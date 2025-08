Tóc Tiên và hành trình chạm đến "di sản sáng tạo" cùng thương hiệu lớn

Tóc Tiên “Visionary Journeys” và “Infinity”: hành trình thời trang và nghệ thuật đẳng cấp quốc tế!

Tóc Tiên và hành trình chạm đến "di sản sáng tạo" cùng Louis Vuitton

Vừa qua, Tóc Tiên gây chú ý khi là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được Louis Vuitton mời tham dự chuỗi hoạt động nghệ thuật – văn hóa – thời trang quy mô lớn mang tên "Visionary Journeys", diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Nakanoshima (Osaka, Nhật Bản) từ ngày 15-7 đến 17-9.

Song song đó, nữ ca sĩ còn có mặt tại không gian trưng bày đặc biệt Yayoi Kusama tại Espace Osaka – nơi khắc họa tinh thần "Infinity", một trong những triết lý nghệ thuật tiêu biểu gắn liền với Louis Vuitton.

Đây là chuỗi triển lãm nằm trong khuôn khổ hoạt động toàn cầu, đánh dấu lịch sử gần 2 thế kỷ không ngừng sáng tạo của nhà mốt Pháp.

"Đây là một cơ hội đặc biệt và rất hiếm hoi, và Tiên thực sự cảm thấy vinh dự khi có mặt tại đây với tư cách là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được mời.

Không biết tương lai có còn cơ hội nào như thế nữa hay không, nên mình đã chuẩn bị rất kỹ – từ trang phục mang đậm tinh thần Louis Vuitton, đến việc tìm hiểu trước nội dung triển lãm để có thể cảm và hiểu một cách trọn vẹn nhất" - Tóc Tiên chia sẻ.

Khác với các show diễn thời trang thường niên, chuỗi triển lãm lần này không hướng đến việc phô diễn xu hướng hay spotlight các gương mặt nổi bật. Thay vào đó, thương hiệu 185 tuổi đặt trọng tâm vào trải nghiệm văn hóa – nghệ thuật.

Các khách mời quốc tế đều là nghệ sĩ có dấu ấn cá nhân rõ nét, nhà sáng tạo độc lập đến từ nhiều quốc gia, góp phần kiến tạo không gian đối thoại đa chiều giữa truyền thống và hiện đại, giữa lịch sử và tương lai.

Tóc Tiên và Yayoi Kusama: Khám phá cảm xúc, nghệ thuật và tình yêu trong chuyến đi đặc biệt!

Với Tóc Tiên, đây không chỉ là một chuyến đi, mà còn là cơ hội để kết nối và lắng nghe những chất liệu văn hóa – nghệ thuật từ góc nhìn cá nhân.

Không dừng lại ở vai trò của một vị khách đặc biệt đến từ Việt Nam, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian để chiêm nghiệm những tác phẩm của nữ nghệ sĩ Yayoi Kusama - nơi nữ ca sĩ tìm thấy sự đồng cảm mạnh mẽ về cảm xúc và tinh thần sáng tạo: "Tiên có sự đồng cảm đặc biệt với những tác phẩm của cô Yayoi Kusama – có lẽ vì mình cũng là phụ nữ. Tinh thần tự do, tính nữ và thông điệp 'Everyday are pieces for love' (Mỗi ngày tôi đều có một tình yêu) khiến Tiên rất xúc động".

Tóc Tiên thừa nhận bản thân choáng ngợp trước hành trình từ giấc mơ nhỏ của một cậu bé 14 tuổi cho đến một đế chế sáng tạo mang tính toàn cầu: "Mỗi cột mốc trong cuộc sống đều có thể trở thành chất liệu để người nghệ sĩ tạo ra tác phẩm để đời.

Và hành trình sáng tạo không ngừng nghỉ của Louis Vuitton là nguồn cảm hứng rất lớn đối với Tiên, không chỉ với tư cách nghệ sĩ mà còn là một người luôn khao khát được làm mới chính mình".

Tinh thần đổi mới và nỗ lực vượt biên giới sáng tạo cũng được nữ ca sĩ duy trì xuyên suốt trong các hoạt động nghệ thuật gần đây. Chỉ trong nửa đầu năm 2025, Tóc Tiên đã ghi dấu với loạt dự án âm nhạc nổi bật, cho thấy rõ hình ảnh một nữ nghệ sĩ chuyên nghiệp và không ngừng khẳng định màu sắc cá nhân.

Tóc Tiên là cái tên nổi bật của showbiz Việt

Mở đầu năm 2025, Tóc Tiên ghi dấu ấn bằng cú bắt tay quốc tế cùng Riot Games, trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên thể hiện ca khúc chủ đề song ngữ Việt – Anh "Welcome to Noxus – Bite Marks" cho giải đấu League of Legends Championship Pacific.

Song song với các sản phẩm âm nhạc, nữ ca sĩ còn tích cực tham gia các sự kiện quốc tế – trong đó có sự kiện do Hennessy tổ chức tại Manila (Philippines), nơi cô sánh vai cùng nhiều gương mặt nổi bật trong khu vực như Kylie Verzosa hay Teeradon Supapunpinyo.