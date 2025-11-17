Tóc Tiên gọi MIN bằng "chị", cả cõi mạng đơ người

Trong một bài đăng mới của MIN trên Threads, Tóc Tiên bất ngờ vào để lại bình luận xưng em và gọi MIN là chị. Một câu đơn giản mà làm cả cõi mạng đứng hình... Đơn giản bởi vì dân tình mặc định hai nữ ca sĩ phải ngang tuổi hoặc thậm chí Tóc Tiên còn nhỉnh hơn chút. Nhiều fan còn đùa rằng nếu không có năm sinh ghi rõ, chẳng ai nghĩ MIN lại lớn tuổi hơn Tóc Tiên.

Và từ đây, câu chuyện tuổi thật của MIN lại một lần nữa gây choáng. Nữ ca sĩ sinh năm 1988 và năm nay đã 37 tuổi nhưng ngoại hình của cô thì hoàn toàn khiến người ta lầm tưởng chỉ tầm 25+. Gương mặt trẻ lâu, làn da mịn và vibe lúc nào cũng tươi sáng khiến nhiều người không thể tin cô thuộc lứa U40.

Không chỉ nhờ nhan sắc trẻ trung, MIN còn sở hữu phong cách thời trang hack tuổi cực khéo. Style hiện đại, màu sắc thông minh, cách phối đồ linh hoạt và tinh thần lúc nào cũng sành điệu giúp cô giữ vững vẻ trẻ trung bền vững qua từng bức ảnh. Nhìn cách MIN ăn mặc, nhiều chị em U40 xem như một cuốn cẩm nang sống động về cách trẻ hóa mà không cần cố tỏ ra non nớt hay gượng ép.

Một combo đơn giản nhưng trẻ trung đến mức hack tuổi hoàn hảo mà chị em có thể tham khảo MIN đó là hoodie oversized phối cùng quần short jeans. Hoodie rộng mang lại cảm giác năng động, quần short khoe chân thon, tổng thể vừa thoải mái vừa tinh nghịch, đúng kiểu nữ sinh nhưng vẫn giữ được thần thái rạng rỡ khiến ai nhìn cũng khó tin cô đã U40.

MIN từng gây sốc visual khi diện set áo sơ mi kết hợp chân váy mini cùng áo khoác da màu nâu trendy. Bộ đồ vừa nữ tính, vừa sành điệu, chân váy mini giúp tôn đôi chân thon, áo da tạo điểm nhấn hiện đại, tổng thể mang vibe hack tuổi chuẩn “gái trẻ” nhưng vẫn rất thời thượng. Đây là kiểu outfit lý tưởng cho những chị em muốn vừa trẻ trung vừa giữ nét thanh lịch mà không bị gượng gạo.

MIN cũng rất chịu khó cập nhật xu hướng, cô nàng từng gây ấn tượng tại sân bay với tạo hình vô cùng thanh lịch và sang trọng trong set vest ton-sur-ton, được nhấn nhá khéo léo bằng chiếc băng đô tinh tế. Tổng thể outfit vừa có điểm nhấn thú vị, không hề nhàm chán, lại vẫn giữ được sự trang trọng cần thiết cho những dịp yêu cầu phong cách chỉn chu.

Dường như mini skirt là “vật bất ly thân” của cô nàng sinh năm 1988 khi MIN thường xuyên biến tấu cùng kiểu váy này để tạo ra những set đồ thú vị. Lần này, cô chọn kết hợp cùng chiếc top tay lệch độc đáo, điểm xuyết tất ống mang vibe nữ sinh Nhật Bản. Dù tổng thể có nhiều chi tiết, outfit vẫn rất hài hòa, không hề rối mắt, tạo cảm giác trẻ trung và cực hợp mắt người nhìn.

Một item basic nhưng MIN cực kỳ yêu thích là quần ống rộng. Những chiếc quần này không chỉ xuất hiện dày đặc trong tủ đồ của cô mà còn được mix cực khéo, giúp tôn dáng và hack tuổi hiệu quả. Chỉ cần phối cùng một chiếc áo đơn giản, MIN đã tạo ra set đồ vừa trẻ trung, năng động, vừa kéo dài đôi chân, mang lại tổng thể thanh thoát và tràn đầy năng lượng.

