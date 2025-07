Tóc Tiên nhận được thư tay của Louis Vuitton, Ngân Collagen cũng vậy?

Sáng ngày 28/7, Tóc Tiên cập nhật hình ảnh mới thông báo khởi hành đến Osaka (Nhật Bản) để tham dự sự kiện kỷ niệm 170 năm thành lập thương hiệu theo lời mời của Louis Vuitton. Nữ ca sĩ diện trang phục tối giản với chân váy chữ A và crop-top tôn lên hình thể đáng ngưỡng mộ. Cô xuất hành cùng vali và túi là món quà của nhà mốt xa xỉ.

Tóc Tiên sẽ có mặt tại sự kiện quốc tế của Louis Vuitton giữa lúc dư luận nước nhà đang tích cực chú ý đến tình hình của cô và Touliver.

Trước đó vào tối 26/7, nữ ca sĩ đã đăng tải trên Instagram Story hình ảnh thiệp mời và quà tặng của hãng, đi kèm dòng caption: "When you manifest and the universe answers" (tạm dịch: Khi bạn cầu nguyện và vũ trụ trả lời).

Hình ảnh thư và quà của thương hiệu gửi tặng Tóc Tiên.

Qua tấm thiệp mời của Tóc Tiên, một câu chuyện thú vị đang được cư dân mạng tích cực đào lại chính là lời mời trông "sai sai" mà phú bà Ngân Collagen từng khoe được nhận từ Louis Vuitton Singapore. Cụ thể, cách đây không lâu Ngân Collagen đăng clip quay cận tấm thiệp viết tay của hãng cùng bánh kem màu xanh lá - được cho là quà tân gia của Louis Vuitton. Theo "phú bà Cần Thơ" thương hiệu Pháp có nhã ý mời cô đến dự sự kiện tại Singapore và đã nhiều lần liên hệ qua Zalo nhưng không nhận được phản hồi.

Ngân Collagen bị réo tên vì màn"phông bạt" mới.

Tuy nhiên, khi xem qua bức thư tay mà Ngân Collagen chia sẻ, netizen không khỏi cảm thấy hoang mang, bởi, từ nội dung đến hình thức thiếu chỉn chu của tấm thiệp này đều khác xa với phiên bản mà Tóc Tiên hay bất cứ lời mời nào mà Louis Vuitton cũng như các thương hiệu thời trang quốc tế khác gửi đến khách mời của họ.

Cận cảnh bức thư tay theo Ngân Collagen là của Louis Vuitton Singapore gửi đến.

- Sợ chị không hiểu tiếng Anh nên viết tiếng Việt luôn.

- Đã thư tay còn không được thẳng hàng nữa.

- Louis Vuitton mà thấy chắc cười lắm.

Netizen xôn xao chia sẻ quan điểm khi chủ đề này bất ngờ được đào lên cùng với tin tức của Tóc Tiên.

Cách đây ít lâu, sau loạt drama với DJ Ngân 98 cùng vấn đề liên quan đến việc mua bán sản phẩm thuốc giảm cân, cái tên Ngân Collagen nhận được nhiều sự quan tâm. Nổi tiếng với cuộc sống xa hoa trong lâu đài 500 tỷ và gia tài đồ hiệu đếm không xuể, tuy nhiên, khi các "thánh soi" vào cuộc, những xa xỉ phẩm này được cho rằng đều là hàng nhái. Những chiếc túi hiệu giá trăm triệu tới tiền tỷ của nữ doanh nhân bị chỉ rõ các điểm không hợp lý, khác xa so với bản gốc. Thậm chí, một bộ pijama mặc nhà của Ngân Collagen còn lộ rõ sự "phông bạt" khi tên thương hiệu Dior bị viết sai, hay chiếc váy có họa tiết màu xanh lục thực chất chưa từng nằm trong bản màu gốc của Dolce & Gabbana.

Kho hàng hiệu làm nên hình ảnh nữ đại gia Ngân Collagen.