân

Ở một lần xuất hiện khác, nữ thần tượng người Nhật Bản tiếp tục biến tấu gam màu này với chất sơn có độ trong nhẹ tựa thạch trên dáng móng hạnh nhân. Hiệu ứng trong trẻo giúp sắc đỏ rượu rũ bỏ cảm giác nặng nề thường thấy, thay vào đó là nét nhẹ nhàng, thanh thoát và tinh tế hơn. Khi kết hợp cùng phom móng thuôn dài, thiết kế này còn tạo hiệu ứng thị giác giúp các ngón tay trông mảnh mai hơn, rất hợp với những ai thích vẻ trưởng thành của màu đỏ rượu nhưng lại e ngại các tông màu quá tối.

Hong Eunchae: Nail đỏ rượu dáng vuông cá tính

Em út nhóm LE SSERAFIM – Hong Eunchae – lại chọn cách thể hiện cá tính riêng với kiểu sơn đỏ rượu đơn sắc trên dáng móng vuông sắc nét. Đường cắt vuông vức mang lại cấu trúc rõ ràng, hiện đại, khi kết hợp cùng tông đỏ trầm sẽ tôn lên vẻ gọn gàng, dứt khoát và có chút thời thượng, phá cách. Với những cô nàng theo đuổi phong cách tối giản, công thức móng vuông phối sơn đỏ rượu chính là lựa chọn khởi đầu dễ áp dụng mà vẫn cực kỳ hút mắt.

Gợi ý mẫu nail đỏ rượu: Sơn trơn đơn sắc

Nếu ưu tiên sự tinh tế, bền dáng và không bao giờ lỗi mốt, nail đỏ rượu sơn trơn luôn là phương án an toàn nhất. Tùy theo phong cách cá nhân, bạn có thể linh hoạt chọn từ đỏ burgundy cổ điển, đỏ cherry đậm cho đến tím mận hay tím cà, sau đó phối cùng dáng móng hạnh nhân, vuông bo góc hoặc tròn ngắn. Để tăng thêm độ sang trọng cho đôi tay, hãy ưu tiên lớp sơn phủ có độ bóng mịn như men sứ giúp màu móng trông sâu và có chiều sâu hơn.

Gợi ý mẫu nail đỏ rượu: Hiệu ứng mắt mèo

Phủ thêm hiệu ứng mắt mèo lên nền đỏ rượu là cách tuyệt vời để tạo cảm giác chuyển động mềm mại và cuốn hút cho những gam màu tối. Ngoài ánh nhũ vàng hoặc bạc quen thuộc, bạn hoàn toàn có thể thử nghiệm các dải ánh sáng pha tím, hồng tím, nâu đỏ hay xanh tím để màu móng biến đổi linh hoạt theo từng góc ánh sáng. Bản thân sắc đỏ rượu đã mang đậm hơi thở Thu Đông, nay cộng hưởng thêm độ phản chiếu của mắt mèo lại càng trở nên huyền bí và kiêu kỳ.

Gợi ý mẫu nail đỏ rượu: Họa tiết chấm bi

Để làm dịu bớt nét trầm mặc của gam đỏ rượu và thêm vào chút tinh nghịch, họa tiết chấm bi là điểm nhấn đáng để thử nghiệm. Bạn có thể dùng sơn màu nude, trắng sữa hoặc nền trong suốt rồi điểm các chấm tròn đỏ rượu lên trên, hoặc đảo ngược bảng màu tùy sở thích. Việc sắp xếp các chấm tròn kích thước to nhỏ xen kẽ, hoặc chỉ tạo điểm nhấn ở một vài ngón tay sẽ giúp tổng thể giữ được nét thanh lịch, vừa mang hơi hướng cổ điển dễ thương lại vừa hợp rơ với trang phục mùa lạnh.

Gợi ý mẫu nail đỏ rượu: Vẽ đầu móng kiểu Pháp

Sơn đỏ rượu khi ứng dụng vào kiểu vẽ đầu móng Pháp (French nail) mang lại vẻ đẹp vô cùng thanh nhã, đặc biệt phát huy hiệu quả kéo dài ngón tay trên phom móng hạnh nhân hoặc móng vuông. Bạn chỉ cần giữ lớp nền màu nude tự nhiên hoặc trong suốt, sau đó viền một đường đỏ rượu mảnh mai nơi đầu móng, hoặc phối chồng nhiều sắc độ đỏ tím khác nhau để tăng chiều sâu. Kiểu thiết kế này đủ nhẹ nhàng cho sinh hoạt hằng ngày nhưng vẫn toát lên khí chất sang trọng chuẩn mùa Thu Đông.

Theo TVBS