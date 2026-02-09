4 cách tạo kiểu cho tóc không cần dùng nhiệt, không lo hại tóc

Trong thời đại mà mái tóc thường xuyên phải "chịu trận" vì máy uốn, máy duỗi, máy sấy nhiệt cao, việc tìm ra những cách tạo kiểu không cần dùng nhiệt ngày càng được nhiều chị em quan tâm. Tóc đẹp thì ai cũng muốn, nhưng tóc khỏe, ít gãy rụng và không khô xơ mới là điều quan trọng về lâu dài. Tin vui là bạn hoàn toàn có thể tạo kiểu xinh xắn, gọn gàng, thậm chí bồng bềnh tự nhiên mà không cần đến nhiệt. Chỉ với vài mẹo đơn giản dưới đây, mái tóc của bạn vẫn vào nếp đẹp mà không lo hư tổn.

1. Tết tóc qua đêm - cách tạo sóng tự nhiên đơn giản nhất

Tết tóc qua đêm có lẽ là phương pháp tạo kiểu không nhiệt quen thuộc nhất, nhưng lại chưa bao giờ lỗi thời. Cách làm cực kỳ đơn giản: sau khi gội đầu, đợi tóc khô khoảng 70-80%, bạn chia tóc thành 2-4 lọn rồi tết lại trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau chỉ cần tháo ra, dùng tay tơi nhẹ là đã có mái tóc gợn sóng tự nhiên, mềm mại. Nếu muốn sóng to và nhẹ, hãy tết lỏng và chia ít lọn. Ngược lại, nếu thích sóng nhỏ, rõ nếp hơn, bạn có thể tết nhiều lọn nhỏ.

Ưu điểm lớn nhất của cách này là tóc vào nếp rất tự nhiên, không bị khô xơ như khi dùng máy uốn, lại tiết kiệm thời gian vì "ngủ dậy là có tóc đẹp". Sáng hôm sau, bạn đừng quên dùng thêm 1 chút xịt giữ kiểu tóc để nếp tóc bền đẹp suốt cả ngày.

Xịt giữ nếp tạo kiểu dưỡng tóc 3in1 MACALAND 100ml lưu hương nước hoa, không khô cứng tóc

Nơi mua: MACALAND

2. Dùng thanh uốn tóc không nhiệt - xoăn đẹp mà không sợ cháy tóc

Thanh uốn tóc không nhiệt đang trở thành "chân ái" của nhiều cô nàng yêu tóc xoăn nhưng sợ hư tổn. Loại thanh này thường làm từ vải mềm hoặc mút, giúp cố định lọn tóc mà không gây gãy rụng. Bạn chỉ cần đặt thanh uốn lên đỉnh đầu, chia tóc thành hai bên rồi quấn từng lọn quanh thanh, cố định lại và để qua đêm hoặc vài tiếng. Khi tháo ra, tóc sẽ vào sóng đều, bồng bềnh và giữ nếp khá lâu. So với máy uốn, sóng tóc từ thanh uốn không nhiệt mềm mại hơn, không bị cứng hay khô ngọn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn thay đổi kiểu tóc thường xuyên nhưng vẫn ưu tiên nuôi dưỡng tóc khỏe.

Nơi mua: Thanh Uốn Tóc Không Nhiệt Gợn Sóng Vải Nhung MỊN MÀNG VIỆT NAM

3. Dùng lô tạo xoăn bồng bềnh, hack độ dày cho tóc

Nếu bạn có mái tóc mỏng, dễ bết và thiếu độ phồng, lô cuốn tóc chính là "vị cứu tinh". Lô cuốn không chỉ giúp tạo xoăn nhẹ mà còn nâng chân tóc hiệu quả, khiến mái tóc trông dày và bồng bềnh hơn hẳn. Bạn có thể cuốn lô khi tóc còn hơi ẩm hoặc cuốn trước khi trang điểm, sau đó tháo ra là tóc đã vào nếp. Đặc biệt, cuốn lô phần mái và đỉnh đầu sẽ giúp gương mặt trông gọn gàng, tươi tắn hơn mà không cần sấy phồng bằng nhiệt. Ưu điểm của lô cuốn là dễ sử dụng, giá thành rẻ và phù hợp với nhiều độ dài tóc khác nhau, từ tóc ngắn, tóc ngang vai đến tóc dài.

4. Búi tóc - gọn gàng, thanh lịch mà còn tạo sóng nhẹ

Búi tóc không chỉ là kiểu tóc tiện lợi cho những ngày bận rộn mà còn có thể giúp bạn tạo sóng tóc nhẹ nhàng nếu áp dụng đúng cách. Sau khi tóc hơi khô, bạn xoắn tóc thành búi lỏng rồi cố định bằng dây buộc hoặc kẹp càng cua. Sau vài tiếng, khi tháo búi ra, tóc sẽ có độ phồng và gợn sóng nhẹ, rất phù hợp với phong cách tự nhiên, nữ tính.

Ngoài ra, búi tóc còn giúp hạn chế tình trạng tóc rối, gãy do cọ xát nhiều, đặc biệt là khi ngủ. Đây là kiểu tạo dáng "2 trong 1": vừa gọn gàng khi buộc, vừa có sóng nhẹ khi thả. Bạn cũng đừng quên dùng xịt giữ nếp tóc để nếp tóc xoăn bền đẹp suốt cả ngày.

Nơi mua: Bọt xịt phồng và giữ nếp tóc 18 tiếng BareSoul Cloud Styling Hair Foam

Tạo kiểu tóc đẹp không nhất thiết phải đánh đổi bằng mái tóc khô xơ, chẻ ngọn hay gãy rụng. Chỉ cần thay đổi thói quen và áp dụng những cách tạo kiểu không dùng nhiệt như tết tóc, dùng thanh uốn, lô cuốn hay búi tóc, bạn vẫn có thể sở hữu mái tóc vào nếp tự nhiên, mềm mượt và khỏe mạnh lâu dài. Đôi khi, tóc đẹp nhất chính là mái tóc được chăm sóc nhẹ nhàng và đúng cách mỗi ngày.