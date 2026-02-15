Tóc đẹp suốt Tết: Cách chăm sóc để giữ nếp và màu tóc lâu phai

Dịp Tết là khoảng thời gian ai cũng muốn "lột xác" với một kiểu tóc mới: uốn xoăn bồng bềnh, duỗi thẳng mượt mà hay nhuộm màu trendy cho tươi tắn hơn. Thế nhưng, niềm vui làm tóc thường đi kèm nỗi lo quen thuộc: tóc nhanh xơ, nhanh phai màu, mất nếp chỉ sau vài lần gội. Thực tế, để giữ kiểu tóc và màu tóc bền đẹp suốt những ngày Tết (và lâu hơn nữa), bạn không cần chăm sóc quá cầu kỳ, chỉ cần làm đúng những bước cơ bản nhưng quan trọng dưới đây.

1. Dùng dầu gội chuyên dụng cho kiểu tóc

Sau khi làm tóc, việc đầu tiên bạn cần quan tâm chính là dầu gội. Mỗi kiểu tóc - uốn, duỗi hay nhuộm Tóc đẹp đón Tết: Cách chăm sóc để giữ nếp và màu tóc lâu phai đều có cấu trúc tóc khác nhau và cần loại sản phẩm phù hợp. Tóc nhuộm nên dùng dầu gội dành riêng cho tóc nhuộm để hạn chế phai màu, giữ sắc tóc tươi và đều lâu hơn. Tóc uốn hoặc tóc đã qua xử lý hóa chất cần dầu gội có độ làm sạch dịu nhẹ, ít sulfate để không làm tóc khô xơ. Một sai lầm phổ biến là nghĩ rằng dầu gội nào cũng giống nhau. Thực tế, dầu gội không phù hợp có thể khiến màu tóc trôi nhanh hơn, nếp uốn lỏng dần và tóc mất đi độ bóng chỉ sau 1-2 tuần. Ngoài ra, bạn cũng nên gội đầu với nước mát hoặc nước ấm nhẹ, tránh nước quá nóng vì nhiệt độ cao sẽ làm biểu bì tóc mở ra, khiến tóc dễ khô và phai màu.

2. Hạn chế sấy tóc, tạo kiểu với nhiệt độ cao

Nhiệt là "kẻ thù" số một của tóc đã làm hóa chất. Việc sấy tóc ở nhiệt độ quá cao hoặc thường xuyên dùng máy uốn, máy ép sẽ khiến tóc nhanh mất độ ẩm, trở nên xơ rối và dễ gãy. Nếu có thể, bạn nên để tóc khô tự nhiên khoảng 70-80% rồi mới sấy nhẹ để tạo form. Trong trường hợp bắt buộc phải tạo kiểu, hãy luôn sử dụng xịt hoặc kem bảo vệ tóc trước nhiệt. Những sản phẩm này tạo một lớp màng mỏng giúp giảm tác động trực tiếp của nhiệt lên sợi tóc, từ đó giữ được độ mềm và màu tóc lâu hơn. Vào dịp Tết, khi phải đi chơi nhiều ngày liên tục, việc "cho tóc nghỉ ngơi" xen kẽ những ngày không dùng nhiệt sẽ giúp mái tóc phục hồi tốt hơn.

3. Dùng dầu dưỡng để bổ sung dưỡng chất

Sau mỗi lần gội, tóc thường mất đi một phần độ ẩm tự nhiên. Với tóc uốn, duỗi hay nhuộm, tình trạng này càng rõ rệt hơn. Dầu dưỡng tóc chính là bước "cứu cánh" giúp bổ sung dưỡng chất, làm tóc mềm mượt và hạn chế chẻ ngọn. Bạn chỉ cần lấy một lượng nhỏ dầu dưỡng, xoa đều ra tay rồi vuốt nhẹ lên phần thân và ngọn tóc khi tóc còn hơi ẩm. Tránh bôi trực tiếp lên da đầu để không gây bết. Dùng dầu dưỡng đều đặn không chỉ giúp tóc trông bóng khỏe hơn mà còn giữ nếp uốn rõ ràng, tóc thẳng vào form và màu tóc nhìn tươi sáng hơn.

4. Kẹp để giữ nếp tóc đúng cách

Với tóc uốn hoặc tóc cần giữ form, việc kẹp tóc đúng cách khi ở nhà hoặc lúc ngủ đóng vai trò rất quan trọng. Bạn có thể dùng kẹp càng cua lớn để cố định tóc gọn gàng, tránh việc tóc bị đè ép, gãy nếp khi nằm. Đối với tóc xoăn, có thể cuốn lỏng từng lọn rồi kẹp nhẹ để giữ độ cong tự nhiên. Ngoài ra, bạn nên ưu tiên các loại kẹp trơn, không có cạnh sắc để hạn chế làm gãy tóc. Khi ngủ, sử dụng vỏ gối lụa hoặc satin cũng là một mẹo nhỏ nhưng hiệu quả, giúp giảm ma sát, hạn chế rối và xơ tóc, đặc biệt hữu ích trong những ngày Tết phải tạo kiểu liên tục.

5. Bảo vệ tóc khỏi ánh nắng

Không chỉ làn da, mái tóc cũng chịu ảnh hưởng lớn từ ánh nắng mặt trời. Tia UV có thể làm tóc khô xơ, phai màu nhanh và mất độ bóng. Trong những ngày Tết đi chơi, du xuân hay chụp ảnh ngoài trời, bạn nên đội mũ, che ô hoặc sử dụng xịt chống nắng dành riêng cho tóc. Những sản phẩm chống nắng cho tóc giúp tạo lớp bảo vệ trước tia UV, đồng thời giữ màu tóc bền hơn, đặc biệt là các màu nhuộm sáng hoặc tông nâu, đỏ, khói. Đây là bước nhiều người thường bỏ qua nhưng lại rất cần thiết nếu bạn muốn mái tóc luôn đẹp suốt mùa Tết.

Dưới đây là 1 số sản phẩm dành riêng cho tóc nhuộm, tóc uốn mà bạn có thể tham khảo ngay:

Dầu gội giữ màu tóc nhuộm và giúp tóc bóng mượt Yves Rocher Shine Protective Shampoo

Nơi mua: Yves Rocher

Ủ tóc phục hồi hư tổn Moroccanoil Ultra Light Moisturizing Hair Mask ® Weightless Hydrating Mask

Nơi mua: Moroccanoil

Mặt Nạ Ủ Tóc Chuyên Sâu PANTENE Miracles Phục Hồi Liên Kết Tóc

Nơi mua: PANTENE

Nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi 140ml giảm rụng tóc The Cocoon Vietnam

Nơi mua: Cocoon

Tinh dầu dưỡng giúp tóc bóng mượt & giảm chẻ ngọn - Kérastase Elixir Ultime Oil

Nơi mua: Kérastase

Tóm lại, để giữ kiểu tóc và màu tóc bền đẹp sau khi làm tóc đón Tết, bạn không cần quá nhiều sản phẩm hay quy trình phức tạp. Chỉ cần chọn đúng dầu gội, hạn chế nhiệt, dưỡng tóc đều đặn, giữ nếp đúng cách và bảo vệ tóc khỏi ánh nắng, mái tóc của bạn sẽ luôn vào form, mềm mượt và rạng rỡ trong suốt những ngày đầu năm. Một mái tóc đẹp không chỉ giúp bạn tự tin hơn mà còn góp phần mang đến diện mạo tươi mới, tràn đầy năng lượng cho năm mới sắp tới.