Nếu vài năm trước có ai nói với tôi rằng một ngày nào đó tôi sẽ bỏ dầu gội và chuyển sang… bột mì để gội đầu, chắc chắn tôi sẽ cười xòa, cho rằng đó là chuyện viển vông. Nhưng rồi chính mái tóc ngày càng thưa, sợi tóc ngày càng mảnh và tình trạng rụng tóc đáng báo động đã khiến tôi phải tìm đủ mọi cách để cứu vãn.

Tôi vốn có mái tóc dày, nhưng khoảng ba năm trở lại đây, tình trạng rụng tóc ngày càng nặng. Mỗi lần gội xong, tóc rụng thành từng búi: trong chậu, trên khăn lau, và cả dưới sàn nhà. Nhìn lượng tóc rụng mỗi ngày, tôi thực sự hoảng hốt, luôn ám ảnh rằng chẳng bao lâu nữa mình sẽ hói.

Tôi đã thử nhiều loại dầu gội: từ các sản phẩm hóa mỹ phẩm đến thảo dược như lá trắc bách diệp, nhưng tình trạng chỉ cải thiện đôi chút rồi lại tái phát. Đỉnh điểm là tôi phải gội đầu mỗi ngày, bởi chỉ cần để cách một hôm, tóc đã bết dầu, da đầu ngứa ngáy khó chịu.

Trong một lần tình cờ, tôi xem được videochia sẻ về việc dùng bột mì kết hợp với giấm để gội đầu. Ban đầu tôi cũng hoài nghi, nhưng nghĩ "có bệnh thì vái tứ phương", tôi quyết định thử. Và thật bất ngờ, ngay lần đầu tiên, tôi cảm nhận được da đầu sạch thoáng một cách khác lạ.

Những ngày đầu: lo lắng và kiên nhẫn

Lần thử đầu tiên, tôi pha bột mì với giấm, thêm chút muối để "cố định chân tóc", hòa cùng nước ấm khoảng 40 độ. Tôi dội từng ca nước lên đầu, rồi ngâm cả mái tóc vào chậu. Sau 5 phút, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tuy nhiên, giai đoạn đầu không hề dễ chịu:

+ Da đầu vẫn tiết dầu, chỉ cách một ngày là tóc lại bết.

+ Có lúc xuất hiện cảm giác ngứa, nhất là sau tuần đầu.

+ Tóc không có mùi thơm dễ chịu như khi dùng dầu gội, thậm chí có chút mùi ngai ngái.

Nhưng tôi vẫn kiên trì. Tôi nghĩ rằng tóc và da đầu cũng cần thời gian "cai" hóa chất, để thích nghi với phương pháp tự nhiên.

Sau hơn một tháng, tôi bắt đầu nhận thấy sự khác biệt.

+ Lượng dầu tiết ra giảm đi rõ rệt.

+ Da đầu không còn ngứa, kể cả khi để tóc hai ngày không gội.

+ Tóc mềm hơn, mượt hơn, dễ chải.

Tôi cũng hình thành thêm một thói quen mới: sáng và tối đều cố gắng chải tóc, giúp kích thích tuần hoàn máu. Thú thật, trước đây tôi thường bỏ qua bước này.

Cách gội đầu với bột mì

+ Cách 1: Khuấy bột mì với nước lạnh, thêm giấm, rồi hòa với nước sôi để tạo nhiệt độ vừa phải.

+ Cách 2: Nấu bột mì thành dạng sền sệt, sau đó pha nguội và thêm giấm.

Hai cách không khác nhau nhiều, tôi chọn tùy theo điều kiện. Khi ở thành phố, bận rộn thì dùng cách 1 cho nhanh. Về quê, có thời gian hơn thì nấu bột mì theo cách 2.

Nhược điểm khi gội đầu bằng bột mì

Dù nhiều ưu điểm, gội đầu bằng bột mì cũng có những nhược điểm khiến tôi phải cân nhắc:

+ Không có mùi thơm: Nếu quen với hương hoa, hương thảo dược của dầu gội, bạn sẽ thấy hơi "thiếu thiếu". May mắn là mùi không quá khó chịu và bản thân mình cũng ít ngửi thấy.

+ Mất thời gian hơn: Chuẩn bị, hòa bột, ngâm tóc – tất cả đều lâu hơn hẳn việc bóp một ít dầu gội ra tay. Những ngày bận rộn, tôi vẫn thấy hơi bất tiện.

+ Không hợp với tất cả mọi người: Đây chỉ là trải nghiệm cá nhân. Cơ địa, loại tóc và tình trạng da đầu của mỗi người sẽ khác nhau.

Sau hai tháng: tôi có bỏ hẳn dầu gội không?

Đến nay, sau hơn hai tháng kiên trì, tôi có thể tự tin nói rằng: bột mì thực sự đã giúp tôi thoát khỏi cảnh ngày nào cũng phải gội đầu. Giờ đây tôi có thể thoải mái để hai ngày mới gội một lần mà tóc vẫn sạch, da đầu không ngứa.

Tóc của tôi chưa dày trở lại như xưa, nhưng tình trạng rụng tóc đã giảm đáng kể. Tôi không còn cảnh hoảng hốt nhìn từng búi tóc rơi rụng mỗi khi gội, lau, hay sấy nữa.

Vậy tôi có bỏ hẳn dầu gội không? Thú thật, tôi vẫn để một chai dầu gội trong phòng tắm. Những lúc cần gội nhanh, hoặc khi muốn mái tóc thơm tho cho một buổi gặp gỡ đặc biệt, tôi sẽ dùng. Nhưng trong sinh hoạt thường ngày, tôi đã dần thay thế bằng bột mì.

Nhìn lại, tôi thấy may mắn khi dám thử một phương pháp tưởng chừng "kỳ lạ". Việc gội đầu bằng bột mì không chỉ cải thiện tình trạng rụng tóc, mà còn khiến tôi nhận ra rằng đôi khi những giải pháp tự nhiên, đơn giản lại hiệu quả bất ngờ.

Nếu bạn cũng đang đối mặt với mái tóc bết dầu, rụng nhiều, hãy thử một lần. Biết đâu, giống như tôi, bạn sẽ thấy bột mì không chỉ để nấu ăn, mà còn có thể trở thành "bí quyết chăm tóc" giản dị mà hữu ích.