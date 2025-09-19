"Tôi có phải người mẹ tồi tệ?": Tâm sự của bà mẹ kiệt quệ sau nhiều đêm thức ru con trai 7 tháng tuổi ngủ

Câu chuyện bắt đầu trên diễn đàn Reddit, nơi một người mẹ bày tỏ nỗi lòng về giấc ngủ của con trai 7 tháng tuổi. Cô cho biết, khác với con gái đầu lòng, bé trai thứ hai này gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi vào giấc ngủ. Nếu không được mẹ bế hoặc ôm ấp, bé sẽ khóc không ngừng. Người mẹ này chia sẻ thêm, việc thiếu ngủ khiến sức khỏe tinh thần của cô chưa bao giờ tệ đến thế.

Vì chồng thường xuyên đi làm ca đêm 4 buổi/tuần, người mẹ này phải một mình thức đêm chăm con. Cô cảm thấy kiệt sức và không thể chu toàn cho cả hai đứa con. Giải pháp duy nhất mà cô nghĩ đến là phương pháp CRY IT OUT, tức là để con tự dỗ mình ngủ. Cô băn khoăn: "Tôi có thể cho con ăn no, thay tã, đảm bảo nhiệt độ phòng thoải mái rồi cứ 15 phút lại kiểm tra con một lần cho đến khi bé tự ngủ. Một số người có thể đánh giá tôi nhưng tôi thực sự không biết phải làm gì khác".

Người mẹ này cũng lo lắng phương pháp này sẽ ảnh hưởng đến con trai về lâu dài. Cô nói: "Chúng tôi có một mối liên kết rất mạnh mẽ, tôi ghét nhìn con khóc". Tuy nhiên, tình trạng mất ngủ kéo dài khiến cô buộc phải tìm kiếm giải pháp.

Bài viết của cô nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ những người đã từng áp dụng phương pháp này. Một người bình luận: "Đôi khi để con bạn khóc để bạn có thể giữ gìn sức khỏe tinh thần là một quyết định thông minh. Có vẻ như bạn đã hoàn toàn kiệt sức. Giấc ngủ rất quan trọng đối với sự tồn tại của chúng ta đến nỗi nếu bạn không ngủ đủ, bạn có thể vô tình làm tổn thương chính mình hoặc gia đình mình".

Một người khác đồng tình: "Ở đây không có bất kỳ sự phán xét nào. Sức khỏe tinh thần của bạn cũng quan trọng như con trai bạn vậy, và bạn không thể rót nước từ một chiếc cốc rỗng". Những lời động viên này đã giúp người mẹ thêm tự tin để thử áp dụng phương pháp "cry it out".

Trong một cập nhật sau đó, người mẹ vui mừng thông báo rằng phương pháp đã có hiệu quả. Cô kể lại: "Tôi đặt con trai xuống và rất lo lắng. Bé khóc liên tục trong 5 phút, sau đó tôi quay lại, nói với con rằng tôi yêu con, vuốt ve má con rồi lại rời đi. 5 phút nữa trôi qua và bé lại khóc, nhưng không phải là khóc nức nở, chỉ là vài tiếng rên rỉ. Sau đó tôi quay lại thì thấy con đã ngủ say".

Cô chia sẻ thêm: "Chỉ mất 10 phút. Tôi đã dành hơn 3 tiếng mỗi đêm để ru con ngủ trong nhiều tháng mà không đạt được kết quả gì. Cảm ơn tất cả mọi người vì những lời bình luận tốt đẹp. Tôi là một người mẹ hạnh phúc ngay lúc này, với một cậu con trai nhỏ đang ngủ ngon lành".