Dưới đây là 8 gợi ý tóc ngắn năm 2027, gồm những kiểu dễ chăm sóc, có thể điều chỉnh để gương mặt trông hài hòa hơn và cả những lựa chọn tóc ngang vai dễ làm quen. Nếu muốn cắt ngắn nhưng chưa biết kiểu nào hợp với mình, bạn có thể tham khảo trước khi đến salon.

Xu hướng tóc ngắn năm 2027 có gì đáng chú ý?

Tóc ngắn năm 2027 có thể chia thành hai hướng chính: tóc bob gọn gàng, nhấn vào đường nét và tóc ngắn đến ngang vai được tạo độ nhẹ bằng cách tỉa tầng, uốn cong tự nhiên. Phần tóc ôm quanh mặt, độ phồng ở phía sau đầu và đường nét ở đuôi tóc là những chi tiết giúp kiểu tóc trông có chủ ý hơn.

Nếu chưa muốn thử kiểu quá cá tính, bạn có thể cân nhắc tóc layer mềm mại kiểu Hàn, bob tròn kiểu Nhật hoặc tóc ngắn vừa chạm vai.

1. Tóc ngắn layer kiểu Hàn

Hợp với: Mặt tròn, mặt vuông, mặt kim cương.

Tóc ngắn Hàn Quốc được yêu thích nhờ những lớp tóc mỏng, tạo cảm giác bồng nhẹ. Khác với kiểu bob dày và nặng, tóc layer có các lớp dài ngắn đan xen ở đỉnh đầu, sau gáy và hai bên má, giúp tổng thể trông thoáng hơn.

Phần tóc con ôm hai bên mặt có thể làm mềm đường gò má và xương hàm. Bạn có thể kết hợp với mái bay hoặc mái rẽ chữ S để kiểu tóc thêm tự nhiên. Đuôi tóc hơi vểnh cũng không làm mất đi vẻ chỉn chu mà còn tạo cảm giác phóng khoáng.

Với tóc mảnh, hãy chú ý tạo độ phồng ở đỉnh đầu. Người có mái tóc dày nên nhờ thợ điều chỉnh lượng tóc bên trong để các lớp layer không bị xù hoặc mất nếp.

2. Tóc bob tròn kiểu Nhật

Hợp với: Mặt dài, mặt kim cương, mặt tam giác ngược.

Nếu lo phần sau đầu bị xẹp khi cắt ngắn, bạn có thể tham khảo kiểu bob tròn Nhật Bản. Điểm nhấn nằm ở độ cong mềm mại phía sau đầu, được tạo bằng cách xếp lớp tóc bên trong để đầu trông đầy đặn hơn khi nhìn từ phía sau hoặc góc nghiêng.

Đuôi tóc thường dài đến gần cằm, có thể uốn cụp nhẹ hoặc ôm vào hai bên má. Kiểu tóc đơn giản này mang lại vẻ trong trẻo, nữ tính. Người có tóc mảnh hoặc dáng đầu hơi phẳng có thể đề nghị thợ làm phồng phần sau đầu. Phần mái thưa hoặc mái rẽ ngôi nên được điều chỉnh theo đường nét gương mặt.

3. Tóc ngắn trên tai khoảng 3 cm

Hợp với: Mặt trái xoan, mặt tam giác ngược, mặt trái tim.

Muốn thay đổi rõ rệt, bạn có thể thử kiểu tóc có phần đuôi nằm dưới dái tai khoảng 3 cm. Độ dài này để lộ một phần cổ, tạo cảm giác gọn gàng và thoáng mát.

Kiểu tóc không cần tỉa quá nhiều tầng. Tóc duỗi tự nhiên, mái lệch hoặc mái thưa đều có thể tạo nên phong cách riêng. Phiên bản Hàn có thể giữ lại vài lọn tóc dài ôm hai bên má để đường nét mềm hơn; phiên bản Nhật thường có phần đuôi tròn và mái nhẹ, tạo vẻ dễ thương.

Vì tóc ngắn trên tai để lộ rõ phần cằm và cổ, bạn nên trao đổi với thợ về độ dài phù hợp trước khi cắt.

4. Tóc bob uốn chữ C kiểu Hàn

Hợp với: Mặt tròn, mặt vuông, mặt dài.

Nếu muốn cắt tóc ngắn nhưng không muốn mất nhiều thời gian tạo kiểu mỗi ngày, bob uốn chữ C là một lựa chọn dễ ứng dụng. Tóc thường dài đến cằm hoặc gần xương hàm, phần đuôi cong nhẹ vào trong và ôm theo đường nét khuôn mặt.

Điểm quan trọng là độ cong tự nhiên ở đuôi tóc; không nhất thiết phải tạo lọn rõ. Kiểu tóc có thể kết hợp với mái giữa, mái lệch hoặc mái bay. Khi cắt, bạn có thể đề nghị thợ tạo độ dài hai bên phù hợp với gương mặt và giữ phần đuôi có độ cong vừa phải để dễ chăm sóc tại nhà.

