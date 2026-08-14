Tím tái khi ngủ, bé trai 4 tuổi phát hiện giảm thông khí do béo phì

Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 1

Từ hơn 2 tuổi, trẻ đã ngáy to và có những cơn ngưng thở khi ngủ. Trước đó, trẻ được chẩn đoán hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ do phì đại amidan và VA, sau đó được phẫu thuật. Các triệu chứng cải thiện một thời gian ngắn nhưng rồi tái diễn và ngày càng nặng.

Trẻ xuất hiện khó thở cả ban ngày, đau đầu vào buổi sáng và những đợt tím tái kéo dài. Khi trẻ bắt đầu tím tái ngay cả lúc thức, gia đình đưa trẻ đi cấp cứu và trải qua nhiều lần thăm khám để tìm nguyên nhân. Trẻ nặng 22 kg, có biểu hiện tăng cân nhiều so với lứa tuổi.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, kết quả đa ký giấc ngủ cho thấy trẻ có tình trạng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mức độ nặng, với chỉ số ngưng thở - giảm thở 39,5 lần mỗi giờ. Độ bão hòa oxy thấp nhất trong khi ngủ xuống 61%.

Xét nghiệm khí máu cũng ghi nhận tình trạng tăng CO2 trong máu ngay cả khi trẻ thức, cho thấy tình trạng giảm thông khí. Nội soi đường thở phát hiện đường thở vùng hầu họng xẹp đáng kể khi ngủ, kèm các tổn thương làm tăng tình trạng tắc nghẽn.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, trẻ được điều trị bằng thông khí áp lực dương hai mức không xâm lấn, kết hợp các biện pháp hỗ trợ kiểm soát cân nặng và tập luyện nhằm cải thiện chức năng đường thở.

Sau một tháng điều trị, tình trạng tím tái khi thức đã hết, giấc ngủ của trẻ cải thiện rõ rệt.

Trường hợp trên cho thấy trẻ ngáy to kéo dài, có cơn ngưng thở khi ngủ, tím tái, khó thở hoặc thường xuyên đau đầu buổi sáng cần được thăm khám chuyên khoa. Việc phát hiện và điều trị sớm các rối loạn hô hấp khi ngủ có ý nghĩa quan trọng, đồng thời kiểm soát cân nặng phù hợp cũng là một phần trong quá trình điều trị và theo dõi.