Tiếp xúc da mẹ ngay sau sinh - giải pháp được WHO khuyên dùng cho trẻ sinh non

Một em bé được chăm sóc đặc biệt trong phòng cho trẻ sơ sinh với sự tiếp xúc kề da với người mẹ (Ảnh: Getty)

Mới đây, theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO) khuyến cáo: Đối với trẻ sinh non hay nhẹ cân cần được tiếp xúc trực tiếp với da cùng người mẹ trước khi được ủ nhân tạo bằng điện. Phương pháp này còn được gọi là “chăm sóc Kangaroo” mang lại nhiều cải thiện cho sức khỏe của em bé sau sinh.

Ông Harish Chellani tại Đại học Y khoa Vardhman Mahavir ở Ấn Độ cho biết: “Cách chăm sóc này có thể áp dụng cho tất cả trẻ sơ sinh, ngoại trừ những trẻ cần thở máy”.

Trên thế giới mỗi năm có khoảng 15 đến 20 phần trăm trẻ sơ sinh bị sinh non (được sinh ra trước 37 tuần) hoặc có cân nặng khi sinh thấp (dưới 2,5 kg). Những đứa trẻ này có sức khỏe và đề kháng kém hơn so với những đứa trẻ bình thường khác, có thể cần truyền dịch qua tĩnh mạch hoặc có nhịp thở, nhịp tim không ổn định cần phải thở máy.

Trước đó, vào năm 2015, WHO đã khuyến nghị rằng những đứa trẻ sinh non hay nhẹ cân nên được ủ nhân tạo cho đến khi chúng ổn định về mặt lâm sàng, sau đó mới được chăm sóc theo kiểu kangaroo. Tuy nhiên, dựa trên nghiên cứu kiểm tra mới đây về việc chăm sóc trẻ sơ sinh trong bệnh viện kết quả cho thấy rằng “chăm sóc kangaroo”ngay sau khi sinh giúp giảm 40% nguy cơ tử vong so với chỉ ủ ấm bằng điện.

Những em bé được chăm sóc kangaroo ngay lập tức và tiếp tục trong khoảng 17 giờ mỗi ngày cho đến khi xuất viện có nguy cơ tử vong trong vòng một tháng thấp hơn 25% so với những em bé được ủ ấm bằng điện.

Nói chung, việc “chăm sóc Kangaroo” có thể tăng cường sức khỏe và khả năng miễn dịch của em bé. Với hiệu quả mang lại như trên, hiện nay, phương pháp này đang được áp dụng rộng rãi ở các bệnh viện trên toàn thế giới.