5. Tóc ngắn ngang vai kiểu Nhật

Hợp với: Mặt tròn, mặt vuông, mặt dài, mặt trái xoan.

Nếu chưa quen với việc cắt tóc trên tai, hãy bắt đầu bằng kiểu tóc ngắn ngang vai. Độ dài này vẫn có sự nhẹ nhàng của tóc ngắn nhưng không tạo cảm giác thay đổi quá đột ngột.

Bạn có thể chọn cách tỉa tầng thấp hoặc tỉa nhẹ như lông vũ để đuôi tóc rơi tự nhiên. Tóc duỗi thẳng đem lại vẻ gọn gàng; phần đuôi uốn vểnh nhẹ hoặc uốn sóng lớn sẽ tạo cảm giác mềm mại hơn. Kiểu tóc này cũng đủ dài để buộc đuôi ngựa thấp hoặc buộc nửa đầu, phù hợp với người lần đầu thử tóc ngắn.

6. Tóc ngắn Hush Cut

Hợp với: Mặt tròn, mặt vuông, mặt kim cương.

Hush Cut có nhiều lớp tóc đặc trưng của kiểu cắt Hàn, nhưng đường nét mềm mại hơn tóc mullet truyền thống. Phần đỉnh đầu và quanh mặt được tỉa thành những lọn ngắn hơn, trong khi đuôi tóc có độ dài đan xen, tạo cảm giác nhẹ và hơi vểnh.

Với phiên bản tóc ngắn, độ dài có thể nằm giữa cằm và vai. Mái bay hoặc vài lọn tóc ôm mặt giúp các tầng tóc nối tiếp nhau tự nhiên. Nhìn từ bên cạnh, phần đuôi có thể tạo hiệu ứng tơi nhẹ như lông vũ, phù hợp với người muốn làm mới mái tóc dày và nặng.

7. Tóc bob uốn gợn kiểu Pháp

Hợp với: Mặt vuông, mặt dài, mặt kim cương.

So với kiểu bob thẳng, bob uốn gợn kiểu Pháp mang lại vẻ tự nhiên, có chút phóng khoáng. Tóc dài từ dưới tai đến cằm, kết hợp với những lọn sóng không quá đồng đều và phần đuôi tóc mềm mại.

Mái Pháp hoặc mái bay có thể giúp đường nét quanh mặt trông dịu hơn. Kiểu tóc này không đòi hỏi các lọn phải được uốn đều tăm tắp; một chút rối tự nhiên lại làm tăng vẻ lãng mạn. Tóc mảnh có thể uốn để tạo độ phồng, còn tóc dày nên được giảm bớt lượng tóc bên trong để tránh tổng thể bị phồng quá mức.

8. Tóc ngắn ngang vai uốn vểnh

Hợp với: Mặt dài, mặt vuông, mặt trái xoan.

Tóc ngắn năm 2027 không chỉ có kiểu đuôi cụp. Với tóc ngang vai uốn vểnh, phần đuôi được tạo độ cong hướng ra ngoài, đem lại vẻ trẻ trung và có chút cá tính. So với bob uốn cụp truyền thống, đường nét vểnh giúp mái tóc trông linh hoạt hơn.

Nếu không muốn ngày nào cũng dùng máy tạo kiểu, bạn có thể nhờ thợ điều chỉnh tầng tóc theo hướng mọc tự nhiên hoặc uốn nhẹ phần đuôi. Kiểu tóc này có thể kết hợp với mái giữa, mái lệch hoặc mái thưa; mỗi góc nhìn sẽ tạo nên một nét khác nhau.

Cách chọn tóc ngắn theo dáng mặt và chất tóc

+ Mặt tròn: Có thể chọn tóc layer Hàn hoặc bob uốn chữ C rẽ ngôi lệch. Những lọn tóc dài ôm mặt giúp tạo cảm giác đường nét thanh thoát hơn.

+ Mặt vuông: Bob gợn sóng kiểu Pháp hoặc Hush Cut giúp đường nét quanh mặt trông mềm mại.

+ Mặt dài: Bob tròn kiểu Nhật hoặc tóc ngắn trên tai kết hợp mái có thể giúp tổng thể cân đối hơn.

+ Tóc mảnh, ít: Bob tròn kiểu Nhật và tóc ngang vai tỉa ít tầng giúp giữ độ dày cho phần đuôi. Nên chú ý tạo độ phồng ở đỉnh đầu và sau gáy. T

+ Tóc sợi to, dày: Tóc layer Hàn hoặc Hush Cut có thể giúp giảm cảm giác nặng nề. Thợ làm tóc có thể điều chỉnh lượng tóc bên trong và tỉa phần quanh mặt.