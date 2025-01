Khi xây dựng quy trình chăm sóc da, chị em không nhất thiết phải mua sắm những sản phẩm quá đắt tiền. Trên thị trường, có không ít sản phẩm bình dân chất lượng, mang đến hiệu quả cải thiện làn da tốt. Đặc biệt, khi được gợi ý bởi bác sĩ, chị em càng nên tham khảo để da khỏe đẹp hơn mà vẫn tiết kiệm. Sau đây là 5 món skincare bình dân rất tốt cho làn da, được bác sĩ khuyên dùng.

The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5 Hydrating Serum

Nếu bạn đang tìm kiếm một lọ serum hiệu quả, cấp ẩm sâu, không chứa những thành phần "thừa thãi", dễ gây kích ứng da thì sản phẩm nhà The Ordinary chính là gợi ý đáng tham khảo. Theo bác sĩ Karan Lal tại Arizona, Hoa Kỳ: "Đây là lựa chọn tuyệt vời, phù hợp với túi tiền của bạn". Cụ thể, "sản phẩm này dễ mua, có giá thành phải chăng, chứa hyaluronic acid đóng vai trò chủ chốt và đây chính là hoạt chất cấp ẩm hiệu quả nhất". Bác sĩ cho biết thêm rằng bí kíp giúp làn da được hưởng lợi tối ưu từ serum chính là bôi lên làn da ẩm, rồi thoa kem dưỡng sau đó.

Nơi mua: Damask

La Roche-Posay Mela B3 Serum

Bác sĩ Janiene Luke tại California, Hoa Kỳ gợi ý lọ serum xóa thâm của La Roche-Posay cho những ai đang muốn cải thiện làn da thêm tươi sáng, đều màu. "Lọ serum chứa thành phần độc quyền Melasyl giúp làm giảm sự sản sinh quá mức của melanin, đồng thời có cả niacinamide và những thành phần tẩy da chết khác để loại bỏ đốm nâu, tình trạng tăng sắc tố hay các khuyết điểm khác", bác sĩ giải thích. Lọ serum không gây bít tắc lỗ chân lông, thích hợp dùng vào buổi sáng lẫn tối. Bạn đừng chỉ bôi serum cho vùng da mặt, hãy thoa lên cả phần cổ để chống lão hóa toàn diện hơn.

Nơi mua: Watsons

CeraVe Skin Renewing Retinol Serum

Lọ serum chống lão hóa của CeraVe là sản phẩm rất hiệu quả nhưng không gây "đau ví". "Công thức của sản phẩm có retinol, hyaluronic acid, niacinamide và ceramide. Đây là những thành phần tuyệt vời dành cho làn da khô hoặc nhạy cảm", bác sĩ Janiene Luke cho biết. Công thức của lọ serum này có thể giải quyết được mọi thứ từ nếp nhăn, da khô tróc cho tới kém đều màu. Sản phẩm dịu nhẹ đối với làn da nhờ sự xuất hiện của các thành phần dưỡng ẩm, giúp củng cố hàng rào tự nhiên thêm khỏe mạnh.

Nơi mua: Shopee

Avene Vitamin Activ Cg Radiance Serum

Khi nói tới các sản phẩm chứa vitamin C, bạn không nhất thiết phải chọn những sản phẩm cao cấp, có giá thành đắt đỏ thì mới nhận được kết quả tốt. Bác sĩ Karan Lal gợi ý lọ serum đến từ Avene và cho biết đây là sản phẩm "tuyệt vời, có giá bình dân". Lọ serum này thích hợp với làn da nhạy cảm. "Lý do tôi thích lọ serum này là bởi bên cạnh vitamin C dạng ổn định, sản phẩm còn có bakuchiol và niacinamide. Đây là những thành phần rất hiệu quả trong việc làm sáng da".

Nơi mua: MF Paris

Bioderma Sébium H2O Micellar Water

Sản phẩm tẩy trang đóng vai trò quan trọng trong quy trình chăm sóc da. Món skincare này sẽ giúp da thoáng sạch để sẵn sàng hấp thu dưỡng chất từ những sản phẩm kế tiếp. Bác sĩ Janiene Luke gợi ý lọ nước tẩy trang từ Bioderma. "Sản phẩm này không có mùi hương, an toàn với những ai sở hữu làn da nhạy cảm. Lọ nước tẩy trang cũng không gây bít tắc lỗ chân lông và công thức của sản phẩm hướng tới làn da khô, hỗn hợp", bác sĩ Luke cho biết.

Nơi mua: Sammi

Ảnh: Sưu tầm