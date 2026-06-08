Tình trạng sức khỏe của bé gái bị bạn "được cho là trẻ tự kỷ" đẩy ngã từ cầu trượt cao 1,5m

Liên quan đến vụ việc bé gái bị đẩy ngã từ độ cao khoảng 1,5m tại khu vực cầu trượt trong khuôn viên chung cư, gia đình nạn nhân cho biết hiện cháu vẫn đang được theo dõi sát sao tại bệnh viện.

Theo thông tin cập nhật, kết quả chẩn đoán ban đầu xác định bé bị nứt xương hốc mắt, tụ máu vùng đầu , có dấu hiệu đau đầu và choáng sau tai nạn.

Gia đình bé chia sẻ rằng các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi để loại trừ nguy cơ biến chứng thần kinh, đồng thời đánh giá khả năng ảnh hưởng lâu dài đến thị lực và sức khỏe tổng thể của cháu.

Gia đình trước đó đã chia sẻ, thời điểm xảy ra sự việc, bé gái đang chơi bình thường thì bất ngờ bị một bé khác từ phía sau xô mạnh, khiến cháu rơi thẳng xuống nền đất cứng.

Bé gây ra vụ việc được cho là trẻ tự kỷ , tuy nhiên theo phản ánh của gia đình nạn nhân, phụ huynh của bé này đã không có mặt ngay tại khu vui chơi để kịp thời kiểm soát hành vi của con .

Sau sự việc, gia đình nạn nhân cho biết vẫn chưa nhận được sự thăm hỏi hay trao đổi rõ ràng từ phía phụ huynh bé gây ra tai nạn. Điều này khiến gia đình không khỏi bức xúc, đồng thời lo lắng cho tâm lý và quá trình hồi phục của con.

Vụ việc tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, đặt ra nhiều tranh luận xoay quanh trách nhiệm giám sát trẻ em tại các khu vui chơi chung cư , đặc biệt với những trường hợp trẻ có nhu cầu chăm sóc và theo dõi đặc biệt.

Nhiều ý kiến cho rằng, dù vô tình hay không, người lớn vẫn cần chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ và cho cộng đồng xung quanh.

Hiện gia đình bé gái mong muốn các bên liên quan có trách nhiệm làm rõ sự việc, đồng thời hy vọng đây sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh để những tai nạn tương tự không tiếp tục xảy ra.