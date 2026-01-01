Giao thừa 2026: Bạn gái phó chủ tịch tung ảnh gợi cảm, 1 “nàng thơ” cô bố có bầu

Lướt mạng xã hội trong đêm giao thừa Dương lịch, không khó để bắt gặp loạt cập nhật rộn ràng từ hội gái xinh, hot girl, TikToker. Người đăng ảnh xuống phố đi chơi, đếm ngược cùng bạn bè; người chia sẻ khoảnh khắc hẹn hò lãng mạn; cũng có người chọn ở nhà, quây quần bên gia đình để đón thời khắc năm mới theo cách riêng.

Một năm khép lại, mỗi người một câu chuyện, một dấu mốc đáng nhớ. Bên cạnh những bức hình xinh đẹp, rạng rỡ, không ít hot girl còn khiến dân mạng bất ngờ khi tranh thủ dịp cuối năm để “báo tin vui” - từ chuyện tình cảm tiến triển, kết hôn cho đến thông báo mang thai, mở ra một chương mới ngay trước thềm năm mới.

Và "mở bát" cho năm mới này chính là khung hình gia đình Trâm Anh. Trên trang cá nhân, chồng hot girl 9X - rapper JustaTee đã chia sẻ dòng trạng thái: "Tổng kết 2025 trong 1 ảnh". Trâm Anh xuất hiện với vòng 2 to vượt mặt. Vậy là gia đình chuẩn bị chào đón thành viên nhí thứ 3. Nhiều bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng cặp đôi, cô nàng giấu tin vui kỹ quá...

Trâm Anh (tên đầy đủ Nguyễn Trâm Anh, sinh năm 1995) từng nổi tiếng với hình ảnh nàng thơ xinh đẹp, trong trẻo từ thời điểm đi học, được mệnh danh là hot girl Hà Thành.

Nhiều người gọi đây là sít rịt, khung hình bùng nổ nhất trước thềm năm mới.

Ngoài Trâm Anh thì nhiều hot girl, TikToker khác cũng đã kịp chia sẻ hoạt động trong buổi tối cuối cùng của năm 2025 lên mạng xã hội. Có rất nhiều những khoảnh khắc sum họp bên người thân, lên đồ đi chơi,....

Người đẹp Quyên Qui lên đồ xinh xắn, nhưng cũng không kém phần gợi cảm trong chiếc váy ngắn. Cô nàng check-in ở thang máy khiến nhiều người đoán rằng cô nàng đi hẹn hò. Bởi, gần đây trên MXH cá nhân, Quyên Qui công khai bạn trai mới - phó chủ tịch.

Quyên Qui lên đồ đi chơi cùng nửa kia?

MC Mai Ngọc có khoảnh khắc đặc biệt chỉ vài giờ trước thời khắc Giao thừa chuyển sang năm mới 2026. Đó là sinh nhật của nữ MC - đúng vào ngày 31/12. Bà mẹ một con hạnh phúc khoe món quà là một bó hoa đỏ cùng một chiếc bánh gato màu hồng xinh xắn. Có thể thấy, Mai Ngọc ngày càng hạnh phúc, rạng rỡ.

Trước đó, trong story trên Instagram Mai Ngọc cũng cho biết sẵn sàng đón năm mới 2026, với những điều mới và có thêm thật nhiều những khoảnh khắc đẹp cùng con.

MC Mai Ngọc cũng được khen ngợi ngày càng xinh, hạnh phúc và viên mãn.

Juna Vũ khoe khoảnh khắc đi mua sắm cùng bạn trong ngày cuối năm. Shopping cũng là hoạt động yêu thích của nhiều người trong ngày cuối năm, khi lên phố, tiện ghé qua sắm sửa cho bản thân vài món đồ yêu thích.

Hot girl Karty Chang cũng khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Có vẻ như người đẹp quê Điện Biên đã về gia đình dịp Tết, khi thời tiết miền Bắc tháng 12 đang là mùa đông, trời se lạnh còn gì ấm áp hơn khoảnh khắc sum vầy cùng gia đình.

Hà Môi thì tự lái xe đi làm tóc, sau đó dạo phố.

Hot girl Tamy Phạm cũng chọn ra ngoài vào tối 31/12. Cô nàng lên đồ ngọt ngào, xinh xắn đi ăn, dạo chơi cùng nhóm bạn.

Xuân Ca đã lên đồ vô cùng sexy đi ăn tối cùng bạn bè. Cô nàng cũng không quên check-in có hàng loạt hình ảnh, clip khoe khoảnh khắc trước thềm năm mới đăng lên MXH.

Gon Pink vẫn đang "hẹn hò" cùng hội bạn trong bữa tiệc sinh nhật cuối năm. Ai cũng xinh lung linh.

"Nữ dancer xinh nhất Việt Nam" Kidu Phạm vẫn đang bận chạy show cuối năm.

Người đẹp Bé Quyên thì đăng tải khoảnh khắc ở nhà cùng chú mèo cưng.

Ngọc Kem hài hước check-in ở nhà, kèm dòng caption: "Không ai rủ đi chơi".

Ngọc Huyền khoe khoảnh khắc đón giao thừa bên gia đình. Có thể thấy trong khoảng 1 năm vừa qua, sau khi kết hôn, nữ diễn viên dành nhiều thời gian để vun vén cho tổ ấm nhỏ hơn.

