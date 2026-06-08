Ngày 6/6, nữ diễn viên nổi tiếng Thang Duy cùng chồng là đạo diễn người Hàn Quốc Kim Tae Yong xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh. Hình ảnh nữ diễn viên với bụng bầu lớn nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

Nhiều nguồn tin cho rằng Thang Duy đang lên đường tới Hong Kong (Trung Quốc) để chuẩn bị sinh em bé thứ hai.

Thực tế, thông tin Thang Duy mang thai lần hai đã được công chúng biết đến từ vài tháng trước.

Trong một sự kiện hồi tháng 4, nữ diễn viên xuất hiện với chiếc váy đen rộng rãi và để lộ vòng hai nhô cao. Sau đó, cô cũng không giấu chuyện mình đang chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

Thang Duy cho rằng việc sinh con không nên bị giới hạn bởi tuổi tác, miễn là sức khỏe cho phép và bản thân thực sự mong muốn.

Trong lần xuất hiện mới nhất, Thang Duy mặc áo sơ mi caro dáng rộng kết hợp áo đen bên trong và quần tối màu. Dù lựa chọn trang phục khá thoải mái, bụng bầu lớn của nữ diễn viên vẫn dễ dàng được nhận ra.

Đi cùng cô ngoài chồng còn có một phụ nữ được cho là trợ lý hoặc người hỗ trợ cá nhân.

Ở giai đoạn cuối thai kỳ, nhiều hoạt động thường ngày trở nên khó khăn hơn nên người này thường xuyên hỗ trợ Thang Duy sắp xếp quần áo và xử lý hành lý.

Đáng chú ý, nữ diễn viên gần như để mặt mộc hoàn toàn. Dù lộ một số dấu hiệu tuổi tác như nếp nhăn quanh mắt, nhiều người nhận xét cô vẫn giữ được vẻ ngoài gần gũi và tự nhiên.

Hình ảnh tại sân bay cho thấy phần lớn hành lý đều do đạo diễn Kim Tae Yong phụ trách làm thủ tục. Trong khi đó, Thang Duy chỉ mang theo một chiếc túi đeo vai nhỏ.

Hai người kết hôn từ năm 2014 sau khi hợp tác trong bộ phim "Thu Muộn" (Late Autumn). Hiện con gái đầu lòng của cặp đôi đã khoảng 10 tuổi.

Theo nhiều nguồn tin giải trí Trung Quốc, cuộc hôn nhân của Thang Duy và Kim Tae Yong được đánh giá khá bền vững và kín đáo. Cả hai hiếm khi chia sẻ đời tư nhưng thường xuất hiện với hình ảnh gắn bó và tình cảm.

C on gái đầu lòng của cặp đôi được sinh tại Hong Kong (Trung Quốc) nên gia đình đã quen thuộc với môi trường y tế và điều kiện chăm sóc tại đây nên rất có thể em bé thứ 2 cũng sẽ được sinh ở Hong Kong (Trung Quốc). Ở tuổi 46-47, Thang Duy được xếp vào nhóm sản phụ lớn tuổi. Vì vậy, việc lựa chọn hệ thống y tế có kinh nghiệm trong chăm sóc thai kỳ nguy cơ cao được cho là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên đây hiện chỉ là suy đoán từ truyền thông và cư dân mạng.

Nguồn: Sohu