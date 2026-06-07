Nuôi con thực ra chỉ có 3 việc quan trọng, hiểu ra rồi cha mẹ sẽ đỡ mệt đầu hơn rất nhiều

Nhiều bậc phụ huynh từng có cảm giác giống nhau: từ khi có con, cuộc sống như một guồng quay không ngừng nghỉ. Sáng lo đưa con đi học, chiều đưa đón học thêm, tối kèm con làm bài tập. Lúc nào cũng tất bật nhưng vẫn thấy chưa đủ.

Một bà mẹ có con học lớp 2 từng chia sẻ rằng ngày nào chị cũng chạy "sô" cùng con. Hết lớp vẽ lại đến tiếng Anh, cuối tuần thêm bơi lội, múa. Tối về còn phải ngồi cạnh con học bài đến khuya. Chị than thở: "Tôi cảm giác mình kiệt sức vì nuôi con."

Nhưng sau một thời gian nhìn lại, chị nhận ra có rất nhiều việc khiến mình mệt mỏi thực ra không hẳn đến từ con, mà đến từ chính cách mình đang nuôi dạy con.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng, việc nuôi con đôi khi không quá phức tạp như nhiều người nghĩ. Cha mẹ chỉ cần hiểu rõ 3 điều dưới đây là có thể giảm bớt rất nhiều áp lực.

1. Phân biệt đâu là điều con cần, đâu là điều cha mẹ muốn

Đây có lẽ là sai lầm phổ biến nhất.

Nhiều cha mẹ cho con học đủ thứ vì nghĩ rằng điều đó sẽ tốt cho tương lai của con. Học thêm, học ngoại ngữ, học nhạc cụ, học thể thao... lịch học kín từ đầu tuần đến cuối tuần.

Nhưng nếu hỏi đứa trẻ thực sự muốn gì, câu trả lời đôi khi rất đơn giản:

"Con chỉ muốn được chơi."

Người lớn thường lo con thua bạn bè nên cố gắng lấp đầy thời gian của con bằng các hoạt động "có ích". Trong khi đó, trẻ em cũng cần được vui chơi, nghỉ ngơi, khám phá thế giới theo cách của riêng mình.

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng việc chơi tự do không hề lãng phí thời gian. Đó là lúc trẻ phát triển trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và học cách hiểu chính mình.

Vì vậy, trước khi đăng ký thêm cho con một lớp học nào đó, cha mẹ có thể tự hỏi:

Đây là điều con thực sự muốn hay là điều mình mong muốn ở con?

2. Đừng biến vấn đề của con thành áp lực của mình

Con bị điểm kém.

Con cãi nhau với bạn.

Con làm sai một việc nào đó.

Không ít cha mẹ lo lắng, buồn bực và căng thẳng hơn cả đứa trẻ.

Thực tế, nhiều vấn đề là những trải nghiệm mà trẻ cần tự đối mặt để trưởng thành.

Khi con thi không tốt, điều con cần có thể là một người lắng nghe thay vì một bài giảng dài.

Khi con gặp mâu thuẫn với bạn bè, điều con cần là sự hướng dẫn thay vì cha mẹ nổi giận thay mình.

Nếu người lớn luôn lo hộ, giải quyết hộ và chịu áp lực hộ, trẻ sẽ khó học được cách tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình.

Vai trò của cha mẹ không phải là sống thay con, mà là đồng hành cùng con.

3. Chấp nhận rằng có những điều cha mẹ không thể kiểm soát

Rất nhiều nỗi mệt mỏi của cha mẹ bắt nguồn từ mong muốn kiểm soát mọi thứ.

Muốn con luôn đạt điểm cao.

Muốn con ngoan ngoãn theo đúng kế hoạch.

Muốn con có một tương lai như mình kỳ vọng.

Nhưng thực tế, không ai có thể kiểm soát hoàn toàn kết quả học tập hay tương lai của một đứa trẻ.

Điều cha mẹ có thể kiểm soát là cách mình ứng xử mỗi ngày.

Là bầu không khí trong gia đình.

Là tình yêu thương, sự tôn trọng và cảm giác an toàn dành cho con.

Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường tích cực có thể không phải lúc nào cũng xuất sắc nhất, nhưng thường có nền tảng tâm lý vững vàng hơn để vượt qua khó khăn sau này.

Điều quan trọng nhất không phải là nuôi con thật giỏi, mà là nuôi con thật bình an

Sau khi cắt giảm bớt những lớp học mà con không hứng thú, người mẹ kể trên nhận thấy điều bất ngờ.

Con vui vẻ hơn, chủ động hơn trong việc học tập và cũng không còn phải nhắc nhở nhiều như trước.

Bản thân chị cũng có thêm thời gian nghỉ ngơi, không còn cảm giác lúc nào cũng chạy đua với thời gian.

"Tôi nhận ra nhiều năm qua mình mệt không phải vì nuôi con, mà vì luôn cố gắng làm quá nhiều thứ cho con", chị chia sẻ.

Nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Nhưng đôi khi, thay vì cố gắng làm thêm, cha mẹ chỉ cần học cách buông bớt.

Buông bớt những kỳ vọng không cần thiết.

Buông bớt việc kiểm soát mọi thứ.

Và tin tưởng rằng mỗi đứa trẻ đều có nhịp phát triển riêng của mình.

Khi cha mẹ bớt áp lực, con cái cũng sẽ có nhiều cơ hội lớn lên trong sự thoải mái và hạnh phúc hơn.