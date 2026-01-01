Tin vui bùng nổ năm 2026 từ nhà JustaTee, Rhymastic, Mikelodic, riêng "trùm cuối" không biết nói sao

Trong không khí rộn ràng ngày đầu năm mới, nhiều người lựa chọn đây chính là thời điểm để công bố những điều mới mẻ, những dự định trong tương lai của mình. Năm 2026 cũng không ngoại lệ khi cả cõi mạng bỗng “nổ tung” bởi không ít những cặp đôi nổi tiếng bất ngờ thông báo tin vui.

Điều đáng nói là trong suốt khoảng thời gian vừa qua, dù vẫn xuất hiện nhưng những cặp đôi này lại giấu rất kín chuyện mang thai, vóc dáng,... Chính vì vậy, khi vừa bước qua giao thừa, loạt ảnh đăng tải khoe bụng bầu của các gia đình này khiến cộng đồng mạng vừa bất ngờ, vừa bày tỏ sự thích thú. Thậm chí, còn xuất hiện cả những màn “đu trend” cực lầy lội, hài hước.

Trâm Anh - vợ JustaTee mang thai lần 3

Bất ngờ nhất phải kể đến gia đình JustaTee và Trâm Anh. JustaTee bất ngờ đăng tải dòng chia sẻ ngắn gọn tổng kết 2025 trong một ảnh, và nội dung bức ảnh chính là khoảnh khắc Trâm Anh với bụng to vượt mặt.

Tin vui được công bố đúng đêm giao thừa khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, nhất là khi thời gian qua vợ chồng JustaTee gần như giữ kín hoàn toàn thông tin này.

Trâm Anh khoe bụng bầu, thông báo mang thai lần 3

Cô nàng hài hước gọi đây là "màn chạy KPI" của năm

Trâm Anh vốn đã khá kín tiếng, nhưng thời gian gần đây lại càng ít lộ diện. Tháng 10 vừa qua, vợ JustaTee chỉ đăng ảnh đi chơi cùng các con, khéo léo che dáng, chỉ để lộ gương mặt, khiến cư dân mạng khó đoán được việc cô đang mang thai lần nữa.

Phía dưới bài đăng nhiều người dành lời chúc mừng đến gia đình Trâm Anh - JustaTee và “xin vía” viên mãn, hạnh phúc của cặp đôi. Bởi sau khoảng 5 năm hẹn hò và 7 năm về chung nhà, cuộc sống hôn nhân của cả hai rất đáng ngưỡng mộ, tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

Thanh Huyền - vợ Rhymastic khoe bụng bầu lần 2

Tiếp đến, một cặp đôi rap Việt khác cũng khoe tin vui trong năm 2026 chính là vợ chồng Rhymastic và Thanh Huyền.

Trên trang cá nhân của mình, vợ Rhymastic đăng tải hình ảnh bên chồng con, cùng chiếc bụng được trang trí xinh xắn, chuẩn bị chào đón thành viên mới. Người đẹp sinh năm 1996 bày tỏ: “Happy New Year. Năm 2020 là một năm vô cùng hạnh phúc của hai vợ chồng và thật mừng điều đó sẽ một lần nữa lặp lại vào 2026. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ đón một năm mới với nhiều điều tốt đẹp và trọn vẹn nhất”.

Vợ Rhymastic thông báo mang thai lần 2 sau 6 năm đón con đầu lòng

Thông báo của Thanh Huyền cũng khiến không ít người ngỡ ngàng bởi thời gian qua dù vẫn xuất hiện đều đặn nhưng cô nàng cũng không để lộ bất cứ dấu hiệu nào. Nhiều người dành lời khen cho vợ Rhymastic bởi dù mang thai nhưng vẫn xinh đẹp, vóc dáng thon gọn.

Tính đến hiện tại, Thanh Huyền và Rhymastic cũng đã có khoảng hơn 6 năm về chung một nhà. Mỹ nhân người Hà Nội dành trọn thời gian, tâm huyết để hỗ trợ chồng trong công việc và chăm sóc con cái. So với chồng rapper, Thanh Huyền cũng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ diện mạo cuốn hút và tính cách vui vẻ, thân thiện.

Rapper Mikelodic và vợ “nổ” tin vui

Một nhân tố khác khiến dân tình bất ngờ không kém đó chính là rapper Mikelodic - học trò của Thái VG. Trên trang cá nhân của mình, anh đăng tải hình ảnh bên cạnh vợ đang mang thai con đầu lòng và hài hước bày tỏ: “Năm nay lên mâm trên ngồi”.

So với 2 cặp đôi trên, Mikelodic và vợ gần như ít xuất hiện hơn hẳn trên MXH trong năm qua. Bản thân Mikelodic cũng có phần hoạt động ít hơn, không sôi nổi như khoảng thời gian trước đó khi tham gia Rap Việt mùa 3.

Nam rapper có cuộc sống kín tiếng trong năm qua

Được biết, cặp đôi cũng đã có khoảng 2 năm hẹn hò. Chuyện tình yêu của Mikelodic và vợ khá kín tiếng, không giấu diếm nhưng cũng không công khai quá rầm rộ. Vợ của nam rapper cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, thời trang vì vậy cả hai được nhận xét là đẹp đôi, hợp nhau từ ngoại hình đến tính cách.

Vợ chồng Emily - BigDaddy lạ lắm!

“Trùm cuối” không khiến dân tình thất vọng gọi tên cặp đôi Emily và BigDaddy. Gia đình này cũng đăng ảnh khoe vòng 2 “lùm lùm” nhưng khiến dân tình phải cạn lời, không biết bình luận ra sao.

Bởi lẽ, thay vì đàng gái thì BigDaddy lại chính là nhân vật sở hữu chiếc “bụng to vượt mặt” ấy. Không những vậy, nam rapper còn hóm hỉnh chia sẻ: “Thấy anh em rapper báo tin vui nhiều quá, mình cũng mở bát 2026 bằng 1 bức ảnh! Chào mừng bé bia”.

Trường hợp này lạ lắm!

Trong năm 2025 vừa qua, BigDaddy cũng hoạt động rất năng nổ khi tham gia nhiều show truyền hình thực tế. Bên cạnh đó, nam rapper cũng đặt mục tiêu sẽ giảm cân, tìm lại body 6 múi cho chính mình. Tuy nhiên nhìn bức ảnh này, netizen hài hước trêu chọc: “Nhìn như vậy có vẻ ngày 6 múi còn xa lắm anh ơi!”.

Dẫu vậy, cuộc sống hôn nhân của Emily và BigDaddy cũng vẫn luôn khiến netizen ngưỡng mộ. Cả hai cùng hoạt động nghệ thuật, đồng hành trong mọi dự án và trong cuộc sống đời thường lại là những ông bố, bà mẹ trẻ trung, xì-tin và cực tâm lý với 2 nhóc tỳ.