Bước cơ bản nhất để có được làn da sáng hồng rạng rỡ, không đốm nâu là bôi kem chống nắng mỗi ngày, không kể trời nắng hay mưa, mùa đông hay hè. Bên cạnh đó, chị em cũng nên bổ sung cho quy trình skincare sản phẩm làm sáng da. Như vậy, làn da của các nàng sẽ được cải thiện nhanh chóng hơn.

Giữa nhiều món skincare có tác dụng làm sáng da mà chị em có thể gặp trên thị trường, sau đây là 5 sản phẩm được bác sĩ khuyên dùng.

Paula's Choice C5 Super Boost Vitamin C Moisturizer

Bên cạnh khả năng cung cấp độ ẩm như nhiều lọ kem dưỡng khác, sản phẩm từ Paula's Choice còn mang tới hiệu quả làm sáng da: "Vitamin C - thành phần nổi bật trong lọ kem dưỡng nhà Paula's Choice là hoạt chất mang tới công dụng giảm thiểu tình trạng da kém đều màu", bác sĩ Ryan Turner tại New York. "Vitamin C có thể chống lại sự tấn công của gốc tự do gây ra bởi ánh nắng mặt trời và những yếu tố gây hại khác từ môi trường. Sản phẩm còn ngăn ngừa sự sản sinh melanin quá mức, từ đó giảm đốm nâu", bác sĩ Ryan Turner bổ sung thêm. Lọ kem dưỡng ẩm này có dạng gel mỏng nhẹ, phù hợp với mọi loại da.

Caudalie Vinoperfect Instant Brightening Moisturizer

Bác sĩ Alexandra Bowles tại Ohio, Hoa Kỳ gợi ý lọ kem dưỡng ẩm trên cho những ai sở hữu làn da khô, xuất hiện các khuyết điểm. "Sản phẩm này chứa niacinamide, đây là thành phần hữu ích trong việc giải quyết tình trạng tăng sắc tố da, đồng thời tạo vẻ tươi sáng cho tổng thể làn da". Bác sĩ cho biết thêm: "Nó cũng chứa một thành phần khá đặc biệt là viniferine được điều chế từ nhựa cây nho. Thành phần này được cho là hiệu quả hơn cả vitamin C - một chất chống oxy hóa đầy hiệu lực". Sản phẩm là kem dưỡng ban ngày nên bạn hãy dùng vào buổi sáng, sau khi thoa serum và lưu ý bôi cho cả vùng da mặt lẫn cổ.

Nơi mua: Beauty Box

Drunk Elephant Bouncy Brightfacial Mask

Bác sĩ Dylan Greeney tại Indiana, Hoa Kỳ chia sẻ rằng: "Tôi thích công thức không gây kích ứng, và giúp làm mịn da hiệu quả của sản phẩm". Hũ mặt nạ này được gợi ý sử dụng vào buổi tối mà không cần rửa. Lọ mặt nạ chứa một số thành phần tẩy da chết hiệu quả, chẳng hạn như azelaic acid và salicylic acid. Sản phẩm giúp loại bỏ những tế bào chết khiến da sần sùi, kém mịn màng, đồng thời xóa các đốm sẫm màu hiệu quả. Lọ mặt nạ sẽ giúp làn da hấp thu dưỡng chất từ các sản phẩm khác tốt hơn. Chăm chỉ bôi sản phẩm này mỗi ngày, bạn sẽ sớm có được làn da tươi sáng, ít khuyết điểm.

Nơi mua: Shopee

Vichy LiftActiv B3 Dark Spot Corrector

Bác sĩ Dylan Greeney cho biết rằng: "Sản phẩm này không gây kích ứng, không chứa hương liệu nhân tạo nên phù hợp với những ai sở hữu làn da nhạy cảm". Thành phần nổi bật của lọ serum là niacinamide có tác dụng giảm đốm nâu, thâm nám. Hiệu quả dưỡng da sáng mịn càng tăng thêm nhờ thành phần glycolic acid. Dù cải thiện làn da mạnh mẽ, lọ serum này vẫn rất nhẹ nhàng nhờ thành phần nước khoáng núi lửa giúp làm dịu, tăng sức đề kháng cho da.

Nơi mua: Vichy

Sunday Riley Good Genes All-In-One Lactic Acid Treatment

Lọ serum ban đêm đến từ Sunday Riley là sản phẩm yêu thích của bác sĩ Stephen Suah tại Washington, D.C. Sản phẩm chứa lactic acid mang đến công dụng tẩy tế bào chết, làm đều màu da nhưng vẫn dưỡng ẩm hiệu quả. Ngoài ra, chiết xuất cam thảo và củ sả sẽ giúp tăng hiệu quả nâng tông da tươi sáng, rạng rỡ. Lọ serum còn có chiết xuất lê gai đóng vai trò xoa dịu tình trạng da mẩn đỏ, nhạy cảm. Không chỉ mang tới công dụng làm sáng da, xóa khuyết điểm, lọ serum này còn góp phần thu nhỏ lỗ chân lông, là phẳng nếp nhăn.

Nơi mua: Nàng thơ beauty

Ảnh: Sưu tầm