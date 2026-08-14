Tina Yuan làm đầy tháng cho con gái ở Singapore, mâm cỗ đậm nếp Việt





Tại Singapore, Tina Yuan tổ chức lễ đầy tháng cho con gái Elena theo phong tục Việt Nam. Mâm lễ cúng 12 Bà Mụ, 1 Bà Chúa được chuẩn bị trang trọng trong không gian gia đình với những lễ vật mang đậm nét truyền thống.

Với Tina Yuan, việc giữ những phong tục Việt trong đời sống gia đình cũng nằm trong hành trình kết nối với quê hương của một người sống xa Việt Nam. Hiện sống tại Singapore, nữ nhà văn từng đặt chân tới hơn 100 quốc gia, trải nghiệm nhiều nền văn hóa và gặp gỡ những cộng đồng khác nhau. Những chuyến đi giúp chị có thêm góc nhìn về con người, vùng đất và văn hóa, đồng thời trở thành chất liệu cho các tác phẩm như Lỡ hẹn Paris, Có hẹn với Bulgaria, Những dặm đường Tổ quốc và Dưới trời xanh Hy Lạp.

Nữ nhà văn gốc Việt Tina Yuan trong ngày đầy tháng con gái.

Cận vẻ đáng yêu của Elena.

Nếu những trang sách là nơi Tina Yuan kể những câu chuyện về con người và vùng đất thì đời sống gia đình cũng là một cách để chị thực hành và gìn giữ những giá trị văn hóa quen thuộc.

Lễ đầy tháng của Elena là một ví dụ. Một nghi lễ gắn với đời sống gia đình Việt được thực hiện tại Singapore nơi nhiều nền văn hóa cùng tồn tại và giao thoa. Người thân, bạn bè hiện diện trong ngày vui, đồng thời có cơ hội biết thêm về một phong tục truyền thống của Việt Nam.

Với những người Việt sống ở nước ngoài, việc giữ gìn bản sắc đôi khi không bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là tiếng Việt trong gia đình, món ăn trên mâm cơm, chiếc áo dài trong dịp đặc biệt, cách đón Tết hay một nghi lễ dành cho con trẻ.

Những trải nghiệm ấy có thể trở thành ký ức đầu đời, để sau này khi Elena nhìn lại những bức ảnh ngày đầy tháng, em có thêm một câu chuyện về gia đình, về nguồn cội và những thế hệ đi trước. Văn hóa vì thế không chỉ được lưu giữ trong sách vở hay những dịp lễ lớn mà còn tiếp tục hiện diện trong đời sống thường ngày.

Mâm lễ đầy tháng theo truyền thống Việt.

Gia đình, bạn bè nữ nhà văn xum vầy.

Giữ gìn văn hóa cũng không đồng nghĩa với việc tách mình khỏi môi trường đang sống. Với thế hệ người Việt lớn lên và làm việc ở nước ngoài, đó có thể là hành trình xây dựng một bản sắc đa chiều: hiểu nguồn cội, đồng thời cởi mở với những nền văn hóa khác.

Từ một nghi lễ gia đình, những giá trị Việt được trao lại cho thế hệ sau theo cách tự nhiên và gần gũi. "Mầm Việt" vì thế có thể bắt đầu từ một mâm lễ đầy tháng, một câu tiếng Việt, một món ăn hay một câu chuyện gia đình được kể lại cho con.

Tina Yuan, tên thật Nguyễn Thị Thương. Bên cạnh sáng tác, chị còn tham gia các hoạt động cộng đồng, kết nối người Việt tại Singapore và góp phần đưa ngôn ngữ, văn hóa Việt đến gần hơn với môi trường quốc tế. Với chị, đi xa cũng là một cách nhìn lại quê hương và kể những câu chuyện Việt Nam bằng góc nhìn của một người sống giữa nhiều nền văn hóa.