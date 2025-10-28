Tiêu chuẩn sắc đẹp của dân Hàn khiến V (BTS) "biến dạng"

Hai năm liên tiếp nắm giữ ngôi đầu bảng trong các cuộc bình chọn Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới năm - V (BTS) được truyền thông quốc tế dành nhiều lời có cánh cho ngoại hình "đáng kinh ngạc" và sức quyến rũ không thể phủ nhận. Sau khi xuất ngũ, nam thần Kpop càng nâng cao vị thế và sức ảnh hưởng khi thay đổi phong cách - trở nên nam tính và cường tráng hơn. Trong giai đoạn chuẩn bị cho các dự án âm nhạc nhóm, V song song phát triển hình ảnh cá nhân trong lĩnh vực thời trang cùng các thương hiệu mà mình đang đại diện. Chỉ nói riêng mảng luxury fashion, anh và Celine hiện tại được xem như "cặp bài trùng" cùng nhau "ăn nên làm ra" mỗi lần có sự kiện do hãng tổ chức hay bìa tạp chí mới phát hành.

Tuy nhiên, với những thành tựu khủng ở quốc tế, nam thần này thậm chí vẫn chưa vượt qua bài test visual đạt chuẩn trong mắt công chúng xứ Hàn. Mới đây, cộng đồng fan hâm mộ đang bức xúc lên tiếng đòi lại công bằng cho V khi anh vấp phải tranh cãi ngoại hình trên ấn phẩm mới của Vogue Japan.

V trên bìa Vogue Japan.

Theo đó, người hâm mộ của V (BTS) nói riêng và các thần tượng Kpop nói chung đã tổng hợp lại bảng "tiêu chuẩn sắc đẹp" mà theo họ là chuẩn mực của người dân Hàn: gương mặt bé, đầu nhỏ, cổ cao, da trắng, cằm dáng chữ V, chiều cao trên 1m80.

Với những tiêu chí này, hình ảnh một chú hươu cao cổ trắng muốt là ví dụ mà cư dân mạng quốc tế dùng để mỉa mai mà quy chuẩn khắt khe nói trên. Bài đăng vắn tắt nhưng đầy ngụ ý nhanh chóng đạt 3 triệu view trên mạng xã hội X. Đi cùng với đó, fan còn chủ động chế ảnh V theo công thức trên, cho ra hình dung chuẩn xác nhất về visual mà nam thần tượng đáng ra "nên có" để vừa lòng netizen xứ kim chi.

Bài đăng mỉa mai đang được chú ý trên mạng xã hội quốc tế.

Ảnh chế của V dựa theo tiêu chuẩn sắc đẹp Hàn.

Ồn ào vẫn tiếp diễn trong bối cảnh thành viên BTS đang là nhân vật được chú ý hàng đầu khi xuất hiện ở Vogue World theo lời mời trực tiếp của cựu tổng biên tập Vogue - Anna Wintour.

"Không còn xa lạ gì với những sàn diễn thời trang, V (tên thật là Kim Tae Hyung) xuất hiện trong một bộ trang phục đậm chất runway. Anh diện áo khoác dáng dài màu xám, nhấn nhá bằng thắt lưng dệt đỏ và móc trang trí norigae - phụ kiện truyền thống Hàn Quốc tượng trưng cho may mắn.

Hoàn thiện tổng thể là mũ rộng vành và đôi giày da bóng mượt, tạo cảm giác vừa cổ điển vừa tinh tế... V mang đến hình ảnh một quý ông thanh lịch, hiện đại nhưng vẫn phảng phất dấu ấn văn hoá Hàn" - tạp chí Vogue miêu tả về V trong bài viết solo dành riêng cho anh ở Vogue World.

V đang nỗ lực chứng minh anh là nhân vật có sức ảnh hưởng hàng đầu BTS trong địa hạt thời trang khi liên tục góp mặt ở sự kiện của các tạp chí hàng đầu thế giới.



