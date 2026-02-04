Tiểu thư Doãn Hải My khoe đi học Thạc sĩ Luật, Văn Hậu nhiệt tình ủng hộ vợ thành "hot mom tri thức"

Nàng WAG Doãn Hải My - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, bà xã của hậu vệ Đoàn Văn Hậu - mới đây khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi chia sẻ hành trình quay lại giảng đường để theo học chương trình Thạc sĩ Luật tại Đại học Luật Hà Nội. Đáng chú ý, quyết định này được cô đưa ra sau gần 2 năm sinh con trai đầu lòng, khi bé đã dần cứng cáp và gia đình nhỏ đi vào guồng ổn định.

Từng được biết đến với hình ảnh "tiểu thư Hà thành" nhẹ nhàng, kín tiếng, Doãn Hải My nay cho thấy một khía cạnh rất khác: bền bỉ, kỷ luật và nghiêm túc với con đường học vấn. Việc theo đuổi chương trình cao học vốn không hề dễ dàng, nhất là với một phụ nữ đã lập gia đình, có con nhỏ và lịch sinh hoạt bận rộn.

Bà xã Đoàn Văn Hậu trở lại với việc học hành

Trước đó, Hải My từng vướng phải một số ý kiến trái chiều khi chia sẻ thông tin đi học Thạc sĩ. Một vài bình luận cho rằng cô "làm chảnh" hay "khoe mẽ", tuy nhiên thực tế, cô chỉ đơn giản trả lời câu hỏi của người theo dõi. Nhiều bạn bè thân thiết cũng đã lên tiếng bênh vực, khẳng định Hải My luôn là người sống kín kẽ, tập trung cho gia đình và học tập hơn là phô trương hình ảnh.

Điều khiến netizen càng thêm ngưỡng mộ chính là sự đồng hành trọn vẹn của Đoàn Văn Hậu. Không chỉ ủng hộ vợ về mặt tinh thần, nam hậu vệ sinh năm 1999 còn sẵn sàng lui về làm "hậu phương" đúng nghĩa: phụ chăm con, san sẻ việc nhà, thậm chí có những buổi sáng còn tự tay gội đầu cho vợ để kịp giờ đến lớp. Những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy yêu thương này nhanh chóng ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ.

Văn Hậu tự tay gội đầu cho bà xã để đi học buổi sáng sớm

Sau khi kết hôn, Doãn Hải My và Văn Hậu không chọn cuộc sống phô trương mà xây dựng tổ ấm theo cách rất hiện đại: tôn trọng ước mơ, tạo điều kiện để đối phương phát triển bản thân. Một người toàn tâm cho sự nghiệp sân cỏ, một người âm thầm bồi đắp tri thức - cả hai đang cho thấy hình mẫu gia đình trẻ văn minh, tích cực và đầy cảm hứng.

Không ít netizen nhận xét: nhan sắc là điểm cộng, nhưng chính tinh thần cầu tiến và sự ủng hộ lẫn nhau trong hôn nhân mới là điều khiến Doãn Hải My - Văn Hậu được yêu mến đến vậy.



